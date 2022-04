Fotbalisté Sparty v úvodu skupiny o titul zdolali doma Ostravu 3:1

Praha - Fotbalisté Sparty v prvním kole nadstavbové skupiny o titul porazili Ostravu 3:1 a v neúplné ligové tabulce ze třetího místa ztrácí čtyři body na vedoucího obhájce titulu Slavii, která hraje v neděli s Hradcem Králové. Pražany poslal do vedení před koncem prvního poločasu Ladislav Krejčí mladší, v rozmezí 75. až 81. minuty se prosadili Tomáš Čvančara a střídající Lukáš Haraslín. V nastavení snížil další náhradník Ladislav Almási.

Letenští si částečně spravili náladu po středeční prohře 0:2 v Olomouci a vyhráli šesté z posledních sedmi kol. Baník doma v nejvyšší soutěži porazili v devátém utkání za sebou. Slezané nevyhráli v lize sedmý z posledních osmi zápasů.

Týmy se utkaly přesně po třech týdnech. Zatímco tehdy sparťané vyhráli 2:1 před více než 15 tisíci diváky, tentokrát jich na Letnou zavítalo jen 8617 fanoušků.

V osmé minutě sparťanský kapitán Pavelka nedokázal u tyče po rohovém kopu zakončit, později jeho spoluhráč Karabec zase trefil brankovou konstrukci. V 26. minutě Pešek sice obstřelil gólmana Laštůvku, ale zároveň i branku. Domácí křídelník nevyzrál na brankáře hostů ani v 38. minutě, stejně jako vzápětí Hložek.

V 41. minutě však domácí udeřili. Stoper Baníku Pokorný odvrátil míč ve vápně pouze k Hložkovi, který na zadní tyči našel hlavou zakončujícího Krejčího mladšího. Český reprezentant se dočkal páté trefy v ligové sezoně.

Ani po přestávce se tempo zápasu nezvedlo a vypadalo to, že se hraje spíše z povinnosti. Sparta v závěrečné čtvrthodině přidala další dva góly. Nejprve se Čvančara hlavou položil do Wiesnerova centru a zaznamenal 11. gól v ročníku nejvyšší soutěže. O šest minut později se zapsal mezi střelce i střídající Haraslín pomocí odrazu od břevna. Slovenský reprezentant dal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Finální výsledek stanovil v nastavení Almási, jemuž "namazal" míč chybným odkopem brankář Heča. Almási 14. trefou v ligovém ročníku dorovnal v tabulce nejlepších střelců Jurečku ze Slovácka.

Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize ve 24 zápasech neprohrála (z toho 22 vítězství) a v této sezoně tam získala 44 z celkových 69 bodů. Ostrava venku v lize čtyřikrát za sebou nezvítězila.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "V letošním ročníku jsou domácí zápasy jiné než ty venkovní. Jsem rád, že doma vyhráváme. Doufám, že i fanoušci Sparty jsou z domácích zápasů spokojení. Jsem rád, že jsme domácí šňůru prodloužili. Byla tam určitá pasáž, v níž jsme nedominovali. To je normální. Baník tady v prvním poločase nebyl moc aktivní. Po inkasovaném gólu byl mnohem aktivnější než celý první poločas. Z toho vyznělo to, že měl míč víc pod kontrolou než my v určitých pasážích. Druhý gól potvrdil výsledek a pak už jsme dominovali."

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Je to hořká porážka. Výsledek 3:1 neodpovídá stavu na hřišti, protože jsme měli držení míče v prvním poločase. Byli jsme ve hře od 36. minuty, potom jsme byli moc hluboko, nechali jsme se zatlačit. Nepřebírali jsme si hráče podle strategie. To nám nefungovalo, dostávali jsme se pod tlak, nedokázali si udržet míč a ztráceli jsme ho. Hodně standardních situací vedlo k výsledku 1:0 pro Spartu do poločasu. Nebyli jsme spokojení. V některých situacích hráčům chybělo sebevědomí. Odvedli jsme ale kvalitní práci, šli jsme nadoraz. Ve druhém poločase jsme se snažili něco změnit, protože jsme přijeli na Spartu zvítězit. Dostali jsme ji ale do velkých šancí a dvakrát inkasovali. Je to hořké. Máme na čem pracovat."

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:1 (1:0)

Branky: 41. Ladislav Krejčí II, 75. Čvančara, 81. Haraslín - 90.+3 Almási. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Kubr - Machálek (video). ŽK: Höjer, Ladislav Krejčí II - Smékal, Kaloč. Diváci: 8617.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer (87. Suchomel) - Pešek (64. Haraslín), Pavelka, Ladislav Krejčí II (82. Sáček), Karabec, Hložek (82. Minčev) - Čvančara (87. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Buchta (60. Jaroň), Boula (46. Takács), Kuzmanovič (46. Almási), Kaloč (83. Budínský), Smékal (77. Šín) - Klíma. Trenér: Galásek.