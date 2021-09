Fotbalisté Teplic remizovali 0:0 s Olomoucí a posunuli se na předposlední místo

Teplice - Fotbalisté Teplic v 9. kole první ligy doma remizovali 0:0 s Olomoucí a posunuli se na předposlední místo tabulky o bod před Karvinou. Hanáci v nejvyšší soutěži potřetí za sebou uhráli nerozhodný výsledek a jsou šestí. Severočeši na ligovou výhru čekají pět zápasů. Tepličtí v domácí soutěži neporazili Olomouc ve 12. utkání po sobě, poslední čtyři vzájemné souboje skončily remízou.

Domácí v úvodu byli aktivnější, častěji se pokoušeli o střelbu a několikrát obranu Hanáků i vystrašili. Jejich zakončení však chyběl důraz, což bylo dáno i absencí klasického útočníka, na hrotu musel nastoupit záložník Černý.

Největší šance prvního poločasu přišla ve 33. minutě, kdy se dostal do zakončení právě Černý, ale jeho střela skončila těsně mimo.

Pro vývoj utkání mohla být významná srážka teplického stopera Mazucha s olomouckým Gonzálezem po čtvrthodině hry, kterou oba odnesli zraněním na hlavě. Teplický obránce sice ještě pokračoval, ale po chvíli kvůli otřesení odstoupil ze hry.

Po přestávce hosté přece jenom přidali na aktivitě, ale také na tvrdosti. Breite možná jen kvůli absenci videorozhodčího za svůj nevybíravý šlapák na Vondráška nedostal od rozhodčího Pechance červenou kartu.

Olomoučtí zahrozili v 71. minutě, kdy se ve slibné pozici v šestnáctce ocitl střídající Daněk, ale míč netrefil a jeho spoluhráč Zmrzlý přestřelil teplickou branku.

I ve zbytku utkání měli navrch defenzivní hráči. Mohla za to i nepřesnost v přípravné kombinaci na obou stranách. Překvapivější to bylo u Sigmy, která před začátkem kola měla společně s mistrovskou Slavií nejlepší ofenzivu soutěže.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "První poločas by se mi líbil, kdybychom vstřelili gól, protože jsme nehráli vůbec špatně a soupeře do ničeho nepustili. Druhý poločas z naší strany už byl odrazem obav o výsledek, přišel respekt ze soupeřových brejků a hra se srovnala. Moc šancí nenabídl, výsledek odpovídá hře. Obě strany měly hodně ztrát, ale co se týče nasazení, nemohu hráčům nic vytknout. A jaká je moje pozice u týmu, jak to vidí vedení? Neumím odhadnout, starám se o to, aby fungoval tým, jak naše postavení vyřeší vedení klubu, teď neřeším."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Možná, že se bude zápas hodnotit bodovým ziskem, ale já jsem zklamán ze hry, ziskem bodu nelze omluvit náš výkon. Byl to náš nejhorší zápas v sezóně, hráče jsem nepoznával, ale přisuzuji to mladé skladbě týmu, tam ty výkyvy občas přicházejí. Možná jsme se dokázali lépe vyrovnat s otevřenou hrou soupeřů v předchozích utkáních, dnes jsme si ale skutečně tři body nezasloužili. A když už jsme se v závěru do nějakých šancí dostávali, ten předchozí výkon bez energie se nám tak nějak vrátil, roli hrála asi i nezkušenost."

FK Teplice - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Vodrážka. ŽK: Fortelný, Laňka - González, Breite. . Diváci: 2120

Teplice: Čtvrtečka - Laňka, Mazuch (28. Krunert), Chlumecký, Vondrášek - Jukl, Knapík - Moulis (72. Succar), Trubač, Fortelný - Černý (84. Kodad). Trenér: R. Kučera.

Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrlý - Sedlák, Breite - Zahradníček (46. Žifčák), González (67. Daněk), Hála (67. Šíp) - Růsek (81. Matoušek). Trenér: Jílek.