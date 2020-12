Fotbalisté Sparty se s EL rozloučí domácím zápasem s AC Milán

Praha - Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek domácím zápasem s AC Milán rozloučí s Evropskou ligou. Trenér Václav Kotal má však před posledním kolem základní skupiny problém se sestavou, protože kromě řady zraněných hráčů nemůžou kvůli kartám hrát ani opory Bořek Dočkal s Ondřejem Čelůstkou.

Sparta přišla o šanci na postup minulý týden v Lille, kde se sice v oslabení po vyloučení Čelůstky ujala vedení, ale v závěru dvakrát inkasovala a prohrála 1:2. Dočkal navíc ve Francii dostal třetí žlutou kartu a proti AC Milán si odpyká automatický jednozápasový trest.

Kotal tak má před pohárovou rozlučkou problém se sestavou, protože kromě dvou vykartovaných opor jsou mimo hru také dlouhodobě zranění útočník Adam Hložek s obráncem Lukášem Štetinou. Nedělní derby se Slavií, které Sparta prohrála 0:3, museli kvůli zdravotním komplikacím vynechat i Libor Kozák, Michal Sáček a Matěj Polidar.

Kotal už po vyřazení v Lille naznačil, že sestavu pro poslední zápas ve skupině bude dávat dohromady i s ohledem na rozhodnutou situaci v tabulce. "Nějakou strategii máme. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů, jak zvládneme derby a pak se uvidí," prohlásil tehdy Kotal.

Opory bude na Letné postrádat i AC Milán, kterému bude chybět zraněný obránce Simon Kjaer a mimo hru by stále měla být i největší hvězda Zlatan Ibrahimovic. Švédský útočník měl problémy se stehenním svalem a podle médií by proti Spartě nastoupil jen v případě, že by milánský celek hrál o postup.

Výběr trenéra Stefana Pioliho si však místo v jarním play off zajistil v předposledním kole a v Praze už hraje jen o konečné umístění v tabulce. Devětatřicetiletý Ibrahimovic tak pravděpodobně nastoupí až v neděli v Serii A proti Parmě a pro zápas na Letné se dají očekávat i další změny v základní sestavě.

"Máme široký kádr a postavíme konkurence schopný tým, který bude chtít vyhrát," řekl Pioli na tiskové konferenci. "Zítra nemůže nastoupit každý, ale určitě budou v sestavě hráči, kteří dosud příliš nehráli. Všichni jsou připravení, protože to jsou profíci," dodal.

Sparta má před posledním kolem jistotu, že skončí na třetím místě, v případě vítězství však může k dosavadnímu 1,1 milionu eur vydělanému v Evropské lize přidat dalších 570 tisíc. Letenští mají soupeři co oplácet, protože v prvním vzájemném utkání na San Siru prohráli jednoznačně 0:3.

Čtvrteční zápas na Letné odstartuje ve 21 hodin.

Statistické údaje před utkáním - AC Milán:

Výkop: čtvrtek 10. prosince 21:00

Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn (všichni Něm.)

Bilance (klubová):

ČR (Československo) - Itálie 66 16-19-31 59:95.

1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0,

1974/75 UEFA: Neapol - Ostrava 0:2, 1:1,

1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1,

1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1,

1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0,

1992/93 UEFA: Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5,

1992/93 PVP: Sparta Praha - Parma 0:0, 0:2,

1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0,

1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl.,

1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1,

1997/98 LM: Sparta Praha - Parma 0:0, 2:2,

1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0,

1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2,

2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0,

2002/03 LM: AC Milán - Liberec 1:0, 1:2,

2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1,

2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4,

2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1,

2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2,

2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1,

2008/09 LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0,

2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0,

2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2,

2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2,

2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2,

2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1,

2014/15 EL: Neapol - Sparta Praha 3:1, 0:0,

2015/16 EL: Sparta Praha - Lazio Řím 1:1, 3:0,

2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4,

2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3,

2016/17 EL: Sparta Praha - Inter Milán 3:1, 1:2,

2018/19 LM: AS Řím - Plzeň 5:0, 1:2,

2019/20 LM: Inter Milán - Slavia Praha 1:1, 3:1,

2020/21 EL: AC Milán - Sparta Praha 3:0.

Sparta v Evropě:

LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 EL/UEFA 117 48-33-36 169:143 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 289 116-68-105 423:371

AC Milán v Evropě:

LM/PMEZ 249 125-64-60 416:233 EL/UEFA 96 53-19-24 167:97 PVP 30 17-10-3 47:20 Superpohár UEFA 12 7-3-2 13:11 Celkem 387 202-96-89 643:361

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Plechatý, Pavelka, Hancko - Vindheim, Trávník, Krejčí II, Hanousek - Krejčí I - Juliš, Moberg-Karlsson.

AC Milán: G. Donnarumma - Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge - Rebič.

Absence: Hložek, Kozák, Polidar, Štetina (všichni zranění), Čelůstka (ČK), Dočkal (ŽK), Sáček (nejistý start) - Binnásir, Ibrahimovic, Kjaer, Leao, Musacchio (všichni zranění)

Zajímavosti:

- první vzájemný zápas ve skupině AC Milán doma vyhrál 3:0, a to ještě Zlatan Ibrahimovic neproměnil penaltu

- Sparta v předchozím kole Evropské ligy přišla o šanci na postup prohrou 1:2 v Lille, AC Milán si vyřazovací boje zajistil výhrou 4:2 nad Celticem Glasgow

- AC Milán zvítězí ve skupině, pokud vyhraje a Lille zaváhá na hřišti Celticu Glasgow

- Sparta v pohárech ještě nikdy AC Milán neporazila (2 remízy, 5 proher)

- Sparta se s AC Milán naposledy doma utkala v osmifinále LM v ročníku 2003/04, které skončilo 0:0 (v Itálii prohrála 1:4 a vypadla)

- Sparta v roce 2016 ve skupině EL narazila na Inter Milán a doma vyhrála 3:1, na San Siru pak prohrála 1:2

- Sparta z 27 pohárových zápasů s italskými celky vyhrála jen 5x (10 remíz, 12 porážek)

- Sparta v pohárech prohrála doma jen 2 z 12 zápasů proti italským týmům (4 výhry, 6 remíz)

- AC Milán vyhrál jediný pohárový zápas s českými kluby na jejich hřišti (3 remízy, 1 prohra)

- AC Milán hrál na hřišti českého soupeře naposledy ve skupině LM v ročníku 2011/12, kdy remizoval 2:2 s Plzní v pražském Edenu (doma vyhrál 2:0)

- útočník Sparty Lukáš Juliš je s 5 góly druhým nejlepším střelcem EL, vede Yazici (Lille) s 6 zásahy

- záložník Ladislav Krejčí starší před letním příchodem do Sparty působil čtyři roky v Boloni

- útočník Libor Kozák nastupoval za Brescii, Bari, Livorno a v dresu Lazia Řím se stal v ročníku 2012/2013 s osmi góly nejlepším střelcem EL

- stoper Dávid Hancko je ve Spartě na hostování z Fiorentiny, v Itálii působil také Ondřej Čelůstka v Palermu