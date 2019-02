Praha - Pěti zápasy pokračuje o víkendu 22. kolo první fotbalové ligy. V jediném nedělním utkání přivítá pražská Sparta letitého rivala Ostravu v souboji o třetí místo v tabulce. V sobotu se odehrají čtyři duely včetně zápasu mezi devátou Mladou Boleslaví s pátým Jabloncem. V pondělí zakončí kolo dohrávky vedoucí Slavie se Slováckem a Opavy s druhou Plzní.

Sparta v úvodních dvou jarních kolech se štěstím porazila jiné pražské kluby. Nejprve doma udolala Bohemians 1905 1:0 a poté zvítězila na Dukle 3:2. V případě výhry nad Baníkem mohou Letenští na třetím místě získat tříbodový náskok.

"Herně to na jaře zatím nebylo ideální, ale udělali jsme šest bodů, to je pro nás nejdůležitější. Nadcházející tři zápasy můžou být klíčové pro naše jaro, ale my se teď musíme soustředit jen na nejbližší zápas. Budeme k bojovnosti muset přidat i fotbalovost a zvládnout to," řekl pro klubový web sparťanský záložník Martin Frýdek.

Sparta vyhrála nad Ostravou čtyři z posledních pěti ligových duelů a na podzim ve Vítkovicích zvítězila 1:0. "Víme, že má Baník výbornou defenzivu. Na druhou stranu mají i dobré protiútoky, to jim v první polovině podzimu dělalo hodně bodů. Určitě to zase bude utkání s velkým nasazením, ale očekávám, že tam bude víc fotbalovosti než v podzimním zápase," mínil kouč Zdeněk Ščasný.

Baník pět kol neprohrál a se 17 inkasovanými góly má druhou nejlepší obranu soutěže. Na Letné však podlehl v šesti z posledních sedmi ligových zápasů. "Síla Sparty se ukázala v obou jarních utkáních, kdy zvrátila stav. Víra ve vítězství neutuchá po celý zápas, bojuje do poslední minuty. Ale to má naše mužstvo taky," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Jablonec v minulém kole doma nečekaně jen remizoval 2:2 s Opavou a klesl na páté místo o bod za třetí Spartu a čtvrtou Ostravu. Nyní se představí v Mladé Boleslavi, kterou porazil v jediném z posledních osmi ligových duelů.

Středočeský celek nabudila minulá výhra 2:0 v Teplicích a rád by se opět přiblížil první šestce, na kterou ztrácí už jen čtyři body. Boleslav bude znovu spoléhat na ruského střelce Nikolaje Komličenko, jenž skóroval v posledních čtyřech kolech a s 20 góly vede střeleckou tabulku soutěže.

"Potřebujeme potvrdit body z Teplic, i když jde o těžkého soupeře z horních pater tabulky. Jen když podáme stejný výkon jako v předchozích dvou utkáních, můžeme uspět," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber, který v Jablonci hrával a dělal asistenta.

Předposlední Karviná se pokusí nastartovat proti Teplicím, které oba jarní duely prohrály 0:2. "Bude to velmi důležitý zápas, to je bez debat. Důležité také bude, jak zareagujeme na nevydařený minulý zápas na Slovácku," řekl karvinský trenér Norbert Hrnčár.

V souboji trápících se týmů Zlín přivítá Bohemians 1905. Šestí "Ševci" prohráli posledních pět kol a na jaře pod novým koučem Romanem Pivarníkem ještě nebodovali. "Klokani" nevyhráli dokonce deset ligových zápasů po sobě a před posledním místem mají jen tříbodový náskok.

"Zápas s Bohemians bude pro mě pikantní, protože jsem v Ďolíčku strávil krásné dva roky a umístil se s týmem uprostřed tabulky. Na to se ale nyní nemohu ohlížet. Čeká nás velmi důležitý duel, který by měl vrátit týmu sebedůvěru a přinést body," řekl Pivarník.

V posledním sobotním zápase dojde na souboj sousedů v tabulce mezi třináctou Olomoucí a dvanáctou Příbramí. Oba týmy se pokusí potvrdit předchozí výhru.

