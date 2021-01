Fotbalisté Teplic ztratili vedení 2:0 a s Karvinou remizovali 2:2

Teplice - Fotbalisté Teplic remizovali v 17. kole první ligy s Karvinou 2:2. Severočeši v poločase vedli 2:0 po brankách Martina Maceje a Jakuba Mareše, po přestávce ale hosté srovnali zásluhou střídajících hráčů Christiána Herce a Rafaela Tavarese, který se trefil devět minut před koncem. Oba týmy po úvodních dvou porážkách v jarní části sezony poprvé bodovaly.

Nepříznivé počasí se velmi podepsalo na stavu teplického trávníku, který vybízel ke zjednodušené hře. Lépe se toho v úvodu na těžkém terénu zhostili domácí, kterým patřila většina prvního poločasu. Teplická aktivita vyústila ve velkou šanci Moulise, který v 11. minutě zblízka v těžkém úhlu dorážel do tyče.

O devět minut později už Severočeši vedli. Míč putoval po třech krátkých přízemních přihrávkách až do šestnáctky, kde se v hlubokém terénu nejlépe orientoval Macej a ve čtvrtém utkání vstřelil první ligový gól kariéry, který byl také první teplickou brankou v jarní části soutěže.

Domácí v úvodním dějství dominovali a v 35. minutě zvýšili. Mareš napřáhl z více než 20 metrů a gólman Ciupa, který si odbyl ligovou premiéru, neměl proti jeho střele do horního rohu šanci.

Karvinští, jimž chyběly potrestané opory Papadopulos a brankář Bolek, se do nadějné pozice dostali až před přestávkou, kdy míč málem doputoval k nabíhajícímu Smržovi.

"Před zápasem jsme byli překvapeni, kolik soupeř udělal změn v sestavě. Přesto jsme první poločas zvládli, navíc i nastřelili tyč, vše se vyvíjelo podle našeho přání. Škoda, že nemohl pokračovat v utkání Macej. Měl nakopnuté lýtko, hrozilo vážnější zranění, musel střídat," řekl na tiskové konferenci teplický trenér Radim Kučera.

"Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl. Nevyrovnali jsme se soupeři v agresivitě, Teplice měly větší tah na branku a z nás to spadlo až po druhé brance domácích," uvedl karvinský asistent Petr Mašlej. V Teplicích zastoupil hlavního trenéra Juraje Jarábka, který musel kvůli koronaviru do izolace.

Mašlej po nepovedeném úvodním dějství už v poločase třikrát střídal. Teplice po změně straně už nebyly tak aktivní a opatrná hra se jim nevyplatila.

Slezané snížili v 67. minutě. Ostrý Čmelíkův centr z pravé strany ještě Grigar vytlačil, ale odražený míč vrátil do branky neobsazený Herc, pro kterého to byla rovněž premiérová trefa v české lize.

Snížení hosty ještě více povzbudilo, zcela ovládli střed hřiště a brzy za svoji převahu byli odměněni. Devět minut před koncem znovu z pravé strany poslal míč směrem k brance Čmelík, přízemní pokus nedokázal zkrotit brankář Grigar a po jeho hrubé chybě střídající Tavares snadno dotlačil míč za čáru. I brazilský ofenzivní hráč skóroval v české lize poprvé.

"Po přestávce jsme byli dominantní na míči a zaslouženě vyrovnali. Asi jsme znovu potřebovali silný impuls k tomu, abychom s výsledkem něco udělali. Měli jsme v plánu se dostávat za obranu po stranách, což se nakonec podařilo u obou vstřelených branek," pochvaloval si Mašlej.

"O přestávce jsme hráče nabádali ke stálé aktivitě, chtěli jsme vstřelit třetí gól. Ale za stavu 2:1 začalo trápení, hráči ztratili sebevědomí. O góly jsme si koledovali. Oba přišly po stejné chybě, byli jsme pasivní. Za tři zápasy jsme inkasovali devět branek, to je opravdu hodně. Znovu se nedařilo ani Tomáši Grigarovi, který před týdnem chyboval u gólu a dnes znovu," doplnil Kučera.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Před zápasem jsme byli překvapeni, kolik soupeř udělal změn v sestavě. Přesto jsme první poločas zvládli, navíc i nastřelili tyč, vše se vyvíjelo podle našeho přání. Škoda, že nemohl pokračovat v utkání Macej. Měl nakopnuté lýtko, hrozilo vážnější zranění, musel střídat. O přestávce jsme hráče nabádali ke stálé aktivitě, chtěli jsme vstřelit třetí gól. Ale za stavu 2:1 začalo trápení, hráči ztratili sebevědomí. O ty góly jsme si koledovali. Oba přišly po stejné chybě, byli jsme pasivní. Za tři zápasy jsme inkasovali devět branek, to je opravdu hodně. Znovu se nedařilo ani Tomáši Grigarovi, který před týdnem chyboval u gólu a dnes znovu. V týdnu jsme řešili, zda neudělat změnu, teď se k tomu možná vrátíme."

Petr Mašlej (asistent trenéra Karviné): "Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl. Nevyrovnali jsme se soupeři v agresivitě, Teplice měly větší tah na branku a z nás to spadlo až po druhé brance domácích. Pak jsme si konečně začali vytvářet šance. Po přestávce jsme byli dominantní na míči a zaslouženě vyrovnali. Asi jsme znovu potřebovali silný impuls k tomu, abychom s výsledkem něco udělali. Měli jsme v plánu se dostávat za obranu po stranách, což se nakonec podařilo u obou vstřelených branek. S hlavním trenérem jsme i při jeho absenci na dálku komunikovali, ale chyběl nám."

FK Teplice - MFK Karviná 2:2 (2:0)

Branky: 20. Macej, 35. Mareš - 67. Herc, 81. Tavares. Rozhodčí: Lerch - Hock, Antoníček - Petřík (video). ŽK: Qose, Dramé (oba Karviná). Bez diváků.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Hyčka - Jukl, T. Kučera (79. Mareček) - Macej (46. Černý), Trubač (73. Žitný), Moulis - Mareš (79. Řezníček). Trenér: R. Kučera.

Karviná: Ciupa - Jursa, Santos, Dramé, Kokovas (46. Bartošák) - Mangabeira (46. Herc) - Čmelík, Qose, Smrž (73. Tavares), Mikuš (46. Haša) - Ostrák (90.+2 Šindelář). Trenér: Mašlej.