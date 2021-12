Fotbalisté Teplic otočili duel se Zlínem a slaví první výhru pod Jarošíkem

Teplice - Fotbalisté Teplic otočili utkání 17. kola první ligy se Zlínem a po výhře 4:1 opustili poslední místo tabulky. Hosté sice vedli od 57. minutě po trefě Roberta Hrubého, Severočeši ale v rozmezí 61. až 68. minuty dokonali obrat po brankách Jana Fortelného, Jana Shejbala a Jakuba Mareše. Čtvrtý gól přidal ve třetí minutě nastaveného času Daniel Trubač.

Domácí se tak dočkali prvního bodového zisku pod trenérem Jiřím Jarošíkem, přerušili sérii sedmi porážek, vyhráli po 12 ligových zápasech a jsou patnáctí. Zlín naopak nezvítězil na venkovním hřišti popáté za sebou a zůstává na 12. místě.

Utkání začalo na severu Čech kvůli úpravě hrací plochy po vydatném sněžení o dvacet minut později, než bylo plánováno. V základní sestavě domácího celku nechyběl útočník Mareš, který nastoupil do jubilejního 300. zápasu v lize.

Čtyřiatřicetiletý forvard si hned ve třetí minutě zaběhl za soupeřovu obranu a mohl otevřít skóre, jeho pokus na zadní tyč však vytáhl brankář Rakovan.

Hosté hrozili především po rychlých brejcích. Ve 14. minutě se ocitl sám před Grigarem zlínský Reiter, jenže nezamířil přesně. Ve 20. minutě reklamovali Severočeši po údajné ruce v pokutovém území odpískání penalty, rozhodčí Černý ji však po konzultaci s videem nenařídil.

Teplice byly dál aktivnější a po půl hodině hry si naběhl do další příležitosti Mareš, tentokrát ale Rakovanovu branku minul. Domácí navíc neuspěli ani při reklamaci další možné penalty po pádu Rezka.

Před přestávkou tak mohl ještě udeřit Zlín, Janetzký však po Cedidlově centru hlavičkoval do tyče. Vzápětí neuspěl na druhé straně znovu Mareš, jehož technickou střelu vyrazil Rakovan výborným zákrokem na roh.

Teplice pokračovaly i ve druhé půli v aktivitě, dál se jim ale nedařilo proměňovat šance. Když pak v 56. minutě nedopravil míč do sítě po Hyčkově centru Mareš, hosté prakticky z dalšího útoku udeřili. Domácí obránci dali při průniku příliš mnoho prostoru Hrubému a ten přizemní střelou překonal Grigara. Šlo o třetí branku zlínského záložníka v této sezoně.

Severočeši však dokázali na nepříznivý vývoj brzy odpovědět. Po hodině hry našel Trubač za hostující obranou Fortelného a ten svou druhou brankou v ročníku ihned vyrovnal.

Povzbuzené Teplice navíc vývoj duelu obrátily. Po přímém kopu Trubače se ve skrumáži zorientoval nejlépe Shejbal a střelou pod břevno rozjásal domácí fanoušky podruhé.

Výbornou pasáž domácích pak v 68. minutě korunoval také Mareš. Jeho trefu nejprve rozhodčí neuznali pro ofsajd, následně ale po konzultaci s videem svůj verdikt přehodnotili. Zkušený útočník se tak při svém 300. startu dočkal 54. ligové branky.

Teplice závěr zápasu pak už kontrolovaly a ve třetí minutě nastaveného času dokonal radost z druhého vítězství přesně střílející Trubač. Severočeši tak se Zlínem neprohráli doma ani ve 14 zápase po sobě.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "První poločas jsme hráli velice slušně. Vytvořili jsme si tři čtyři brankové příležitosti, které jsme nevyužili. Ve druhé půli jsme kluky nabádali, ať jsou trpěliví a ve finále to byl soupeř, který udeřil po brejkové příležitosti a vedl. V tu chvíli mě zase omývali. Musím ale říct, že na to kluci dobře zareagovali, dali jsme rychle vyrovnávací gól, pak hned druhý a to asi rozhodlo. Jsem rád, že kluci neměli hlavy dole. Musím říct, že to nikdy v žádném zápase nezabalili a teď to ještě gólově vyšperkovali. A když k tomu dali hned góly čtyři, vypadá to krásně. Na takovýto výsledek jsme čekali dlouho a jsem za něj hrozně rád."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Byl to náš nejslabší výkon a utkání nám nesedlo. Snažili jsme se o poločase udělat i změnu v rozestavení a dostali jsme se do vedení, Teplice ale záhy vyrovnaly a dokázaly duel zvrátit. V té desetiminutovce se nám vše rozsypalo a bylo po zápase. Jsem strašně naštvaný, protože jsme neplnili, co normálně plníme. I když jsme měli absence v sestavě, měli jsme se s tím poprat lépe. Změny v sestavě nejsou o tom, že bychom si nedokázali přihrát na dva metry a plnit taktické pokyny. V našem výkonu jsem v té desetiminutovce viděl bojácnost a paniku. To si musíme rozebrat. Byly tam slabé individuální výkony a celkově jsem neviděl ani ten týmový výkon."

FK Teplice - Fastav Zlín 4:1 (0:0)

Branky: 61. Fortelný, 65. Shejbal, 68. Mareš, 90.+3 Trubač - 57. Hrubý. Rozhodčí: Dalibor Černý - Caletka, Dobrovolný - Petřík (video). ŽK: Fortelný - Cedidla. Diváci: 540 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík, Chlumecký, Shejbal, Vondrášek - Jukl, Trubač, Fortelný (90. Kodad) - Rezek (59. Ledecký), Mareš (84. Krunert). Trenér: Jarošík.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Fantiš (78. Nečas) - Tkáč (46. Hlinka), Conde - Dramé (50. Hrdlička), Hrubý (78. Bobčík), Reiter (84. Fillo) - Janetzký. Trenér: Jelínek.