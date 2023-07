Fotbalisté Sparty ve druhém ligovém kole hrají ve Zlíně, Slavia v Budějovicích

Praha - Fotbalisté Sparty a Slavie minulý víkend zahájili nový prvoligový ročník doma vítězně, ve druhém kole nejvyšší soutěže se oba pražské týmy představí venku. Úřadující mistři v sobotu hrají ve Zlíně, slávisty o den později čeká zápas v Českých Budějovicích. Plzeň v neděli doma proti Hradci Králové zkusí vylepšit nepovedený vstup do sezony pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem.

Sparta začala cestu za obhajobou titulu výhrou 2:0 nad Olomoucí, kterou zařídil dvěma góly Lukáš Haraslín. Naopak Zlín s bývalým koučem Pražanů Pavlem Vrbou na úvod ligové sezony utrpěl debakl 1:4 na hřišti karvinského nováčka.

"Myslím, že Zlín nebude v presinku tak aktivní jako Olomouc, ale o to víc bude agresivnější v soubojích. Dobýt jejich hluboký blok bude nelehké, ale věřím, že to zvládneme," uvedl sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Letenští v lize neprohráli se Zlínem devětkrát po sobě, ale v únorovém duelu na stadionu "Ševců" ztratili komfortní náskok a zvítězili 3:2. "Nesmíme jim dovolit sebemenší náznak, který by je dostal zpátky do zápasu, což se přesně stalo naposledy. Utkání jsme měli jasně pod kontrolou, pak jsme iniciativu trochu nechali na nich a ve finále z toho byla divočina," vzpomínal Loučka.

Slavia, která v Edenu odstartovala triumfem 2:0 nad Hradcem Králové, se v uplynulém ligovém ročníku na hřištích soupeřů trápila. Body ztratila i v Budějovicích, kde začátkem března prohrála 0:1. Dynamu se první kolo na rozdíl od pražského vicemistra nepovedlo a na Slovácku podlehlo 1:4.

"Samozřejmě člověk hodně kouká nejen na poslední zápasy soupeře, ale i na poslední vzájemný duel. Máme to v hlavě, ale věřím v úplně jiné utkání. Víme, že náš výkon měl rezervy. Doufám, že v neděli naše šance využijeme a zvítězíme," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Plzeň začala nejvyšší soutěž porážkou 0:1 v Teplicích a poté ve čtvrtek doma remizovala bez branek s kosovským outsiderem Dritou na úvod 2. předkola Evropské konferenční ligy. "Určitě ze vstupu do sezony nejásáme. V Teplicích jsme šance neměli a byli jsme absolutně bezzubí. Proti Dritě to mělo úplně jiné parametry, šance jsme si vytvářeli. Nezbývá než pracovat a ono se to protrhne," prohlásil Koubek.

Čeká ho konfrontace s bývalým celkem, kde skončil v závěru jara ze zdravotních důvodů. Na konci ledna ještě s Hradcem Králové překvapivě vyhrál v Plzni 2:1. "Musíme se zamyslet nad sestavou směrem k Hradci a jeho způsobu hry. Na Hradec se těším jako na každé ligové utkání, to je naše práce," podotkl jednasedmdesátiletý kouč.

Bohemians 1905 po čtvrteční prohře 0:3 na půdě norského Bodö/Glimt v kvalifikaci Konferenční ligy v neděli budou hostit Teplice. "Klokani" v prvním kole zvítězili v Pardubicích 1:0 a v minulé sezoně porazili Severočechy v obou ligových duelech bez inkasované branky.

Nedělní zápas Liberce s Mladou Boleslaví bude soubojem týmů, které na úvod ligy vyhrály shodně 3:1. Slovan porazil Ostravu, Středočeši si rovněž doma poradili s Jabloncem.

V dalších sobotních utkáních druhého kola Ostrava přivítá Slovácko, Olomouc na svém stadionu vyzve Karvinou a Pardubice doma změří síly s Jabloncem.

