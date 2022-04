Fotbalisté Teplic překvapivě vyhráli v Liberci 1:0, v druhé půli rozhodl Sejk

Liberec - Fotbalisté Teplic překvapivě zvítězili v 27. kole první ligy v Liberci 1:0. Vyrovnaný zápas rozhodl v 67. minutě Václav Sejk. Hosté naplno bodovali po třech porážkách a v boji o záchranu se v neúplné tabulce posunuli na 12. místo. Slovan podruhé po sobě prohrál, v obou případech 0:1, a klesl na devátou příčku.

Liberci chyběli hned tři stopeři, ve středu obrany tak nastoupili Mikula s Gebre Selassiem. Poprvé od příchodu do Slovanu dostal v soutěžním utkání šanci od začátku nigerijský útočník Ghali. Tepličtí nasadili očekávanou sestavu.

V Liberci se hrálo na těžkém terénu a první větší šance byla k vidění až těsně za polovinou úvodního dějství. Domácí gólman Knobloch chyboval a nechal se Sejkem obrat o míč, teplický útočník následně mířil z úhlu do odkryté branky, ale Gebre Selassie těsně před čárou odvrátil.

Na druhé straně po přihrávce aktivního Ghaliho pálil ve 33. minutě z dobré pozice Frýdek a hostující zadáci přizvedli míč těsně nad břevno. Chvíli nato tvrdě vystřelil z úhlu Rondič a Teplice podržel brankář Grigar.

Po změně stran začali aktivněji hosté, první gólovou šanci ale měli Liberečtí. Tupta v 54. minutě z úhlu postupoval sám na branku, trefil však pouze Grigara. Neproměněná možnost přišla domácí draho. Tepličtí pokračovali v aktivitě a v 67. minutě otevřeli skóre.

Po nakrátko rozehraném rohu a centru se míč na hranici malého vápna od Kučery odrazil k Žákovi, jehož nepovedenou střelu zblízka doklepl do sítě druhý z útočníků Sejk. Český reprezentant do 21 let zaznamenal svůj třetí ligový gól.

Liberečtí přidali po prostřídání. V 74. minutě pálil Faško po úniku jen do boční sítě a v 80. minutě další z nových hráčů na trávníku Alijagič přízemním pokusem zpoza vápna těsně minul. Tři minuty před koncem jiný střídající hráč Rabušic dostal hlavou po centru míč do sítě, ale radost z vyrovnání mu pokazil pomezní rozhodčí, který signalizoval ofsajd.

Na druhé straně osamocený Kodad po brejku nezpracoval míč, ale hosty už to mrzet nemuselo. Závěr si pohlídali a bodovali počtvrté z posledních pěti ligových duelů v Liberci. Slovan nenavázal na poslední domácí vítězství 1:0 nad Slavií a na svém stadionu v nejvyšší soutěži nebodoval po sedmi utkáních.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem zklamaný, že jsme prohráli, protože si myslím, že je to zbytečná porážka. Bylo to bojovné utkání na těžkém terénu, byly tam pasáže, kdy vždy jeden mančaft byl o trochu lepší. My jsme hlavně v druhé půlce prvního poločasu soupeře přehrávali, v úvodu druhé půle zase začaly dobře Teplice. Ukázalo se, že je to zápas o jednom gólu, který jsme bohužel nevstřelili. I když jsme ze hry měli více šancí než soupeř. Lámalo se to šancí Tupty, který neproměnil sám před Grigarem. Pak jsme neuhlídali roh, který rozhodl o osudu utkání. V závěru už to bylo vabank a k vyrovnání jsme se nedostali. Rozhodla efektivita, ne že by Teplice byly lepší. Jeden gól důrazem daly."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Strašně důležité body pro nás. Myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Ani jeden z týmů si nevytvořil moc velkých šancí, byl to velký boj ve středu pole. Rozhodl to první gól. Sejk se hodně snažil, slíbil, že dá gól. Slib splnil, proto taky šel hrát do základu. Jsem rád, že se prosadili útočníci. Dotlačili to tam spolu s Žákem a rozhodli zápas. Měli to těžké, Liberec má vzadu zkušené hráče a není lehké se prosadit."

Slovan Liberec - FK Teplice 0:1 (0:0) Branka: 67. Sejk. Rozhodčí: Proske - Kubr, Dresler - Štěrba (video). ŽK: Tiéhi - Mareček, Hyčka, Vondrášek, Sejk. Diváci: 1558. Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie, Mikula, Mészáros - Havelka (71. Faško), Tiéhi - Ghali (62. Hilál), Frýdek (71. Alijagič), Tupta (81. Rabušic) - Rondič (81. Višinský). Trenér: Kozel. Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek (57. Knapík) - Hyčka, Mareček, Jukl (84. Vobecký), Boljevič (71. Prošek) - Žitný (71. Kodad) - Žák, Sejk (84. Ledecký). Trenér: Jarošík.