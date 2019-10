Fotbalisté touží navázat na Anglii a oplatit Severním Irům prohru

Praha - Čeští fotbalisté v pátek v evropské kvalifikaci překvapivě doma porazili Anglii 2:1 a na povedený výkon by rádi navázali v pondělním přípravném duelu se Severním Irskem. Reprezentanti budou chtít v Praze na Letné proti dalšímu ostrovnímu celku vylepšit vzájemnou bilanci z posledních zápasů, nadcházejícímu soupeři totiž už čtyřikrát nedali gól a minule mu podlehli 0:2. Trenér Jaroslav Šilhavý plánuje dát šanci i hráčům, kteří nenastoupili proti Anglii.

Reprezentanti udělali páteční výhrou velký krok k postupu na Euro. V listopadu je doma proti Kosovu a v Bulharsku čeká klíčové vyvrcholení kvalifikace, uspět ale chtějí i v pondělní přípravě. Tým se pod koučem Šilhavým dostává do formy, z posledních pěti zápasů čtyřikrát zvítězil.

"S Anglií jsme si ukázali, že se i s takovým soupeře můžeme rovnat. Teď je Severní Irsko. Doufám, že to zvládneme znovu, že budeme hrát podobným stylem a pokračovat to bude i v dalších zápasech," řekl novinářům záložník Tomáš Souček.

Zatímco Šilhavého tým v pátek překvapil, Severní Irové o den dříve prohráli po třech inkasovaných gólech v závěru v Nizozemsku 1:3 a ve své kvalifikační skupině o skóre klesli na nepostupové třetí místo.

Proti českému celku se ostrovanům poslední dobou daří - od porážky 1:3 v Teplicích v roce 2001 v následujících třech zápasech uhráli bezbrankovou remízu a předloni v Belfastu ve světové kvalifikaci zdolali národní tým, vedený předchozím koučem Karlem Jarolímem, 2:0. Severní Irsko dosud jen čtyřikrát startovalo na evropském nebo světovém šampionátu, naposledy se představilo na Euru před třemi lety.

"Se Severními Iry chceme odehrát dobrý zápas, máme s nimi nepříjemnou zkušenost z poslední kvalifikace o mistrovství světa. Chceme to zvládnout a udělat další krok. Pořád je ten tým v nějakém vývoji, procesu. Půjdeme do toho stejně, jako jsme do toho šli s Anglií. Je to další příležitost, jak se sehrát, odehrát další zápas a dát minutáž klukům, kteří třeba v pátek nenastoupili," uvedl brankář Tomáš Vaclík.

"Jsem rád, že narazíme na soupeře, který nás opravdu prověří. Budeme se samozřejmě snažit tu vzájemnou bilanci vylepšit. Chtěli bychom rozdělit zápasovou zátěž, aby dostali šanci i ostatní hráči, abychom je viděli v zápase," dodal Šilhavý, podle něhož jsou všichni hráči v nominaci po Anglii zdravotně v pořádku.

Premiérový start za reprezentační áčko si mohou připsat Lukáš Kalvach a brankář Ondřej Kolář. Proti Anglii debutoval Zdeněk Ondrášek a v 85. minutě rozhodl vítězným gólem.

Zápas se Severním Irskem začne na Letné v pondělí v 19:00. Asociace počítá s návštěvou okolo devíti až deseti tisíc diváků.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním: ČR (v žebříčku FIFA: 44.) - Severní Irsko (33.) Výkop: pondělí 14. října, 19:00 (Praha-Letná). Rozhodčí: Kružliak - Vorel, Weiss (všichni SR). Bilance: ČR (Československo) - Severní Irsko: 8 2-3-3 5:6. ČR - Severní Irsko: 6 2-3-1 4:3. ČR bilance celkem: 286 156-55-75 516:281. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 11 7-0-4 16:14. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace MS, 4. září 2017, Belfast): Severní Irsko - ČR 2:0 (2:0) Branky: 28. J. Evans, 41. Brunt. Rozhodčí: Orsato - Di Fiore, Manganelli (všichni It.). ŽK: J. Evans - Hušbauer, Kalas. Diváci: 18.167. Sestavy: Severní Irsko: McGovern - C. McLaughlin, Hughes, J. Evans, Brunt - Magennis (84. Ferguson), C. Evans, Davis, Norwood, Dallas (74. K. Lafferty) - Washington (58. Hodson). Trenér: O'Neill. ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, Novák (66. Dočkal), Bořil - Krejčí (55. Kliment), Souček, Darida, Jankto (55. Hušbauer) - Krmenčík. Trenér: Jarolím. Předpokládané sestavy: ČR: Pavlenka - Řezník, Simič, Kúdela, Krejčí - Kopic, Kalvach, Král, Hušbauer, Zmrhal - Krmenčík. Severní Irsko: Carson - McLaughlin, Flanagan, Cathcart, Ferguson - C. Evans, Thompson, Saville - Whyte, Magennis, McGinn. Absence: Kadeřábek (nemoc), Dočkal, Pavelka, Suchý, Kalas, Hovorka, Novák - Lewis (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (9) - Lafferty (20). Zajímavosti: - ČR a Československo vyhrály jen 2 z 8 vzájemných zápasů - ČR v posledních 4 zápasech se Severním Irskem neskórovala (prohra 0:2 a 3 remízy 0:0) - ČR ve 3 zápasech doma se Severním Irskem neprohrála, v posledních 2 remizovala 0:0 - ČR v pátek v kvalifikaci ME porazila Anglii 2:1 a na 2. místě skupiny se bodově dotáhla na vedoucí Albion - Severní Irsko o den dříve prohrálo v Nizozemsku 1:3 a ve své skupině kleslo na 3. místo - ČR vyhrála 4 z posledních 5 zápasů - ČR od předloňského června 23x za sebou neremizovala - ČR vyhrála 4 z posledních 5 domácích zápasů a poslední 3 - Severní Irsko poslední 2 zápasy prohrálo, předtím 5x za sebou zvítězilo - Severní Irsko prohrálo jediný z posledních 4 venkovních zápasů - Severní Irsko si zahrálo na ME či MS jen 4x v historii, naposledy startovalo na Euru v roce 2016 - Kalvach a brankář Kolář (oba ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - v českém týmu je hned 7 slávistů