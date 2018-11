Praha - Čeští fotbalisté sehrají v pondělí v Edenu závěrečný zápas skupiny Ligy národů proti Slovensku a zároveň poslední letošní duel. Derby bývalých federálních partnerů bude přímým soubojem o druhé místo ve tříčlenné tabulce, které znamená udržení v Lize B a také výhodnější pozici pro blížící se losování evropské kvalifikace. Zatímco Čechům stačí bod, hosté potřebují zvítězit. Prestižnímu souboji dodává ještě větší náboj fakt, že Slováky nově vede český trenér Pavel Hapal.

Český celek chce v závěrečném letošním utkání potvrdit zlepšení po příchodu kouče Jaroslava Šilhavého, který po zářijových dvou porážkách nahradil Karla Jarolíma. Nový trenér s reprezentanty v říjnové premiéře zvítězil 2:1 na Slovensku, prohrál 0:1 na Ukrajině a ve čtvrtek je dovedl k cenné výhře 1:0 v přípravě v Polsku.

"Vítězství v Polsku je povzbuzením. Bylo by to krásné, kdybychom to se Slováky zvládli. Nechci říct, že bychom mohli jet na losování kvalifikace klidnější, ale určitě by bylo lepší, abychom byli v té kvalifikaci z druhého koše. Určitě za tím v pondělí půjdeme," řekl novinářům Šilhavý.

Českému celku stačí k udržení druhého místa remíza, v případě bodové rovnosti by měl lepší vzájemnou bilanci vzhledem k říjnové výhře v prvním souboji v Trnavě.

"Na remízu se ale hrát nedá. Kdo na ni hraje, tak se mu to právě pak vymstí. Může přijít jeden gól z čehokoliv. My budeme chtít zvítězit, nejen kvůli tabulce, ale hlavně kvůli fanouškům. Kvůli naší pohodě, že jsme tu nastolili něco, čemu věříme," řekl český záložník Tomáš Souček, který se na trávníku v Edenu může potkat se svým spoluhráčem ze Slavie slovenským záložníkem Miroslavem Stochem.

V říjnovém duelu v Trnavě Češi vyhráli díky gólům nyní zraněného Michaela Krmenčíka a Patrika Schicka. "Trochu to zkresluje, na Slovensku to mohlo dopadnout i opačně. Prostě pořád mají velice silný tým, teď tam ještě přijde Míra Stoch, který to vyšperkuje. To je jen dobře pro fanoušky," uvedl Šilhavý. "Čekám podobný zápas jako v Trnavě, bude důležité, kdo vstřelí první gól," dodal Souček.

Po říjnovém duelu kvůli porušení životosprávy několika hráčů rezignoval slovenský trenér Ján Kozák, kterého později nahradil Hapal. Reprezentanti v páteční premiéře pod bývalým koučem Sparty zvítězili nad Ukrajinou 4:1 a do Prahy vyrazili se zvýšeným sebevědomím.

"Tak vysoké vítězství jsme nečekali. V Praze to pro mě bude specifický zápas. Chceme zůstat v této skupině, chceme zvítězit a uděláme pro to všechno," citovala slovenská média Hapala.

"Češi v posledních zápasech dosáhli dobrých výsledků a změnil se i jejich herní projev. Vyhráli na půdě silného Polska, ale v pondělí to bude jiný zápas. Máme lepší kádr a zkušenější hráče. Věřím, že kvalitu přeneseme i na hřiště a dosáhneme toho, pro co si do Prahy jedeme," dodal Stoch.

Zápas začne v pondělí ve 20:45 a stále ještě zbývají vstupenky.

Statistické údaje před utkáním fotbalové Ligy národů ČR - SR

Výkop: pondělí 19. listopadu, 20:45 (Praha-Eden, ČT sport).

Rozhodčí: Alejandro Hernandez - Teodoro Sobrino, Raúl Cabanero - Ricardo De Burgos, José Luis Munuera Montero (všichni Šp.).

Bilance:

ČR - Slovensko: 11 6-2-3 23:11.

ČR bilance celkem: 278 151-55-72 503:269.

ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 3 2-0-1 3:2.

Poslední vzájemný zápas (Liga národů, 13. října 2018, Trnava):

Slovensko - ČR 1:2 (0:0)

Branky: 62. Hamšík - 52. Krmenčík, 76. Schick. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič, Ponis (všichni Slovin.). ŽK: Hubočan, Škrtel, Škriniar - Dočkal, Souček, Gebre Selassie. Diváci: 17.251.

Sestavy:

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (46. Sabo), Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) - Lobotka - Kucka (54. Weiss), Hamšík, Duda, Mak - Nemec. Trenér: Kozák.

ČR: Vaclík - Kadeřábek (62. Novák), Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Zmrhal (89. Jankto) - Krmenčík (73. Schick). Trenér: Šilhavý.

Předpokládané sestavy:

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Čelůstka, Novák - Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Jankto - Schick.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš - Rusnák, Kucka, Hamšík, Stoch - Nemec.

Absence: Suchý, Krmenčík, Barák, Kopic, Zmrhal, Masopust, Bořil, Tecl, Kúdela, Coufal (všichni zranění) - Šatka (zranění), Kucka, Lobotka, Zrelák (všichni nejistý start) .

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Dočkal (6) - Hamšík (22).

Nejlepší střelci v Lize národů: Schick (2) - Hamšík, Rusnák, Kucka, Zrelák, Mak (všichni 1).

Zajímavosti:

- Česko v prvním vzájemném duelu ve skupině vyhrálo v říjnu na Slovensku 2:1

- Česko prohrálo jediný z 5 domácích zápasů se Slovenskem

- Česko prohrálo jediný z posledních 4 vzájemných zápasů a pouze 3 z celkových 11

- Česko ve skupině vedle výhry na Slovensku prohrálo s Ukrajinou 1:2 doma a 0:1 venku a k 2. místu a udržení v Lize B mu stačí remíza

- Slovensko vedle porážky s Českem ve skupině prohrálo 0:1 na Ukrajině a stejného soupeře doma porazilo 4:1, k udržení potřebuje zvítězit

- Česko je v žebříčku FIFA na 48. místě, Slovensko na 28. pozici

- Česko vyhrálo 2 ze 3 utkání pod trenérem Jaroslavem Šilhavým, který převzal tým v září po Karlu Jarolímovi

- Česko už 15x za sebou neremizovalo

- Slovensko od října vede český kouč Pavel Hapal, který převzal tým po rezignaci Jána Kozáka

- Slovensko v pátek v premiéře pod Hapalem zvítězilo nad Ukrajinou 4:1

- Slovensko vyhrálo jediný z posledních 4 zápasů

- Stronati (ČR), který v sobotu oslavil 24. narozeniny, si může připsat první start za reprezentační A-tým

- Stoch hraje za pražskou Slavii, Hrošovský a brankář Kozáčik (všichni SR) zase za Plzeň

Tabulka:

1. Ukrajina 4 3 0 1 5:5 9 2. Slovensko 3 1 0 2 5:4 3 3. ČR 3 1 0 2 3:4 3