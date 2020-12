Fotbalisté Sparty zakončí ligový podzim doma proti Liberci

Praha - Fotbalisté Sparty uzavřou podzimní část první ligy domácím zápasem s šestým Libercem. Letenští, kteří z druhého místa neúplné tabulky ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii, o víkendu nehráli v Opavě kvůli koronavirové nákaze a karanténě Slezanů. V úterním programu 14. kola také dojde na souboj čtvrté Olomouce s třetím Jabloncem a dvanácté České Budějovice hostí předposlední Příbram.

"Doufám, že si kluci pořádně odpočinuli. Myslím, že si to po tom programu zasloužili. Očekávám, že přijdou nabuzeni odvést co nejlepší výkon s Libercem. Je pravda, že herní praxe může být trochu výhodou Liberce. Ale my máme za sebou tolik zápasů, že to odložené utkání nám pomůže tím, že můžeme načerpat síly," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka pro klubovou televizi.

Sparta s Libercem prohrála dva z posledních tří ligových zápasů, ale Slovan zdolala v červencovém finále domácího poháru. Oba účastníci podzimní fáze Evropské ligy v domácí soutěži zvítězili dvakrát po sobě.

"Přijede velmi dobrý tým, který to řeže, bude bojovat, běhat. Tým, který odehrál dobré zápasy v Evropské lize, takže si bude určitě věřit. Bude jen na nás, jak se s tím vypořádáme," konstatoval Loučka.

Olomouc sice drží od konce srpna neporazitelnost, ale už pětkrát za sebou uhrála výsledek 1:1. "Páteční remíza na Baníku byla úplně jiná než ty předchozí. Hráče jsem za výkon pochválil. Přeji si, aby jej zopakovali i v úterním loučení s letošním rokem. Jablonec je velmi silný tým, čeká nás zase pořádná práce," prohlásil olomoucký kouč Radoslav Látal.

Severočeši v posledních třech soutěžních duelech Sigmu neporazili. "Nechceme dopadnout jako v poháru, který jsme tam odehráli hodně špatně a prohráli jsme. Druhý (ligový) zápas tam byl trochu lepší, ale pokud bychom měli hrát jako ten první, neuspěli bychom," upozornil jablonecký kouč Petr Rada. "I když je to už delší doba, apeluji na hráče, aby si na to vzpomněli. Musíme mít trochu jiný přístup. Ale po sérii, kterou máme, je přístup daný. Byla by škoda, kdybychom si sérii šesti zápasů bez porážky pokazili nějakým špatným výkonem," dodal Rada.

České Budějovice v sobotu podlehly Jablonci 1:2 a nebodovaly poprvé po šesti utkáních. Příbram po nadějné sérii čtyř zápasů bez porážky v posledních dvou kolech vyšla naprázdno a propadla se na 17. příčku. Jihočeši minule nad týmem od Litavky vyhráli 2:0, předtím ale s Příbramí prohráli čtyřikrát za sebou bez vstřelené branky.

"Věřím, že navážeme na naše poslední výkony. Ve venkovních zápasech hrajeme velmi dobře, doma jsme nějaké body poztráceli. Proto třeba nejsme v tabulce výš. Uděláme vše pro to, abychom to v úterý zvládli," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 se stále hraje bez fanoušků. Na stadionech ale znovu může být až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří se musejí prokázat negativním testem. Zbývajících pět zápasů 14. kola, které se netradičně uskuteční těsně před Vánoci kvůli měsíční koronavirové přestávce, je na programu ve středu. Vrcholem závěru podzimu bude šlágr Plzně s vedoucí mistrovskou Slavií.