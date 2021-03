Fotbalisté Sparty věří, že je pauza kvůli koronaviru nevykolejí

Praha - Fotbalisté Sparty se v sobotu po 11 dnech a karanténě kvůli koronaviru v týmu vrátili zpět do tréninku. Pražany čeká vinou odkladů několika zápasů velmi nabitý program, přesto věří, že budou pokračovat v úspěšné sérii, kterou začali po příchodu trenéra Pavla Vrby. Pod novým koučem vyhráli všechny tři ligové duely a v tabulce jim patří druhé místo za vedoucí Slavií. Na vynucenou pauzu se Letenští nechtějí vymlouvat.

"Byli jsme z toho, co nás potkalo, trošku zklamaní, protože ty tři zápasy, které jsme odehráli, nebyly špatné. Bohužel stalo se to, co se stalo. Všichni víme, že ze zdravotního pohledu musíme respektovat všechny věcí, které jsou. Znovu jsme se sešli a doufám, že navážeme na výsledky a na ty poslední zápasy," uvedl pro klubovou televizi Vrba.

Jeho tým čeká hned v úterý domácí ligová dohrávka s Příbramí. V sobotu Sparta ve šlágru přivítá Plzeň, uprostřed dalšího týdne nastoupí v domácím poháru proti Ostravě a nabitý program zakončí následující neděli v Českých Budějovicích.

"Sportovci asi ví, že není úplně optimální začít po nějakých 14 dnech a hned za tři dny víceméně naplno. Musíme dělat vše pro to, abychom byli na tu sérii, která nás čeká, co nejlépe připraveni. Sparta má dostatečně široký kádr, což může být právě v tuto dobu obrovská výhoda," mínil Vrba.

Sparťané věří, že je vynucená pauza nevykolejí. "Musíme to zvládnout. To je prostě dnešní doba. Nikdo neví, koho to může potkat, jaký tým. Nedá se na to vymlouvat nebo si dělat alibi. Je to prostě takhle a na nás je ukázat, že to týmově zvládneme," uvedl útočník Libor Kozák.

"Samozřejmě to není úplně komfortní situace, na druhou stranu ta pauza nebyla nějaká extra dlouhá. Věřím, že se s tím vypořádáme dobře. Máme tři dny do zápasu. Musíme se na to připravit a hlavně si trochu osahat balon, deset dní jsme do něj nekopli," podotkl záložník Ladislav Krejčí starší.

Na návrat do tréninku se hodně těšil. "Vysedávat a být zavřený doma mě moc nebaví. Jsem radši, když můžu být na hřišti s klukama a být prostě v partě. Těším se moc. Věřím, že budeme pokračovat v tom, v čem jsme začali," uvedl Krejčí.

Podle Kozáka nadcházející nabitý program hodně napoví, jak na tom Sparta je. Letenští ztrácejí 11 bodů na Slavii, mají ale k dobru jedno utkání. "Celkově to ukáže ten pravý pokrok, jaký jsme udělali, nebo neudělali. Nejdřív teď musíme zvládnout první tréninky, pak Příbram a pak se odpíchnout dál. Pak za měsíc budeme moci mluvit o tom, jak jsme to zvládli," dodal Kozák.