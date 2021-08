Fotbalisté Sparty se pokusí v Monaku smazat ztrátu 0:2 z úvodního duelu

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů: AC Sparta Praha - AS Monako, 3. srpna 2021 v Praze. Zleva Matěj Polidar ze Sparty a Gelson Martins z Monaka.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů: AC Sparta Praha - AS Monako, 3. srpna 2021 v Praze. Zleva Matěj Polidar ze Sparty a Gelson Martins z Monaka. ČTK/Šimánek Vít

Monako - Těžký úkol čeká fotbalisty Sparty v úterním odvetném duelu 3. předkola Ligy mistrů v Monaku. Na hřišti osminásobného francouzského mistra se pokusí dohnat ztrátu 0:2 z úvodního zápasu. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného play off, ve kterém se utká s Genkem, nebo Šachtarem Doněck. Poražený se představí v základní skupině Evropské ligy.

"Víra je vždycky. Samozřejmě bychom museli dát první branku, potom se může stát cokoliv. Určitě do Monaka pojedeme s tím, že chceme zápas ještě zdramatizovat. Musíme být aktivní, ani nám nic jiného nezbývá," řekl na tiskové konferenci po prvním duelu sparťanský trenér Pavel Vrba.

O triumfu Monaka rozhodli minulé úterý Aurélien Tchouaméni a Kevin Volland. Za bezbrankového stavu neproměnil velkou příležitost sparťan Adam Hložek. "S takovými soupeři se vám naskytne jedna dvě příležitosti na zápas. Když je neproměníte, zápas je hodně složitý. Nám se to nepodařilo zvládnout, a když se Monako dostalo do vedení, zápas kontrolovalo. Potkali jsme se s výborným mužstvem, které nám ukázalo, kde jsme my a kde jsou oni," prohlásil Vrba.

Utkání na Letné poznamenaly rasistické projevy domácích příznivců vůči Tchouaménimu, kvůli nimž disciplinární komise UEFA zahájila se Spartou řízení. Pražskému klubu vedle finančního trestu hrozí i částečné nebo úplné uzavření stadionu.

"Týmu patří velká poklona, uklidnili jsme situaci. Druhý poločas byl dobrý, zasloužili jsme si vyhrát. Soupeř měl jenom jednu šanci, naopak my jsme mohli přidat další dvě tři branky," uvedl kouč třetího celku uplynulé sezony francouzské ligy Niko Kovač.

Zatímco Sparta v sobotu doma porazila Karvinou 2:0 a vyhrála osmý ligový zápas po sobě, Monako o den dříve vstoupilo do nového ročníku Ligue 1 remízou 1:1 s Nantes.

Letenští v evropských pohárech (bez Poháru Interto) porazili francouzská mužstva jen ve dvou z 12 duelů, ve Francii zvítězili v jediném z šesti utkání. Naopak "červenobílí" jsou zatím proti českým celkům v pohárech stoprocentní, kromě úvodního zápasu se sparťany zdolali 2:0 i pražskou Slavii na jejím hřišti v ročníku 2005/06 v Poháru UEFA, dnešní Evropské lize.

Duel v Monaku má výkop ve 20:00.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: úterý 10. srpna, 20:00. První zápas: 2:0. Rozhodčí: Orsato - Preti, Giallatini (všichni It.). Bilance (klubová): Francie - ČR (Československo) 56 25-14-17 84:64. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 0:1. 2020/21 EL: Slavia Praha - Nice 3:2, 3:1. 2020/21 EL: Sparta Praha - Lille 1:4, 1:2, 2021/22 LM: Sparta Praha - Monako 0:2. Monako v Evropě LM/PMEZ 113 45-22-46 177:151 EL/UEFA 54 27-12-15 86:64 PVP 27 8-13-6 32:27 Celkem 194 80-47-67 295:242 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 145 54-30-61 189:200 EL/UEFA 118 48-33-37 169:144 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 293 117-68-108 426:376 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Monako: Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Martins, Volland, Golovin - Ben Yedder. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Polidar - Karlsson, Pavelka, Sáček, Karabec, Pešek - Hložek. Absence: Bongiovanni, Diatta, Lecomte, Marcelin, Maripán - Čelůstka, Höjer, Juliš, Ladislav Krejčí II, Štetina (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Dočkal (nejistý start). Zajímavosti: - Sparta porazila francouzské kluby v pohárech jen ve 2 z 12 duelů (bez Poháru Intertoto) - Sparta vyhrála ve Francii jediný z 6 pohárových zápasů (bez Poháru Intertoto) - Sparta v uplynulé sezoně Evropské ligy narazila ve skupině na pozdějšího francouzského mistra Lille, kterému doma podlehla 1:4 a venku 1:2 - Monako v obou pohárových duelech s českými týmy zvítězilo; kromě triumfu na Letné z minulého úterý zdolalo 2:0 i pražskou Slavii na jejím hřišti v ročníku 2005/06 v Poháru UEFA (dnešní EL) - Sparta ve 2. předkole LM vyřadila Rapid Vídeň po prohře 1:2 venku a výhře 2:0 doma - Sparta si základní skupinu PMEZ/LM zahrála 8x, Monako 9x - Sparta se naposledy v hlavní fázi LM představila v ročníku 2005/06, Monako v sezoně 2018/19 - Sparta od posledního postupu do skupiny LM vypadla v kvalifikaci soutěže 7x po sobě - Monako od posledního startu ve skupině LM 2 sezony po sobě v pohárech neúčinkovalo - vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného play off LM, kde se utká s Genkem, nebo Šachtarem Doněck; poražený má jistou skupinu EL - Monako v minulém ročníku francouzské ligy obsadilo 3. místo a ve finále domácího poháru podlehlo Paris St. Germain - Monako je osminásobným mistrem Francie - Sparta v sobotu v lize porazila Karvinou 2:0 a v české nejvyšší soutěži vyhrála 8x za sebou - Monako vstoupilo do Ligue 1 v pátek domácí remízou 1:1 s Nantes - záložník Monaka Fábregas hrál v minulosti v Arsenalu se současným sportovním ředitelem Sparty Rosickým - trenér Monaka Kovač v minulosti vedl chorvatskou reprezentaci a Bayern Mnichov, v jehož dresu jako hráč nastoupil proti Spartě v prvním vzájemném utkání skupiny LM v sezoně 2001/02 - v minulosti za Monako hráli Češi Plašil a Koller