Statistické údaje před 22. kolem první ligy: -------- Fastav Zlín (6.) - Bohemians Praha 1905 (14.) Výkop: sobota 23. února, 15:00 (O2TV Fotbal). Rozhodčí: Zelinka - Vlasjuk, Leška. Bilance: 15 6-7-2 (16:9). Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Holík, Hnaníček, Jiráček, Bartošák - Poznar, Vyhnal. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Reiter, Ljovin, Vacek, F. Hašek - Vaníček, Koubek. Absence: Jakubov (zranění), Podio (4 ŽK) - Hilál, Vodháněl, Švec (všichni zranění), Juliš (rekonvalescence), Pokorný (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Gajič, Hnaníček, Hronek, Jiráček - Dostál, Hilál, Krch, Puškáč, Šmíd (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vyhnal - Hilál (oba 5). Zajímavosti: - Zlín neprohrál s Bohemians posledních 12 ligových zápasů - Bohemians porazili Zlín v lize naposledy v roce 1994 - poslední 4 vzájemné ligové zápasy ve Zlíně skončily remízou - z posledních 14 vzájemných ligových zápasů se jen 2x stalo, že by jeden z týmů dal více než jednu branku - Zlín prohrál 5 ligových zápasů po sobě a pod trenérem Pivarníkem na jaře ještě nezískal ani bod - Bohemians čekají na výhru v lize 10 zápasů a 450 minut nedali gól - Bohemians získali venku 10 z celkových 19 bodů - Bohemians jsou se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Libercem remízovými "králi" ligy - trenér Zlína Pivarník v minulosti vedl Bohemians MFK Karviná (15.) - FK Teplice (11.) Výkop: sobota 23. února, 15:00 (O2TV Fotbal). Rozhodčí: Marek - Podaný, Dobrovolný. Bilance: 5 0-1-4 (3:9). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Djordjevič - Moravec, Bukata, Dramé, Budínský, Záhumenský - Ba Loua, Guba. Teplice: Grigar - Vondrášek, Hošek, Čmovš, Krob - Hora, Žitný, Ljevakovič, Moulis - Trubač - Vošahlík. Absence: Smrž (4 ŽK), Panák, Dreksa, Puchel, Letič (všichni rekonvalescence), Wágner (nejistý start) - Luts (zranění), Jeřábek, Kuchta (oba 4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Letič, Panák, Ramírez - Hyčka, Kučera, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (6) - Hora (5). Zajímavosti: - Karviná s Teplicemi v lize z 5 zápasů 4x prohrála a jednou remizovala - Karviná z posledních 6 domácích ligových zápasů pouze jednou vyhrála a 4x prohrála - Karviná má doma nejhorší obranu v lize spolu s Příbramí a Olomoucí (20 inkasovaných gólů) - Karviná má druhou nejhorší ligovou obranu (40 inkasovaných gólů) - Teplice prohrály oba dosavadní jarní zápasy shodně 0:2 - Žitný (Teplice) dal v posledních 2 zápasech s Karvinou 2 góly - Hora (Teplice) oslaví v den utkání 28. narozeniny - Grigar (Teplice) může odchytat 250. utkání v lize Sigma Olomouc (13.) - 1. FK Příbram (12.) Výkop: sobota 23. února, 15:00 (O2TV Fotbal). Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát. Bilance: 35 13-12-10 (50:40). Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Kalvach, Beneš, Vepřek - Zahradníček, Houska, Texl, Plšek, Falta - Nešpor. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Soldát - Rezek, Mingazov, Květ, Antwi - Fantiš. Absence: Jemelka (4 ŽK), Pilař (zranění) - Boháč, Slepička (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Dvořák, Plšek, Zahradníček - Antwi, Kodr, Nitrianský, Voltr (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešpor - Fantiš (oba 5). Zajímavosti: - Olomouc s Příbramí v lize 5x za sebou nezvítězila - Olomouc dala v posledních 4 ligových zápasech Příbrami jediný gól - Olomouc doma z posledních 5 kol pouze jednou vyhrála - Příbram bodovala v 3 z posledních 4 ligových duelů - Příbram v posledních 11 ligových zápasech pokaždé inkasovala - Příbram neprohrála ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Příbram má se 49 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Příbram posílili v týdnu na hostování Matoušek a Chaluš - Kalvach (Olomouc) může odehrát 50. ligový zápas FK Mladá Boleslav (9.) - FK Jablonec (5.) Výkop: sobota 23. února, 17:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Proske - Paták, Ratajová. Bilance: 29 11-11-7 (37:29). Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Hájek, Fulnek - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Jovovič, Trávník, Kubista, Považanec, Vatajelu - Doležal. Absence: Šušnjar (trest za ČK), Mareš (rekonvalescence), Túlio (zranění) - Lischka (nemoc), Jankovič, Štepánek (oba zranění), Hübschman, Kratochvíl (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Matějovský, Takács (oba 3 ŽK), Mareš (7 ŽK) - Hovorka, Hübschman, Jovovič, Kubista, Lischka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (20) - Doležal (9). