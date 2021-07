Fotbalisté Sparty se na odvetu s Rapidem naladili výhrou 3:2 nad Olomoucí

Praha - Fotbalisté Sparty v úvodním ligovém kole po obratu porazili doma Olomouc 3:2. Sigmu poslal do vedení ve třetí minutě Kryštof Daněk, ve 12. minutě srovnal z penalty David Moberg Karlsson. Obrat dokonal v 64. minutě Ladislav Krejčí mladší, poté si vlastní gól vstřelil hostující kapitán Roman Hubník. Konečné skóre stanovil v nastavení střídající Pablo González.

Pražané na Letné pod trenérem Pavlem Vrbou vyhráli v nejvyšší soutěži i devátý duel a ideálně se naladili na středeční domácí odvetu 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň. V něm budou dotahovat ztrátu 1:2 z prvního zápasu.

Obnovenou soutěžní premiéru na lavičce Hanáků si odbyl kouč Václav Jílek, jenž v minulosti vedl i Letenské.

Sparta v úterním utkání ve Vídni skórovala po 140 vteřinách hry, proti Olomouci však po téměř stejné době inkasovala. Sigma zužitkovala rychlý protiútok. Gólman Macík dlouhým výhozem našel Hálu a ten vyslal za domácí obranu osmnáctiletého Daňka, který prostřelil vyběhnutého Nitu. Poté stoper Pražanů Štetina ostrým skluzem zastavil unikajícího Matouška, za zákrok uviděl žlutou kartu.

V 10. minutě Zmrzlý na hranici vápna zastavil nedovoleně domácího obránce Höjera a sudí Orel nařídil pokutový kop. Místo tradičního exekutora stopera Hancka, kterého Sparta kvůli drobnému zranění pošetřila před Rapidem, se penalty ujal Karlsson.

Švédský krajní záložník se nemýlil a navázal na dva úspěšně proměněné pokutové kopy z únorového vítězného ligového duelu na hřišti Sigmy (3:2), v němž si Vrba připsal soutěžní debut ve Spartě.

Letenští si do konce úvodního dějství vytvořili tři příležitosti na obrat, ale ani jednu nevyužili. Hložek, který v neděli oslaví 19. narozeniny, hlavičkoval nad, Sáček v šestnáctce vystřelil jen do Macíka a olomoucký brankář v nastavení vytáhl Peškovu ránu do horního růžku.

Po změně stran dvakrát vychytal domácího kapitána Dočkala. V 64. minutě se sparťané už radovali. Dočkal nacentroval do vápna, Látal neuhlídal Krejčího mladšího a ten prostřelil Macíka.

V 78. minutě přidali Pražané pojistku, když si přihrávku střídajícího Ladislava Krejčího staršího před branku srazil do vlastní sítě Hubník. V závěru se Macík vyznamenal při hlavičce Krejčího mladšího.

V závěrečném nastavení snížil hlavou španělský záložník González, jehož trefu uznal až videorozhodčí.

Letenští neprohráli v nejvyšší soutěži podesáté za sebou a pošesté v řadě v ní zvítězili. Olomouc zdolali v lize potřetí po sobě a vždy jí vstřelili po třech brankách. Doma v lize Sigmě od září 2012 nepodlehli posedmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Obě mužstva ukázala, že jsou velice dobře připravená na novou sezonu. Ukázala, že je baví spíš ofenziva než defenziva a že se snaží o atraktivní fotbal. Pro diváka to bylo zajímavé utkání, což je dobře. Pro nás jsou tři body super. Přiznejme si, že tady Olomouc odehrála velice dobré utkání."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Odehráli jsme zápas v rámci našich možností. Vstoupili jsme do utkání aktivně tak, jak jsme chtěli. Dostali jsme se rychle do vedení. Sparta hodně brzo, lacině a možná i diskutabilně vyrovnala. Neviděl jsem to. Celkově první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Ve druhém poločase jsme na 25 minut vypadli z role. Sparta převzala iniciativu, byla aktivnější, tvořila si šance a korunovala to dvěma brankami. Z mého pohledu opět bohužel hodně lacinými. Je ale třeba přiznat, že si vytvořila i další příležitosti. Za stavu 3:1 už nebylo na co čekat, stáhli jsme to na tři obránce. Od té doby jsme dokonce byli lepším týmem, ale bohužel už to vedlo jenom ke snížení."