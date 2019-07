Fotbalisté Teplic budou v Ostravě usilovat o první výhru v sezoně

Ostrava - Třetí ligové kolo nejvyšší fotbalové soutěže dnes otevře předehrávka mezi Ostravou a Teplicemi. Zatímco Baník předchozí výhrou v Karviné napravil úvodní domácí porážku s Libercem, Teplice mají po dvou utkáních jen bod. V minulém kole utrpěly doma debakl 1:5 se Slavií. Zápas má výkop v 18:30.

Baník před vlastními diváky v prvním kole vedl nad Libercem 1:0, ale nakonec prohrál 1:2, když rozhodující gól inkasoval ve čtvrté minutě nastavení. V následujícím duelu si zaváhání se Slovanem vynahradil vítězstvím 2:1 ve slezském derby.

"Trošku jsme se mohli uklidnit po vítězném utkání v Karviné, ale musíme být pokorní. Ono to mohlo dopadnout i opačně, podržel nás Budinský. Bez chyb to určitě nebylo a my se na to ještě zaměříme," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Teplice v předchozím kole utrpěly doma debakl 1:5 se Slavií. "V Teplicích po vysoké prohře se Slavií proběhne mobilizace, o to nebezpečnější to bude. Čeká nás těžký zápas s nevyzpytatelným soupeřem," uvedl Páník.

Ostrava na Teplice umí, poslední čtyři ligové duely s nimi neprohrála a v minulých dvou bodovala naplno. Baníku se však nedaří doma, kde v součtu s minulou sezonou prohrál tři z uplynulých čtyř ligových zápasů. Teplice zase venku v lize nezvítězily sedmkrát po sobě.

Mužstvo trenéra Stanislava Hejkala si v úvodu soutěže díky remíze 1:1 odvezlo bod z Příbrami, ale následně schytalo výprask od úřadujícího mistra. Teplice proto mají velkou motivaci k nápravě. "Nálada by mohla být lepší. I když jsme hráli se Slavií, tak jsme si to představovali trošku jinak. Mysleli jsme si, že bychom mohli Pražany daleko více zlobit. Proto bychom chtěli vše odčinit v Ostravě," prohlásil asistent kouče Pavel Drsek.

Nevyloučil ani změny v sestavě a rozestavení. "Něco změnit bychom chtěli. Myslím, že Karviná minule proti Baníku nehrála vůbec špatně. Po 15., 20. minutě se začala prosazovat. Baník je ale zkušený mančaft a dokázal si výsledek pohlídat," konstatoval Drsek.

Statistické údaje před dnešním zápasem 3. kola: Baník Ostrava (v tabulce 6.-7.) - FK Teplice (14.) Výkop: pátek 26. července, 18:30. Rozhodčí: Franěk - Koval, Dresler. Bilance: 44 14-17-13 47:49. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Budinský - Holzer, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič, Smola. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin - Hora, P. Mareš, Kučera, Nazarov - Žitný - Vyhnal. Absence: Fillo (trest za ČK), Pazdera, Lalkovič (oba zranění), Laštůvka (nejistý start) - J. Mareš (trest za ČK), Royo (zranění). Nejlepší střelci: Jirásek, Smola, Kuzmanovič - J. Mareš, Vondrášek (všichni 1). Zajímavosti: - Ostrava s Teplicemi v lize 4x po sobě neprohrála a v obou zápasech minulé sezony zvítězila - Ostrava v minulém kole zvítězila 2:1 v Karviné a po úvodní porážce 1:2 s Libercem si připsala první body v sezoně - Ostrava z posledních 9 ligových utkání jen jednou vyhrála - Ostrava doma z posledních 4 ligových utkání 3x prohrála, získala jen bod a dala jediný gól - Teplice po úvodní remíze 1:1 v Příbrami v minulém kole utrpěly debakl 1:5 se Slavií a jsou jedním ze 4 týmů, které čekají na první výhru v sezoně - Teplice v lize 8x za sebou nevyhrály - Teplice mají s 6 inkasovanými brankami nejhorší obranu soutěže - Teplice venku v lize od prosincového vítězství na Spartě 7 zápasů za sebou nevyhrály - Vondrášek (Teplice) může odehrát 250. zápas v nejvyšší soutěži - brankář Diviš (Teplice) slaví den po utkání 33. narozeniny