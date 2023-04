Fotbalisté Sparty zdolali České Budějovice 2:0 a jsou opět ve finále poháru

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v semifinále domácího poháru České Budějovice 2:0 a podruhé za sebou a potřetí za poslední čtyři sezony postoupili do finále. V něm v květnu vyzvou Slavii, nebo Bohemians 1905, jejichž souboj je na programu od 20:15.

Spartu, která je v nejvyšší soutěži druhá pouze o skóre za Slavií, poslal do vedení v 37. minutě bulharský útočník Martin Minčev. Pojistku přidal po změně stran Lukáš Sadílek. V závěrečném nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Dynama Martin Králik.

Svěřenci trenéra Briana Priskeho od říjnového ligového debaklu 0:4 na Slavii neprohráli patnáctý soutěžní zápas po sobě a podesáté za sebou zvítězili. V březnovém čtvrtfinále domácího poháru v Liberci uspěli na penalty. Ještě předtím v soutěži vyřadili třetiligové Domažlice a Ostravu.

Pražané jsou v poháru se sedmi triumfy v samostatné historii nejúspěšnějším celkem, naposledy zvítězili před třemi lety. Loni v květnu podlehli ve finále Slovácku 1:3.

Dánský trenér Sparty Priske udělal oproti nedělnímu ligovému utkání s Brnem (3:1) poněkud nečekaně pouze dvě změny v sestavě. Místo Ladislava Krejčího mladšího nastoupil Panák, jenž od českého reprezentanta převzal kapitánskou pásku, a Čvančaru nahradil v útoku Minčev. Už v páté minutě Jankto vystřídal zraněného Mejdra.

První šanci si v 25. minutě připsali hosté, Potočný ale Kováře nepřekonal. Na druhé straně po půl hodině hry Haraslínovu ránu zastavila tyč.

V 37. minutě se Letenští prosadili. Kuchta vybojoval míč v souboji s Broukalem, posunul ho Sadílkovi a domácí záložník našel Minčeva, který zakončil na vzdálenější tyč. Chvíli nato autor úvodní branky předložil ve vápně míč nabíhajícímu Sadílkovi, jenže ten značně přestřelil.

Aktivní Haraslín v 63. minutě z přímého kopu napálil břevno. Slovenský reprezentant krátce po sobě neprostřelil gólmana Janáčka ani při dalších dvou střelách. V 76. minutě ale centrem našel Sadílka, jenž hlavou na zadní tyč dodal Spartě klid. Vzápětí střídající Mabil nahrál před branku Kuchtovi, jenže ten ve skluzu na Janáčka nevyzrál.

Českobudějovičtí si od rozdělení federace zahráli třetí semifinále a první od sezony 2006/07, dál se dosud nedostali.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Je to velký úspěch dostat se do třetího finále za poslední čtyři sezony. Teď musíme začátkem května udělat poslední krok. Odehráli jsme lepší druhou půli než první. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Českých Budějovic a pochválit jejich trenéry. Na to, že u týmu nejsou dlouho, udělali hodně práce. Budějovice nám to dnes ztížily. Mají šikovně hráče ve středu hřiště, kde hodně rotují.V poločase jsme si řekli, že musíme hrát lépe. Je mi jedno, s kým se ve finále utkáme, jsem v tomhle staromódní. Je jen na nás, abychom pohár vrátili na Spartu."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Jsem smutný, prohráli jsme 0:2, ale zaslouženě. Sparta ukázala, že má formu, obrovskou kvalitu a efektivitu v koncovce. Rozhodl první gól, který jsme dostali ve 37. minutě. Bylo by to možná trošku jiné, kdyby Roman Potočný proměnil svou tutovku, ale na kdyby se nehraje."

Semifinále poháru MOL Cupu: Sparta Praha - Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0) Branky: 37. Minčev, 76. Sadílek. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Šimáček - Machálek (video). ŽK: Panák - Králik, Potočný, Sladký. ČK: 90.+2 Králik. Diváci: 11.562. Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr (5. Jankto, 78. Mabil), Sadílek (78. Laci), Kairinen, Zelený - Minčev (60. Čvančara), Kuchta, Haraslín (78. Höjer). Trenér: Priske. Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Králik, Čoudek, Broukal (46. Bastl) - Hellebrand, Hora, Čermák (73. Škoda), Potočný (90.+1 Sluka) - Zajíc (81. Hais), Čavoš (81. Penner). Trenér: Nikl.