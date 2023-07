Fotbalisté Sparty zahájí ligu doma s Olomoucí, Slavia přivítá Hradec

Praha - Fotbalisté Sparty odstartují cestu za obhajobou ligového titulu v neděli doma proti Olomouci. O den dříve Slavia na úvod nového ročníku nejvyšší soutěže přivítá Hradec Králové. Rovněž v sobotu se Plzeň při obnovené premiéře trenéra Miroslava Koubka představí v Teplicích.

Sparta uplynulý ročník doma zahájila překvapivou porážkou 1:2 s Libercem, ale díky povedené jarní části se po devíti letech stala mistrem. Letenští na svém stadionu v lize s Olomoucí osmkrát za sebou neprohráli.

"Obhájit titul bude těžší, než když jsme ho získali v minulé sezoně, všichni jsme si toho vědomi. Víme, že to od nás bude vyžadovat ještě více práce. Ale jsme hladoví a připravení na sezonu. Momentálně se soustředíme na to, abychom do nového ročníku proti Olomouci dobře vstoupili a nestalo se nám to, co vloni," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.

Slavia, která je podle bookmakerů největším adeptem na zisk titulu, v posledních třech ligových zápasech Hradec neporazila. Pražané v prvním kole minulé sezony prohráli s "Votroky" v jejich tehdejším azylu v Mladé Boleslavi 0:1 a na závěr základní části v Edenu pouze remizovali 1:1.

"Hradec na nás umí a věří si na nás. Jeho výkony proti nám jsou velmi dobré, v útočné fázi jsme se proti němu v posledních zápasech těžko prosazovali. Všichni máme v hlavě poslední zápas základní části, ve kterém jsme ho tady nedokázali porazit. Dost výrazně to pak promluvilo do konce ligy. Teď jsme ale měli výhodu v tom, že jsme se na soupeře mohli dlouho připravovat. Věřím, že nepříznivou sérii s Hradcem prolomíme," uvedl kouč úřadujících vicemistrů Jindřich Trpišovský.

Plzeňští s Teplicemi v posledních dvou ligových duelech remizovali. Jednasedmdesátiletý nejstarší ligový trenér Koubek před osmi lety skončil na lavičce Viktorie právě po výsledku 2:2 na Stínadlech.

"Teplice jsou dobře vedené, bojovné mužstvo. Budou určitě dobře připraveni, viděli nás, v Rakousku byli jejich asistenti. Doma jsou Teplice velice nepříjemný a štiplavý soupeř a my to víme. V minulém ročníku tam Plzeň, Sparta ani Slavia nevyhrály. Budeme chtít hrát svoji hru a budeme se snažit tohoto nepříjemného soupeře přehrát," řekl Koubek.

Čtvrtého pohárového zástupce Bohemians 1905 v sobotu čeká utkání v Pardubicích. Nováček z Karviné ve stejný den doma změří síly se Zlínem. "Ševci" v minulé sezoně, stejně jako Pardubice, uhájili prvoligovou příslušnost až v baráži.

Zápas Mladé Boleslavi s Jabloncem nabídne i souboj nových trenérů. Středočechy poprvé povede Marek Kulič a hosty Radoslav Látal. V neděli také Liberec bude hostit Ostravu a Slovácko v Uherském Hradišti vyzve České Budějovice.

Hlasy trenérů před zápasy 1. kola první fotbalové ligy

FK Teplice (v minulé sezoně: 12.) - Viktoria Plzeň (3.)

Zdenko Frťala (Teplice): "Příprava nám výsledkově vyšla, ale nebudeme z toho dělat žádné optimistické závěry. Los si nevyberete, Plzeň má obrovskou kvalitu. Prošla velkou obměnou, ať už na trenérském postu nebo z hlediska hráčského kádru. My chceme navázat na závěr minulého ročníku a hrát fyzicky náročný fotbal."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Každý ví, že v Teplicích je velmi těžká půda. Teplice jsou dobře vedené, bojovné mužstvo. Budou určitě dobře připraveni, viděli nás, v Rakousku byli jejich asistenti. Doma jsou Teplice velice nepříjemný a štiplavý soupeř a my to víme. V minulém ročníku tam Plzeň, Sparta ani Slavia nevyhrály. Budeme chtít hrát svoji hru a budeme se snažit tohoto nepříjemného soupeře přehrát."

FK Pardubice (14.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Radoslav Kováč (Pardubice): "Bude to nesmírně těžké, protože si myslím, že Bohemka oproti minulé sezoně ještě zkvalitnila tým. Vůbec se nedíváme na to, že Bohemku letos čekají evropské poháry. Bude to start sezony, i pro Bohemku bude nesmírně důležitý. Očekáváme, že přijedou v plné sestavě. Zkusíme naordinovat lektvar, který bude vítězný. Chtěl bych, aby přišli diváci a pomohli nám ke třem bodům. Máme sice nový tým a chvíli si to bude sedat, ale nemáme čas. Uděláme všechno pro to, abychom vstup do nové ligové sezony zvládli úspěšně."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Celý týden přemýšlíme nad Pardubicemi, ne nad Bodö/Glimt. Uděláme všechno pro to, abychom v Pardubicích uspěli. Hráči jsou tak nastavení, jinak to nejde. Nejdřív se musíme vypořádat s Pardubicemi a až potom řešit pohárový zápas."

MFK Karviná (nováček) - FC Zlín (15.)

