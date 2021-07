Fotbalisté Sparty se v odvetě s Rapidem pokusí dohnat ztrátu 1:2

Praha - Fotbalisté Sparty budou doma ve středeční odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň dohánět ztrátu 1:2 z úvodního duelu z minulého týdne. Vítěz dvojutkání si zajistí minimálně účast v základní skupině Evropské ligy a v dalším předkole narazí na Monako. Naopak poražený tým stále nebude mít jistotu podzimní účasti v pohárech a ve 3. předkole Evropské ligy potká kyperskou Famagustu.

Letenští si základní skupinu milionářské soutěže zahráli osmkrát, Rapid dvakrát. Oba celky se v ní ale naposledy představily v sezoně 2005/06. Sparťané od té doby vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů sedmkrát po sobě, "Zelenobílí" třikrát. Na cestě do skupiny Ligy mistrů by Pražané i Vídeňané museli zdolat tři předkola.

Svěřenci trenéra Pavla Vrba vedli v prvním zápase v rakouské metropoli od třetí minuty zásluhou Ladislava Krejčího mladšího, ale v 63. a 71. minutě otočil skóre Christoph Knasmüllner. Oproti minulým ročníkům nehraje venkovní gól takovou roli jako dříve. Při rovnosti skóre z obou zápasů už nerozhoduje vyšší počet branek vstřelených na soupeřově hřišti, nýbrž se prodlužuje.

"V pohárové matematice tím, že se nepočítá gól venku tak jako jindy, je to trošku jiné. Prohráli jsme, ale určitě v odvetě máme šanci. Věřím, že se o to popereme a nepříznivý vývoj otočíme," prohlásil sparťanský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci po úvodním duelu.

Jeho mužstvo vstoupilo v sobotu do nové ligové sezony domácí výhrou 3:2 nad Olomoucí. "Olomouc nás na středu dobře připravila. Určitě nám ukázala něco podobného, co tady bude hrát Rapid. Bude hrát ze zajištěné obrany a vyrážet do brejkových situací. Určitě tam byla spousta momentů, které si musíme rozebrat a vysvětlit si. Olomouc nám ukázala věci, které potřebujeme zlepšit a které ve středu nemůžeme udělat, pokud chceme uspět. Z tohoto pohledu to pro nás bylo hodně poučné utkání," uvedl Vrba, který třikrát dovedl Plzeň do základní skupiny Ligy mistrů.

Naopak Rapid ve stejný den odstartoval doma ligový ročník prohrou 0:2 s Hartbergem. "Náš výkon byl nepřijatelný. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na Spartu," citoval web ORF kouče Dietmara Kühbauera. "Všichni si uvědomují důležitost utkání v Praze. Musíme ukázat naprosto odlišnou tvář," konstatoval kapitán Maximilian Hofmann.

Kvůli pandemii koronaviru může Sparta využít 50 procent kapacity stadionu, tedy kolem 9000 míst. Duel má výkop ve 20:30.