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál v lize jediný z posledních 8 vzájemných duelů - M. Boleslav v lize doma neprohrála s Jabloncem 7x za sebou (z toho 4 remízy) - M. Boleslav z posledních 8 ligových zápasů vyhrála jen 2 - M. Boleslav doma v lize 8x za sebou neprohrála - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 6 zápasech 8 branek - Jablonec vyhrál jediné z posledních 4 kol - Jablonec prohrál jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Matějovský (M. Boleslav) může odehrát 300. ligový zápas, Kubista (Jablonec) si může připsat 100. start - trenér M. Boleslavi Weber dlouhá léta působil v Jablonci jako hráč a poté jako asistent Sparta Praha (3.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: neděle 24. února, 17:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Caletka. Bilance: 49 28-11-10 (86:43). Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Karlsson, Kanga, Chipciu - Tetteh. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Kuzmanovič. Absence: Ben Chaim (zranění) - O. Šašinka (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Čivič, Radakovič, Tetteh - Kuzmanovič, Pazdera, J. Šašinka, O. Šašinka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tetteh (10) - Kuzmanovič (6). Zajímavosti: - Sparta vyhrála 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - ve 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů Sparty s Ostravou padly minimálně 4 góly - Ostrava na Spartě prohrála 6 z posledních 7 ligových utkání - Sparta z posledních 4 ligových zápasů doma jen jednou vyhrála (2 remízy, prohra) - Sparta obě dosavadní jarní utkání odehrála proti soupeřům z Prahy a obě vyhrála (s Bohemians 1905 a na Dukle) - Ostrava 5 kol po sobě bodovala - Ostrava je druhým nejlepším týmem v lize venku - Ostrava venku z posledních 9 ligových utkání pouze jednou prohrála - Fillo (Ostrava) může dát 50. ligový gól Slavia Praha (1.) - 1. FC Slovácko (8.) Výkop: pondělí 25. února, 18:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Kožár, Novák. Bilance: 33 15-9-9 (43:31). Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Král, Hušbauer, Stoch - Škoda. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Diviš, Janošek, Navrátil - Zajíc. Absence: Olayinka (4 ŽK), Tecl, Hromada, Mešanovič, Sýkora (všichni zranění), Ševčík (nejistý start) - Kalabiška (4 ŽK), Krejčí (zranění), Harba (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Král, Kúdela, Souček (všichni 3 ŽK), Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK) - Havlík (3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (11) - Daníček (5). Zajímavosti: - Slavia neprohrála v posledních 7 vzájemných ligových zápasech, v minulém utkání v Edenu ale se Slováckem jen remizovala 0:0 - Slovácko vstřelilo Slavii v posledních 5 ligových utkáních jediný gól - Slavia v minulém kole prohrála v Plzni 0:2 a utrpěla první porážku po 10 ligových zápasech - Slavia má s 50 góly nejlepší útok ligy - Slavia v lize doma 7x za sebou zvítězila - Slavia dnes hraje odvetu Evropské ligy v Genku - Slovácko pod trenérem Svědíkem vyhrálo 5 z 6 kol a zvítězilo 3x za sebou - Slovácko jako jediný tým v lize ještě neremizovalo - ve srovnání posledních 6 kol je na tom Slovácko stejně jako Slavia, ale s lepším skóre - Masopust (Slavia) může odehrát 150. ligový zápas SFC Opava (10.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pondělí 25. února, 18:00 (O2TV Fotbal). Rozhodčí: Lerch - Koval, Vlček. Bilance: 11 3-3-5 (12:16). Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Smola. Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel. Absence: Janetzký - Hubník (oba 4 ŽK), Hejda, Kolář, Kopic, Krmenčík (všichni zranění), Pačinda (disc. trest + zranění). Disciplinární ohrožení: Jursa, Šrom - Chorý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Smola (6) - Beauguel (11). Zajímavosti: - Opava na podzim v Plzni prohrála 0:1 až gólem z penalty v závěru, předtím ale s Viktorií v lize 4x za sebou neprohrála - Opava doma Plzeň porazila ještě jako druholigista na podzim 2016 v poháru 4:2 - Plzeň v lize zvítězila v Opavě pouze jednou z 5 zápasů (v listopadu 1996 2:0) - Opava je 4 kola bez porážky, což je její nejdelší série neporazitelnosti v sezoně - Plzeň dnes hraje v Záhřebu odvetný zápas 2. kola Evropské ligy - Plzeň je v lize neporažena v posledních 12 utkáních od zářijové prohry 0:3 v Jablonci - Plzeň ve všech soutěžích neprohrála 10x za sebou (7 výher, 3 remízy) - Plzeň má s 16 góly nejlepší obranu ligy - Beauguel, který může nastoupit do 100. ligového utkání, skóroval v obou zápasech za Plzeň v nejvyšší soutěži - Kayamba přišel do Plzně v zimě z Opavy Tabulka: 1. Slavia 21 17 1 3 50:18 52 2. Plzeň 21 15 4 2 32:16 49 3. Sparta 21 11 5 5 34:18 38 4. Ostrava 21 11 5 5 28:17 38 5. Jablonec 21 11 4 6 42:21 37 6. Zlín 21 9 3 9 27:26 30 7. Liberec 21 7 7 7 22:19 28 8. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27 9. Mladá Boleslav 21 7 5 9 39:37 26 10. Opava 21 7 4 10 29:33 25 11. Teplice 21 7 4 10 21:29 25 12. Příbram 21 6 5 10 27:49 23 13. Olomouc 21 6 4 11 19:34 22 14. Bohemians 1905 21 4 7 10 18:29 19 15. MFK Karviná 21 4 4 13 25:40 16 16. Dukla 21 4 4 13 18:38 16