Hlasy trenérů před zápasy 2. kola:

Sigma Olomouc (v tabulce: 13.-14.) - MFK Karviná (1.-2.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Na Spartě jsme neukázali výkon, na který máme. Proti Karviné se musíme zlepšit a hrát adekvátně našim schopnostem. Karviná vstoupila do sezony dobře a určitě se bude chtít na vlně euforie udržet. Mužstvo má stejného trenéra jako ve druhé lize. Jsou kompaktní, vědí, co chtějí hrát. Tým se opírá o Jardu Svozila, který přišel z Baníku, ve středu se spoléhají na Lukáše Budínského, jemuž se v Karviné daří. Zmínil bych i Daniela Bartla a zahraniční hráče, kteří jsou rychlí na křídlech."

Lubomír Luhový (asistent trenéra Karviné): "Jedno vítězství nic neznamená, ale zodpovědností a kvalitou, jakou disponujeme, se chceme prosadit i proti Olomouci. Statistiky vzájemných zápasů jdou sice proti nám, ale chceme to už konečně změnit. Nepochybně nám v tom pomůže výhra z prvního zápasu, to je vždy pozitivní signál. Sigma je oprávněně sebevědomý tým - jde o pohyblivé a celoplošně pracující mužstvo, které umí potrestat chyby soupeřů."

FC Zlín (15.-16.) - Sparta Praha (5.-6.)

Pavel Vrba (Zlín): "Nevydařený zápas v Karviné jsme si rozebrali, hlavně útočná fáze nebyla dobrá. Výkon z minulého týdne se už nesmí opakovat. Sparta bude v sobotním zápase velkým favoritem, proti Olomouci hrála ofenzivní fotbal, praktikuje vysoký presink. Musíme samozřejmě vycházet ze zabezpečené obrany a pokud možno dlouho držet čisté konto. Pro diváky to může být zajímavé utkání. Sparta bude útočit, ale i my chceme doma uspět. I když soupeř bude chtít dominovat, my se taky budeme snažit útočit a vstřelit branku."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Myslím si, že Zlín nebude v presinku tak aktivní jako Olomouc, ale o to víc bude agresivnější v soubojích. Dobýt jejich hluboký blok bude nelehké, ale věřím tomu, že to zvládneme. Nesmíme jim dovolit sebemenší náznak, který by je dostal zpátky do zápasu, což se přesně stalo naposledy. Utkání jsme měli jasně pod kontrolou, pak jsme iniciativu trochu nechali na nich a ve finále z toho byla divočina."

FK Pardubice (9.-10.) - FK Jablonec (11.-12.)

Radoslav Kováč (Pardubice): "Musíme se více tlačit do koncovky. Šancí jsme si proti Bohemians vytvořili spoustu, ale gól jsme nevstřelili. Věřím, že to protrhneme a urveme výhru. Jablonec se také sehrává. Mají v kádru spoustu nových tváří, přesto si udrželi kvalitu. Je tam Chramosta, Drchal, což jsou neskutečně góloví hráči. Zdravý už je Kratochvíl, do toho velmi dobrý Považanec. Je jich tam opravdu hodně. Musíme si hlavně pohlídat standardky. Chceme se držet aktivní hry s dobrou organizací. Celý zápas musíme být hladoví po třech bodech."

Radoslav Látal (Jablonec): "Musíme se poučit ze zápasu v Boleslavi a napravit naše chyby, kterých tam bylo dost. Tolik jsme jich snad neudělali za celou přípravu, kolik jsme jich nakupili v prvním kole. Musíme se na zápas v Pardubicích lépe koncentrovat a připravit. To, co nás zdobilo v přípravě, jako by nám vymizelo. Pardubičtí hrají podruhé doma, víme, že v prvním zápase prohráli. Dívali jsme se na jejich zápas a byli Bohemians velmi nepříjemným protivníkem. Prohráli, ale nepodali vůbec špatný výkon."

Baník Ostrava (11.-12.) - 1. FC Slovácko (1.-2.)

Pavel Hapal (Ostrava): "Tenhle týden byl po špatném zápase v Liberci dost těžký. Snažili jsme se ale co nejlépe připravit a věřím, že zápas bude úplně jiný než v Liberci. Slovácko je velice nepříjemný soupeř, spoustu roků jsou pohromadě, to mužstvo je zkušené. V létě tam došlo k minimu změn. Čeká nás těžký soupeř, který atakoval pohárové příčky. Jejich hlavními přednostmi jsou zkušenost, rychlá kombinace, nedostávají moc gólů, kvalitně brání. Ale kvalitu mají i směrem dopředu."

