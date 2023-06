Fotbalisté Sparty získali na hostování Srba Birmančeviče z Toulouse

Praha - Druhou letní posilou fotbalistů pražské Sparty se stal Veljko Birmančevič, který má na kontě tři starty za srbskou reprezentaci. Český ligový mistr získal pětadvacetiletého ofenzivního záložníka na roční hostování z francouzského Toulouse, součástí dohody je i následná opce. Letenští o tom informovali na svých internetových stránkách.

"Veljko je dynamický ofenzivní fotbalista, kterého můžeme zařadit do sestavy na křídlo i na podhrotovou pozici. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, zároveň využívá náběhy za obranu. V kariéře už nasbíral cenné zkušenosti z předkol i skupin evropských pohárů včetně Ligy mistrů," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Birmančevič v uplynulé sezoně zasáhl do 25 utkání francouzské ligy, často ale naskakoval až jako střídající hráč. S Toulouse zároveň získal Francouzský pohár, byť do finále nezasáhl.

Předtím působil také v Partizanu Bělehrad, dalších srbských klubech Radu a Čukaričkách a Malmö. S ním získal švédský titul a z prvního předkola se kvalifikoval až do skupiny Ligy mistrů. Předloni si v přípravě připsal tři starty za srbské reprezentační "áčko".

"Pro Spartu jsem se rozhodl proto, že je to velký klub. Spartu jsem sledoval už dřív. V minulosti odehrála hodně zápasů v Evropě proti srbským týmům. Chci hrát o titul a také o Ligu mistrů. To mě motivuje. Věděl jsem, že Sparta bude hrát o Ligu mistrů a já Ligu mistrů hraju rád, a to i kvalifikaci," uvedl Birmančevič.

S Malmö prošel do skupiny Ligy mistrů už z prvního předkola. "Tehdy to bylo opravdu těžké. Teď si myslím, že je ta cesta o trochu jednodušší, začínáme ve třetím předkole, ale uvidíme. Chci hrát Ligu mistrů znovu a přišel jsem sem kvůli těmhle cílům. To znamená hrát o Ligu mistrů, případně Evropskou ligu. Také musíme znovu vyhrát ligu," doplnil ofenzivní univerzál.

Sparta už před ním získala v letní pauze jinou posilu do zálohy Michala Ševčíka z Brna.