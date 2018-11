Praha - O předehrávku 17. kola první ligy se dnes od 18:00 postarají fotbalisté Teplic a Liberce. Slovan může na Stínadlech prodloužit sérii neporazitelnosti, zatímco Tepličtí by po dvou zápasech bez vítězství i bez vstřelené branky rádi naplno bodovali.

Slovanu patří sedmé místo v tabulce, na které se dostal i díky úspěšné sérii, během které dvakrát vyhrál, dvakrát remizoval a třikrát udržel čisté konto. V Teplicích se ale bude muset obejít bez vykartovaného klíčového záložníka Petra Ševčíka, jenž s pěti asistencemi patří k nejlepším nahrávačům v soutěži.

"Momentálně hraje ve velmi dobré formě, jeho nepřítomnost v zápase bude cítit. Ale věřím, že ho nahradíme a možná právě do tohoto zápasu vytáhneme i nějaký trumf," řekl asistent trenéra Liberce Branislav Sokoli. "Věřím, že útočná fáze nebude nijak trpět tím, že tam Petr nebude. Že vstřelíme minimálně jeden dva góly a odvezeme si tři body," dodal.

Teplickým se v posledních zápasech nedaří, Severočeši se však můžou opřít o úspěšnou statistiku v zápasech s Libercem, se kterým v posledních čtyřech zápasech neprohráli. Útočník David Vaněček dal navíc ve třech posledních utkáních proti Slovanu čtyři góly.

"Věřím, že porazíme Liberec, pak porazíme Zlín a na Spartě také můžeme něco uhrát. Hlavně se toho nesmíme bát, jsou to poslední tři zápasy a potřebujeme se dostat do klidného středu nebo co nejvíc utéct spodní skupině," řekl pro klubovou televizi teplický záložník Jakub Hora.

Tepličtí by v posledních třech podzimních kolech rádi zabrali a posunuli se z pásma skupiny o sestup na příčky znamenající nadstavbu o Evropskou ligu. Do ní můžou Severočeši poskočit už po pátečním zápase, protože od desátých Bohemians 1905 a deváté Opavy je na jedenácté příčce dělí jediný bod.

Sedmý Slovan je zase na hraně skupiny o Evropskou ligu a o titul. Pokud by v pátečním duelu, který na Stínadlech začne v 18 hodin, zvítězil, minimálně do neděle by se bodově dotáhl na šestou Ostravu.

Hlasy před dnešní předehrávkou:

Jakub Hora (záložník Teplic): "Říkal jsem trenérům i klukům v kabině, že v pátek vyhrajeme a pak půjdeme Sofinku (čerstvě narozenou dceru) zapít. Musíme hrát nebojácně, agresivně, protože Liberec není vůbec špatný soupeř. Má dobré, běhavé a fotbalové hráče. Musíme hlavně chytit začátek, bude to o prvním poločase. Ale věřím, že se nachystáme tak, abychom to zvládli, protože body potřebujeme. Věřím, že porazíme Liberec, pak porazíme Zlín a na Spartě také můžeme něco uhrát. Hlavně se toho nesmíme bát, jsou to poslední tři zápasy a potřebujeme se dostat do klidného středu nebo co nejvíc utéct spodní skupině."

Branislav Sokoli (asistent trenéra Liberce): "Teplice neměly poslední dobou nějaké velmi dobré výsledky, i tak čekáme těžký boj. Víme, jak nám sebraly body, když jsme hráli doma. Byl to takový trochu smolný zápas. Měli jsme plno šancí, ale jejich hrotový hráč Vaněček nám dal dva góly. Očekáváme podobný zápas. Myslím, že soupeř proti nám nevyběhne, nebude nás asi nějak vysoko napadat. To by byla voda na náš mlýn, takovou hrou bychom se asi dokázali prosadit. Věříme, že naše forma z posledních zápasů se ukáže a budeme úspěšní. Petr Ševčík momentálně hraje ve velmi dobré formě, jeho nepřítomnost v zápase bude cítit. Ale věřím, že ho nahradíme jinými hráči a možná právě do tohoto zápasu vytáhneme i nějaký trumf. Věřím, že útočná fáze nebude nijak trpět tím, že tam Petr nebude. Že vstřelíme minimálně jeden dva góly a odvezeme si tři body."

Statistické údaje před zápasem: -------- FK Teplice (11.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: pátek 30. listopadu, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Matějček - Caletka, Šimáček. Bilance: 45 20-9-16 58:54. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Trubač, Luts - Vaněček. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Nešický, Pešek - Aarons. Absence: Jindráček, Jeřábek (oba trest za ČK) - Ševčík (trest za 4 ŽK), Knejzlík, Malinský, Mara (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Čmovš, Král, Vaněček (všichni 3 ŽK) - Potočný (7 ŽK), Karafiát, Koscelník, Mashike Sukisa (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček (7) - Potočný (4). Zajímavosti: - Teplice v lize 4x za sebou s Libercem neprohrály (z toho 3 výhry) - Teplice doma s Libercem prohrály jediný z posledních 13 ligových zápasů - Teplice vyhrály jen 2 z posledních 8 ligových zápasů - Teplice doma z posledních 3 ligových utkání získaly jen bod - Liberec za posledních 7 kol inkasoval jen 2 branky - Liberec poslední 3 venkovní zápasy v lize neprohrál - Liberec je s 6 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Vaněček (Teplice) dal v posledních 4 ligových zápasech s Libercem 4 góly - Karafiát (Liberec) oslaví den po utkání 24. narozeniny