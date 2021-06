Fotbalisté Švýcarska remizovali na ME s Walesem 1:1

Baku (Ázerbájdžán) - Fotbalisté Švýcarska neudrželi na úvod mistrovství Evropy vedení a remizovali s obhájci semifinálové účasti z Walesu 1:1. Na úvodní gól Breela Embola z úvodu druhé půle odpověděl šestnáct minut před koncem Kieffer Moore. Aktivnějším Švýcarům rozhodčí v závěru kvůli ofsajdu neuznali branku Maria Gavranovice.

Oba soupeři se v osmém vzájemném zápase rozešli poprvé smírně a patří jim v tabulce A shodně druhá příčka za vedoucí Itálií. Švýcaři sice nenavázali na sérii pěti výher, nicméně prodloužili neporazitelnost na osm zápasů. Naopak Wales prolomil dvouzápasové čekání na branku a připsal si druhou remízu po sobě.

Druhý zápas čeká Švýcary ve středu, kdy v Římě nastoupí proti Itálii, která na úvod porazila Turecko 3:0. Wales se s Turky utká ve stejný den v Baku.

"Z výsledku jsem trochu frustrovaný, protože jsme měli šance, abychom přidali i druhý gól. Možná jsme ale po první brance byli moc pasivní. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát a je to škoda. Musíme si však z toho vzít pozitiva a soustředit se na další zápas," citoval web UEFA Embola, vyhodnoceného jako hráče zápasu.

"Chtěli jsme vstoupit do turnaje dobře a z téhle remízy jsme měli v kabině radost, jako bychom vyhráli. Na konci jsme měli štěstí. Turci budou úplně jiný soupeř, ale budeme se snažit být stejně tvrdí a organizovaní, abychom s nimi uspěli," uvedl trenér Walesu Rob Page.

Wales na Euru obhajuje semifinálovou účast, a přestože nebyl proti Švýcarům favoritem, vytvořil si první šanci. Po čtvrthodině hry si naskočil na Mooreův centr James a brankář Sommer musel jeho přesnou hlavičku vytáhnout akrobatickým zákrokem nad břevno.

Švýcaři přesto v dalších minutách zvýšili na aktivitě a ve 20. minutě zakončil Shaqiriho roh pohotově patičkou Schär, proti němu ale zasáhl gólman Ward. O chvíli později se dostal do dobré střelecké pozice i Seferovic, ale minul. Kanonýr Benficy Lisabon měl ještě jednu velkou možnost v nastaveném čase, ale ani tentokrát po přihrávce Embola nezakončil přesně.

Švýcarští svěřenci trenéra Petkovice nepolevili ani po přestávce a hned ve 49. minutě se dočkali. Embolův únik sice ještě zlikvidoval Ward, při následném rohovém kopu si ale útočník Mönchengladbachu naskočil na centr Shaqiriho a přesnou hlavičkou a šestou reprezentační brankou v kariéře otevřel skóre. Embolo byl navíc dál nebezpečný a brzy poté vybídl ke skórování Mbabua, ten ale branku placírkou netrefil.

Walesané se vrhli za vyrovnáním, ale v koncentrované obraně soupeře se zprvu těžko prosazovali. Střelu Daviese v 61. minutě Švýcaři srazili na roh. Čtvrt hodiny před koncem hry si ale naběhl na Morellův centr Moore a gólman Sommer tentokrát neměl proti jeho hlavičce šanci. Útočník Cardiffu vstřelil za Wales šestý gól, z toho čtvrtý hlavou.

Přesto to byli nakonec Švýcaři, kteří mohli získat všechny tři body. Pět minut před koncem se prosadil střídající Gavranovic, jenže rozhodčí po přezkoumání videa neuznali gól kvůli ofsajdu. Při závěrečném tlaku mohl skórovat opět Embolo, ale proti jeho pokusu zasáhl Ward.

"Osobně je to pro mě skvělé. Chtěli jsme vyhrát, ale remízu bereme. Díky ní jsme v dobré pozici. Nikdy není příjemné, když prohráváte, ale můžeme být rádi a spokojení, že jsme to nakonec zvládli vyrovnat. Ukazuje to naši sílu," dodal Moore.

Wales - Švýcarsko 1:1 (0:0)

Branky: 74. Moore - 49. Embolo. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). ŽK: Moore - Schär, Mbabu. Diváci: 30.000 (omezený počet).

Wales: Ward - Roberts, Rodon, Davies, Mepham - Morell, Allen, Ramsey (90.+3 Ampadu) - James (75. Brooks), Moore, Bale. Trenér: Page.

Švýcarsko: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez - Shaqiri (66. Zakaria) - Embolo, Seferovic (84. Gavranovic). Trenér: Petkovic.