Fotbalisté Sparty zvítězili v Liberci 5:0 a ideálně se naladili na Monako

Praha - Fotbalisté Sparty rozstříleli Liberec na jeho hřišti 5:0 a naplno bodovali i ve druhém kole první ligy. Hosty poslala do vedení ve 25. minutě letní posila ze Slovanu Jakub Pešek. Od 52. minuty hráli domácí bez vyloučeného Theodora Gebre Selassieho. Pražané v přesilovce v rozmezí 62. až 79. minutou čtyřikrát udeřili. Nejprve se prosadili střídající Adamové Hložek s Karabcem, který skóroval z penalty. Čtvrtou trefu přidal Ladislav Krejčí starší a konečné skóre stanovil střídající Filip Souček.

Letenští se ideálně naladili na úterní úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů s Monakem. Naopak Severočeši jsou po dvou kolech bez bodu a vstřeleného gólu, se Slováckem minulý týden doma prohráli 0:1.

Sparťané ve středeční domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů po výhře 2:0 vyřadili Rapid Vídeň. Trenér Vrba oproti zápasu s rakouským vicemistrem udělal pět změn v základní sestavě.

Poprvé od příchodu do Sparty v únoru 2019 a dvojnásobné operaci kolena nastoupil od začátku v soutěžním duelu Panák, který na postu stopera nahradil Štetinu. Na hrotu útoku se místo Hložka postavil Juliš. Pražanům bude v řádu měsíců kvůli zranění z odvety s Rapidem chybět levý obránce Höjer, svalové zranění do hry nepustilo Ladislava Krejčího mladšího. Kapitán Dočkal, jenž v minulosti za Liberec hrál, si připsal 250. start v lize.

První větší šance přišla po 20 minutách hry, jenže Juliš po Peškově přihrávce z první jen vystřelil do Knoblochovy náruče. O pět minut později se už hosté prosadili, když Pešek po Wiesnerově centru zakončením z voleje na zadní tyč nedal libereckému brankáři šanci. Český reprezentant prokázal respekt ke svému bývalému zaměstnavateli a gól neslavil. V závěru úvodního dějství Knobloch zastavil tečovaný pokus Krejčího staršího.

Krátce po začátku druhého poločase Gebre Selassie zasáhl patou do obličeje Sáčka a uviděl druhou žlutou kartu v utkání. Sparťanský záložník okamžitě vystřídal. Bývalý reprezentační bek Gebre Selassie, který se před sezonou do Liberce vrátil po devíti letech v Brémách, byl ve 110. utkání v české lize poprvé vyloučen.

Hosté zužitkovali početní výhodu už po 10 minutách. Karabec se prosmýkl do vápna a nahrál svému jmenovci Hložkovi, který skóroval pomocí odrazu od břevna. O tři minuty později ho Chaluš nedovoleně zastavil v pokutovém území a rozhodčí Berka odpískal penaltu. Tu rovněž díky odrazu od břevna proměnil Karabec.

Za další čtyři minuty Souček vyslal do úniku Krejčího staršího, jenž střelou k tyči překonal vyběhnutého Knoblocha. V 79. minutě si oba sparťané role prohodili a Souček stanovil konečný výsledek.

Pražané navázali na úvodní ligovou výhru 3:2 nad Olomoucí a Liberci v nejvyšší soutěži nepodlehli počtvrté za sebou. V součtu s minulou sezonou Letenští v lize neprohráli v 11 zápasech po sobě a v posledních sedmi zvítězili. Slovan čeká na ligovou výhru sedm utkání.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Hráli jsme proti Spartě, která poslední rok začíná být konsolidovaná a silná. Chtěli jsme dobře napadat a vystřílet Spartě trochu síly a být aktivní. Hráči se o to snažili. Je třeba vidět, v jakém rozpoložení hráči momentálně jsou. Někteří nejsou v týmu adaptovaní. Soupeř má momentálně fazonu a kvalitu. Nakonec náš ex-Péša (Pešek) nám dal branku. První poločas měl ještě jednu zajímavou věc. Z pohledu kontextu zápasu dostal velmi přísnou žlutou Theo Gebre Selassie. Byl jsem u toho, nebyl to zákrok na žlutou z hlediska toho, jak se zápas pískal. Beru to jako chybu rozhodčího. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení Gebreho. Dostal druhou žlutou za nekoordinovaný pohyb, ta už byla v pořádku. V oslabení se příchodem Hložka a Karabce aktivita Sparty zvedla. Je to velmi dobrý tým. Pavel Vrba umí naordinovat účinnou taktiku. Naši hráči v obraně nestíhali i kvůli tomu, že letos je hodně mladých kluků. Dostali jsme pětku. V závěru jsme měli šance na zkorigování výsledku. Bohužel naše mládí nemá ještě zkušenosti. V prvních dvou zápasech sezony jsme narazili na mimořádně těžké soupeře, v době, kdy zdaleka nejsme v nějaké formě. Zároveň jsme za obě kola protočili prakticky všechny hráče, které máme k dispozici. Uvidíme, jak pojedeme dál."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Zápas se nám vydařil. Chleba se lámal až ve druhé polovině druhého poločasu, kdy jsme přidali další čtyři branky. Už v prvním poločase jsme hráli velice dobře kombinačně. Měli jsme lepší držení míče a dvě tři situace. Kdybychom byli přesnější, mohli jsme mít už v poločase lepší výsledek. Jsem rád, že kvalita se nakonec ukázala. Vždycky říkám mužstvu, že čím víc v takovém počasí budete trpělivější a budete dominovat, tak to stejně přijde a ono to přišlo."

Slovan Liberec - Sparta Praha 0:5 (0:1)

Branky: 25. Pešek, 62. Hložek, 66. Karabec z pen., 70. Ladislav Krejčí I, 79. Souček. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Vlček - Pechanec (video). ŽK: Gebre Selassie, Chaluš. ČK: 54. Gebre Selassie (všichni Liberec). Diváci: 5000 (omezený počet).

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Purzitidis (74. Kranthove), Mikula - Gebre Selassie, Michal - Koscelník (75. Nečas), Faško (81. Lehoczki), Matoušek (56. Gembický) - Rondič (75. Mészáros). Trenér: Hoftych.

Sparta: Nita - Wiesner (74. Vindheim), Panák, Hancko, Polidar - Ladislav Krejčí I, Pavelka, Sáček (54. Souček), Dočkal (60. Karabec), Pešek (74. Karlsson) - Juliš (60. Hložek). Trenér: Vrba.