Statistické údaje před odvetou 2. předkola Ligy mistrů Sparta Praha - Rapid Vídeň: Výkop: středa 28. července, 20:30 (Sport 1). První zápas: 1:2. Rozhodčí: Madden - Stewart, Roome (všichni Skot.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Rakousko 32 14-8-10 47:38. 1958/59 PMEZ: Wiener SC - Dukla Praha 3:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Brno - Linec 3:1, 2:0, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Admira Wacker Vídeň 5:0, 2:1, 1983/84 PMEZ: Bohemians Praha - Rapid Vídeň 2:1, 0:1, 1985/86 UEFA: LASK Linec - Ostrava 2:0, 1:0, 1995/96 UEFA: Sturm Štýrský Hradec - Slavia Praha 0:1, 1:1, 1996/97 PVP: Sturm Štýrský Hradec - Sparta Praha 2:2, 1:1, 1997/98 LM: Salcburk - Sparta Praha 0:0, 0:3, 1997/98 UEFA: Rapid Vídeň - Brno 6:1, 0:2, 2001/02 UEFA: Žižkov - Innsbruck 0:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Austria Vídeň - Sparta Praha 0:1, 2007/08 UEFA: Austria Vídeň - Jablonec 4:3, 1:1, 2012/13 EL: Admira Mödling - Sparta Praha 0:2, 2:2, 2015/16 EL: Rapid Vídeň - Plzeň 3:2, 2:1, 2016/17 EL: Admira Mödling - Liberec 1:2, 0:2, 2016/17 EL: Austria Vídeň - Plzeň 0:0, 2:3, 2021/21 LM: Rapid Vídeň - Sparta Praha 2:1. Sparta v Evropě: LM/PMEZ 143 53-30-60 187:198 EL/UEFA 118 48-33-37 169:144 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 291 116-68-107 424:374 Rapid v Evropě: LM/PMEZ 80 35-9-36 130:120 PVP 52 19-17-16 87:73 EL/UEFA 148 57-27-64 209:212 Celkem: 280 111-53-116 426:405 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Höjer - Karlsson, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Pešek - Hložek. Rapid: Strebinger - Stojkovič, Hofmann, Wimmer, Ullmann - Petrovič, Schuster - Arase, Knasmüllner, Grüll - Kara. Absence: Čelůstka (zranění), Hancko (nejistý start) - Kitagawa, Schobesberger, Velimirovic (všichni zranění), Dibon, Grahovac (oba nejistý start). Zajímavosti: - Sparta před úvodním duelem ve Vídni z minulého týdne sehrála s Rapidem v dávné minulosti 6 soutěžních zápasů s bilancí 4 vítězství a 2 porážek; v letech 1927 a 1930 s ním hrála ve Středoevropském poháru, v sezoně 1980/81 pak v Poháru Intertoto zvítězila doma i venku 1:0 - porážka na hřišti Rapidu z minulého úterý byla pro Spartu první v 8. utkání s rakouskými soupeři v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) - Rapid porazil české týmy v 5 ze 7 pohárových duelů (bez Poháru Intertoto), v sezoně 2015/16 zdolal ve skupině Evropské ligy Plzeň 3:2 doma a 2:1 venku - Sparta si základní skupinu PMEZ/LM zahrála 8x, Rapid 2x - týmy naposledy postoupily do skupiny LM v sezoně 2005/06; Sparta od té doby neuspěla v kvalifikaci soutěže 7x po sobě, Rapid 3x - Sparta je v předkole LM po 5 letech, Rapid podruhé za sebou - při rovnosti skóre z obou zápasů už nerozhoduje vyšší počet branek vstřelených na soupeřově hřišti, ale prodlužuje se - týmy v minulém ročníku skončily v domácí lize druhé a ve skupině EL třetí - mužstva jsou v počtu domácích titulů suverénně nejlepší, Rapid ale na prvenství čeká od roku 2008, Sparta od roku 2014 - Sparta zvítězila doma v pohárech v jediném z posledních 4 utkání - Rapid vyhrál venku v pohárech jediný z posledních 4 duelů - vítěz dvojutkání, který v dalším předkole potká Monako, si zajistí účast minimálně ve skupině EL, poraženého čeká ve 3. předkole EL kyperská Famagusta - oba týmy v sobotu doma vstoupily do nové ligové sezony; Sparta porazila Olomouc 3:2, Rapid podlehl Hartbergu 0:2 - Holec oslaví v den utkání 27. narozeniny, Štetinovi (oba Sparta) bude 30 let - za Rapid v minulosti hráli Češi Bican, Vytlačil, Panenka, Maier, Wágner, Kincl, Bejbl, Došek a Voříšek - záložník Auer přestoupil v červenci do Rapidu z Mladé Boleslavi, dříve působil i v pražských klubech Slavii a Žižkově - kvůli pandemii koronaviru může Sparta využít 50 procent kapacity stadionu, tedy kolem 9000 míst