Jan Baránek (asistent trenéra Slovácka): "Pro mě bude zápas s Baníkem specifický, neboť jsem tam strávil 12 let jako hráč i trenér. Teď jsem ale na druhé straně a jedeme se Slováckem do Ostravy uspět. V Baníku je spousta nových hráčů, vstup v Liberci se mu výsledkově nepovedl, ale druhá půle toho zápasu už vypadala z jeho pohledu slušně. Teď měli týden na další sehrání. Těšíme se na duel před výbornou atmosférou."

FK Mladá Boleslav (3.-4.) - Slovan Liberec (3.-4.)

Marek Kulič (M. Boleslav): "Všichni víme, že v domácím prostředí se dvakrát po sobě velmi těžko vyhrává. Ale po výhře nad Jabloncem chceme i proti Liberci zvítězit. Čeká nás nepříjemný, dobře organizovaný a trenérem Kozlem velmi dobře vedený tým. Očekávám taktický a opatrný duel, v němž se bude vyčkávat na soupeřovu chybu, která by se dala fatálně potrestat."

Josef Petřík (asistent trenéra Liberce): "Řekl bych, že se jedná o velice zkušeného soupeře, ať už v defenzivě či v záloze, kde mají Marka Matějovského. Navíc v útoku je velice nebezpečné trio Jawo, Hilál a Kušej, jsou to velice pohybliví, důrazní hráči. V prvním kole proti Jablonci dala Boleslav krásné branky. Utkání se pro ně dobře vyvíjelo, protože brzo dali první gól. Byli velmi nepříjemní v přechodové fázi, brejkových situacích a zaslouženě vyhráli. Čeká nás velice těžký zápas."

Dynamo České Budějovice (15.-16.) - Slavia Praha (5.-6.)

Marek Nikl (Č. Budějovice): "I do zápasu se Slavií jdeme jako vždy - uspět, vyhrát. Myslím, že jsme na soupeře dobře připraveni a že zápas by mohl být dobrý. Bude vyprodáno, takže se těšíme."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Samozřejmě člověk hodně kouká nejen na poslední zápasy soupeře, ale i na poslední (prohraný) vzájemný duel. Máme to v hlavě, ale věřím v úplně jiné utkání. Víme, že náš výkon měl rezervy. Doufám, že v neděli naše šance využijeme a zvítězíme. Budějovice v úvodním kole prohrály 1:4 na Slovácku, výsledek vypadá jednoznačně, ale průběh zápasu byl jiný, vyrovnanější. Slovácko bylo produktivní, potrestalo chyby, které Budějovice udělaly. Herní projev ale měli hosté dobrý, byli silní na balonu i v kombinaci."

Bohemians Praha 1905 (7.-8.) - FK Teplice (7.-8.)

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Víme, že výkon v Pardubicích měl k dokonalosti daleko. Byli jsme hodně nepřesní, chyběla nám větší kvalita dopředu, kterou máme. Musíme se také poučit z utkání s Bodö a rychle se přeorientovat na Teplice."

Zdenko Frťala (Teplice): "Na začátku soutěže to vnímám vždy tak, že čím těžší soupeři, tím lepší pro nás. Plzeň se neporáží každý den a teď nás čeká další nadstandardní tým. Takovými zápasy naši kluci rostou a sami si dokazují, že mohou hrát i s nejlepšími ligovými celky. Budeme opět spoléhat na týmový výkon, organizaci hry a zdravou agresivitu."

Viktoria Plzeň (9.-10.) - FC Hradec Králové (13.-14.)

Miroslav Koubek (Plzeň): "Určitě ze vstupu do sezony nejásáme. V Teplicích jsme šance neměli a byli jsme absolutně bezzubí. Proti Dritě to mělo úplně jiné parametry, šance jsme si vytvářeli. Nezbývá než pracovat a ono se to protrhne. Musíme se zamyslet nad sestavou směrem k Hradci a jeho způsobu hry. Na Hradec se těším jako na každé ligové utkání, to je naše práce."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Viktorka se trošku předělala systémově, hledá svou novou tvář, takovou rychlejší, dravější. To, že nedali gól, pro nás není žádná berlička. Šancí měli spoustu a určitě góly začnou dávat. Mají spoustu kvalitních ofenzivních hráčů. Ty ani nebudu jmenovat, protože bychom tady byli dlouho. Viktorka sílu má, zvlášť v domácím prostředí."