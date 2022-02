Fotbalisté Teplic porazili v záchranářském duelu Karvinou, rozhodl Fortelný

Teplice - Fotbalisté Teplic porazili ve 22. kole první ligy doma Karvinou 1:0 a udělali důležitý krok k možné záchraně v nejvyšší soutěži. Utkání dvou sestupem ohrožených týmů rozhodl ve 22. minutě Jan Fortelný.

Severočeši naplno bodovali i ve třetím jarním zápase, vyhráli pátý z šesti posledních ligových duelů a posunuli se na 13. místo neúplné tabulky. Karviná zůstává po první letošní porážce dál poslední, devět bodů ztrácí na patnácté Pardubice. Ty mají dva zápasy k dobru.

Do základní sestavy Teplic se vrátil po prodělaném koronaviru Trubač. Na straně Karviné pro změnu chyběl Čmelík, který se podílel brankou na minulé remíze s Jabloncem (1:1) a ještě předtím pomohl asistencí k výhře na hřišti Slavie (1:0).

"Skláři" vstoupili do utkání lépe a už v šesté minutě se dostal po chybném odkopu brankáře Bajzy do nadějné střelecké pozice Sejk. Karvinský gólman však svou chybu napravil a vytěsnil jeho přizemní ránu na roh. O chvíli později se opřel do míče z hranice také Fortelný, ale těsně minul.

Ve 22. minutě se domácí dostali šťastně do vedení. Po faulu Dramého se k postavil k přímému kopu z velké vzdálenosti Fortelný a jeho centr proletěl k překvapení všech pokutovým územím až do sítě. Třiadvacetiletý záložník, který v Teplicích hostuje z pražské Sparty, zaznamenal čtvrtý gól v této ligové sezoně a vyrovnal nejlepšího klubového střelce Mareše.

Severočeši získali díky vedoucí brance klid a po půl hodině hry mohli po povedené týmové souhře od vlastního pokutového území náskok zvýšit, Sejk ale v koncovce přestřelil. Karviná, která za celý poločas nevyslala ani jednu střelu, zahrozila až v závěru. Látalův pokus po rychlém brejku ovšem zablokoval Vondrášek.

Teplice ani ve druhé části nepolevily v aktivitě a v 50. minutě se dostal po přiťuknutí Sejka do dobré palebné pozice Trubač, hosty však zachránil obranným zákrokem Dramé.

Hostující trenér Páník se snažil tým oživit střídáním, ale jeho hráči se na těžkém terénu proti aktivně napadajícímu soupeři prosazovali jen těžko. Teprve deset minut před koncem našel střídající Papadopulos unikajícího Bartošáka, jeho pokus o lob však brankář Grigar vystihl a udržel Teplice ve vedení.

Když pak devětatřicetiletý gólman zasáhl spolehlivě i proti hlavičce Papadopulose, mohli domácí slavit důležité vítězství. Teplice doma s Karvinou neprohrály ani v sedmém ligovém zápase.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Jsou to pro nás důležité tři body. Byl to velmi náročný zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli. První půle byla z naší strany daleko lepší, fotbalová. Hřiště pak ale bylo rozbité a stálo nás to hodně sil. Ve druhé části se Karviná zlepšila, hrála víc dopředu a měla víc šancí. Jsme rádi, že jsme to uhráli. Série výher je krásná, ale zatím si není co užívat. Pořád jsme namočení v sestupu a musíme koukat dopředu a bojovat o každý zápas. Je tu dobrá atmosféra, kluci makají a jsem rád, že se to přenáší i do zápasů."

Bohumil Páník (trenér Karviné): "V dnešním utkání jsme byli potrestáni za pasivitu v první půli. Tam jsme toho moc fotbalově neukázali a domácí byli jednoznačně lepší. Přehráli nás ve středové řadě a lépe kombinovali. Ve druhé části jsme si už dovolili více, a kdyby Bartošák dotáhl tu svou šanci do konce, tak jsme získali alespoň bod. Je to ale málo. Někteří hráči byli pasivní, ustrašení a nepodali dobrý výkon, jaký jsme od nich čekali. Na druhou stranu budeme dál bojovat. Ztrácíme devět bodů, to jsou tři vítězství. Když se to teď podařilo Teplicím, proč by se to nemělo povést i nám."

FK Teplice - MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branka: 22. Fortelný. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Leška - Štěrba (video). ŽK: Trubač, Jukl - Zorvan, Holík. Diváci: 2361 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Trubač, Fortelný (82. Knapík), Mareček, Boljevič (82. Shejbal) - Sejk (63. Jukl), Žák (90.+2 Mareš). Trenér: Jarošík.

Karviná: Bajza - Dramé (77. Papadopulos), Buchta, Kobouri - Látal (62. Sinjavskij), Jánoš, Qose (62. Túlio), Šehič - Zorvan (70. Holík), Durosinmi, Bartošák. Trenér: Páník.