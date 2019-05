Praha - Fotbalisté Sparty porazili v 1. kole skupiny o titul Ostravu 3:0 a na Baník vyzráli i potřetí v sezoně. Triumf Letenských zařídili Václav Drchal, z pokutového kopu David Moberg Karlsson a v nastaveném čase Adam Hložek. První dva jmenovaní se trefili také v únorovém duelu, který Sparta vyhrála 3:2.

Výkopu předcházela projekce na velkoplošné obrazovce k uctění památky bývalého kapitána Sparty Josefa Šurala, který v pondělí zahynul v Turecku při autonehodě. Na trávník přišly oba týmy ve speciálních dresech s Šuralovou jmenovkou a číslem 23 na zádech a vepředu s nápisem "Nezapomeneme". Následovala minuta ticha, kterou doprovodil potlesk hráčů a všech fanoušků. Šuralovo jméno skandovali i ostravští příznivci.

V osmé minutě si domácí vypracovali první příležitost, Hašek ale slabou střelou na Laštůvku nevyzrál. Vzápětí zahrozil na druhé straně Kuzmanovič, který zamířil vedle. V 23. minutě to z dálky opět zkusil srbský útočník, ale znovu se trefil mimo tři tyče. Jakmile 23. minuta naskočila na tabuli, vytáhl sparťanský "kotel" transparent se Šuralovou podobiznou a celý stadion začal tleskat.

A šest minut poté otevřeli Letenští skóre. Karlsson se vřítil do šestnáctky a naservíroval míč Drchalovi, jenž zakončil do prázdné branky.

Baník mohl ihned po rozehrání vyrovnat, když Kuzmanovič využil volného prostoru mezi Hložkem a Costou a přihrál Diopovi, ten ale na Heču nevyzrál.

Ve 34. minutě zajel Costa ostře pod nohy Fillovi podobně jako Královi v semifinálovém derby domácího poháru se Slavií. I přes protesty hostujících hráčů mu sudí Královec udělil pouze žlutou kartu. O pět minut později protáhl Jánoš lobem Heču, který jeho nápadité zakončení vytáhl konečky prstů na roh. V závěru poločasu našel Hašek ve vápně za obranou Baníku Drchala, jehož pokus zastavili společně obránce Procházka s gólmanem Laštůvkou.

Necelé tři minuty po začátku druhé půle spadl sparťan Hložek ve vápně po souboji s Fleišmanem. Královec nechal hru plynout, ale po přerušení na základě záběrů od videorozhodčího Orla přehodnotil původní verdikt a nařídil penaltu, kterou Karlsson v 51. minutě bez potíží proměnil.

Baník se dvakrát ocitl blízko snížení. V 64. minutě nepřekonal Diop z bezprostřední blízkosti Heču a za sedm minut napálil Jánoš z první z krkolomné pozice tyč. Poslední slovo měla ale opět Sparta. V páté minutě nastavení Hložek obešel Laštůvku a zakončil do odkryté branky.

Sparta vyhrála pod dočasným trenérem Michalem Horňákem i druhý zápas a upevnila si třetí pozici ve skupině o titul. Ostrava venku prohrála šestý duel za sebou a je pátá o tři body před Libercem, který má k dobru utkání se Slavií.

Hlasy po utkání:

Michal Horňák (trenér Sparty): "Bohužel ta zpráva (o Šuralově smrti) nás natolik zasáhla, že první dva dny jsme nemohli ani pořádně trénovat. Ta deka padla na celý tým, nejen hráčský, ale i realizační. Postupně jsme se všichni zapojovali do tréninku a dneska to vyvrcholilo utkáním, kdy jsme ze začátku neplnili vůbec to, co jsme si předsevzali. Až teď po zápase si uvědomuju, že je to možná tím, že ti kluci z té události byli tak rozhozeni, že se jim ani pořádně nedivím. Myslel jsem si, že první gól nás uvolní a budeme hrát bez zábran, ale nebylo to tak. Viděl jsem na klucích celý zápas, že to není ono."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, ale my jsme ty brankové situace také měli. Bohužel naše efektivita nula. Ten zápas jsme neprohráli v defenzivě, prohráli jsme ho v ofenzivě. Kdybychom z těch situací v první půlce dali alespoň jeden gól, tak se to utkání vyvíjí jinak. Hlavně i hráči by uvěřili, že ten gól dají a soupeř může více znervóznět. Pro mě samozřejmě herní zlepšení, ale to, co dělá fotbal fotbalem, že se počítají góly, tak ty jsme dneska neměli, a proto to utkání dopadlo 3:0."

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:0 (1:0)

Branky: 29. Drchal, 51. Karlsson z pen., 90.+5 Hložek. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek - Orel (video). ŽK: Costa, Sáček, Zahustel - Procházka. Diváci: 11.423.

Sparta: Heča - Zahustel, Radakovič, Costa, Hanousek - Karlsson (74. Čivič), Frýdek, Sáček, Hašek (82. Kanga), Hložek - Drchal (88. Chipciu). Trenér: Horňák.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (76. Bolf), Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jirásek, Jánoš, Holzer - Kuzmanovič (66. Hrubý), Diop (71. O. Šašinka). Trenér: Páník.