Tomáš Hejdušek (Karviná): "Moc se těším, už ať je sobota. Cítím tlak na svou osobu, i když menší než na začátku minulé druholigové sezony. To jsem totiž pořád slýchával, že musíme postoupit. Nakonec se to podařilo. Každý soupeř je těžký, budeme se dívat sami na sebe. Je tam hodně borců, ale my chceme být všem týmům nepříjemným soupeřem. Jsme odhodlaní."

Pavel Vrba (Zlín): "Začínáme u nováčka a pak máme obě pražská S. Můžeme v tom spatřovat i výhody. Karvinou jsme si nastudovali, mám o ní dostatek informací a předám je hráčům. Nevidím důvod, abych nebyl optimista. Chceme zahájit sezonu tak, abychom se dostali do role týmu, který pomýšlí na střed tabulky."

Slavia Praha (2.) - FC Hradec Králové (8.)

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Hradec je tým, který na nás umí a věří si na nás. Jeho výkony proti nám jsou velmi dobré, v útočné fázi jsme se proti němu v posledních zápasech těžko prosazovali. Všichni máme v hlavě poslední zápas základní části, ve kterém jsme ho tady nedokázali porazit. Dost výrazně to pak promluvilo do konce ligy. Teď jsme ale měli výhodu v tom, že jsme se na soupeře mohli dlouho připravovat. Věřím, že nepříznivou sérii s Hradcem prolomíme."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Těšíme se na začátek ligy, zvlášť když máme tak těžký los. Hrát na Slavii je zážitek. Je to kandidát číslo jedna na titul a my tam začínáme. Myslím, že bude plný stadion. To jsou zápasy, pro které fotbal děláme. Slavia má velice zkušený realizační tým. Myslím si, že nedopustí, aby nás její hráči jakkoliv podcenili. Na druhou stranu víme, že máme jistou kvalitu, kterou jsme několikrát potvrdili, a podobnými zbraněmi budeme chtít uspět také tentokrát."

1. FC Slovácko (5.) - Dynamo České Budějovice (10.)

Martin Svědík (Slovácko): "Start do soutěže je pro nás velice důležitý a chceme v něm maximálně uspět. Vnímáme změny, kterými si Budějovice prošly a jsme na ně připraveni. Psychicky nám pomohla výhra v generálce proti Salcburku, který sice nenastoupil v nejsilnějším složení, ale prověřil nás důkladně."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Nevím, jak těžký los máme. Vím akorát, že začínáme na Slovácku a poté hrajeme doma se Slavií. Soustředíme se na první kolo, nic víc. Připravujeme se na Slovácko a chceme uspět."

Slovan Liberec (7.) - Baník Ostrava (11.)

Luboš Kozel (Liberec): "První kolo je vždy těžké, ať hrajete s kýmkoliv, protože nevíte, co od toho úplně čekat. Přípravná utkání vám kolikrát neukážou tu opravdovou sílu. Takže z tohohle pohledu je to trochu neznámá. Ale samozřejmě Baník známe. Působil jsem tam, ještě tam nějací hráči pořád jsou. Baník je stále mužstvo, které má velké ambice. Chtěli by do pohárů. Dělají pro to všechno, proto i tolik příchodů. Těšíme se na to a věřím, že to i výsledkově zvládneme."

Pavel Hapal (Ostrava): "Změn je v týmu hodně, ale mužstvu věřím. Samozřejmě, že složitější je trošku souhra a součinnost, noví hráči si musejí na ostatní zvyknout. Jsme teď variabilnější, rychlejší, pohyblivější. Je třeba motivovat hráče, aby rychle zapomněli na předchozí ročník a ten nový byl daleko kvalitnější. Je potřeba do sezony úspěšně vstoupit."

FK Mladá Boleslav (9.) - FK Jablonec (13.)

Marek Kulič (M. Boleslav): "Pohyb v kádru byl velký, vše se musí sladit. Už v prvním kole proti Jablonci bude v základní sestavě dost nových posil. V týmu panuje před začátkem ligy zdravá nervozita, tak by to mělo být. První dva zápasy hrajeme doma a budeme v nich chtít maximálně bodovat."

Radoslav Látal (Jablonec): "Boleslav je kvalitní mužstvo, které se zajímavě posílilo. Stejně jako u nás tam také přišlo hodně kvalitních hráčů a mají opravdu široký kádr. Vnímáme kvalitu Mladé Boleslavi, odhaduji, že budou čeřit vody někde nahoře v tabulce. Co se týče základní sestavy, hapruje mi tam už jen jedno místo. Jsou to příjemné myšlenky, když můžu vybírat z tak kvalitních hráčů."

Sparta Praha (1.) - Sigma Olomouc (6.)

Brian Priske (Sparta): "Obhájit titul bude těžší, než když jsme ho získali v minulé sezoně, všichni jsme si toho vědomi. Víme, že to od nás bude vyžadovat ještě více práce. Ale jsme hladoví a připravení na sezonu. Momentálně se soustředíme na to, abychom do nového ročníku proti Olomouci dobře vstoupili a nestalo se nám to, co vloni."

Václav Jílek (Olomouc): "V přípravě jsme všechny zápasy vyhráli a nyní nás čeká ostrý test výkonnosti s nejsilnějším možným protivníkem. Na zápas na Spartě se hrozně těšíme. Věřím, že jsme schopni odehrát velmi dobré utkání. O motivaci proti mistrovi nemám u našich hráčů obavy, musíme je ale dobře připravit mentálně, protože výsledek bude mít vliv na jejich psychiku a další zápasy v sezoně."