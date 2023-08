Fotbalisté Sparty se ligovou výhrou 5:1 v Jablonci naladili na odvetu s Kodaní

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Sparty i v obměněné sestavě zvítězili ve čtvrtém kole první ligy v Jablonci vysoko 5:1. Obhájce titulu si udržel v sezoně nejvyšší soutěže stoprocentní bodovou úspěšnost a ideálně se naladil na domácí úterní odvetu 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň, na jejímž hřišti remizoval v tomto týdnu bez branek. Naopak Severočeši v ligovém ročníku stále nevyhráli a získali jen dva body.

Pražané rozhodli o vítězství už v první půli, kdy vstřelili všechny branky. Nejprve se dvakrát trefil Martin Vitík, po něm se prosadili Martin Minčev, Kaan Kairinen a Tomáš Wiesner. Po hodině hry snížil bývalý sparťan Václav Drchal. Letenští vyhráli v nejvyšší soutěži v Jablonci po čtyřech zápasech. Severočeši si připsali nejvyšší domácí porážku v historii samostatné ligy.

Dánský trenér Pražanů Brian Priske oproti duelu v Kodani udělal hned osm změn v sestavě, pouze na lavičce zůstali například kapitán Krejčí nebo trio ofenzivních hráčů Birmančevič, Haraslín, Kuchta. Ligový debut v základní jedenáctce Sparty si odbyli stoper Gomez, záložník Ryneš a útočník Sejk, který v minulé sezoně hostoval v Jablonci.

Severočeši se kvůli rekonstrukci trávníku po třech kolech venku poprvé v sezoně představili doma. Sparta začala aktivně, po necelé minutě vypálil zpoza vápna Minčev, brankář Hanuš ale jeho pokus zneškodnil. V páté minutě Pešek přistrčil do šestnáctky míč Lacimu, ale albánský záložník domácího gólmana nepřekonal.

Ve 12. minutě se už hosté dočkali vedení, když Kairinen od rohového kopu našel ve vápně Vitíka a mládežnický reprezentant zamířil přesně k tyči. Dvacetiletý stoper se v lize trefil poprvé od loňského dubna.

Ve 26. minutě se pak Vitík na zadní tyči prosadil hlavou a opět po Kairinenově centru. Sparťanský hráč premiérově v kariéře vstřelil dvě branky v jednom ligovém utkání a zdvojnásobil svůj střelecký účet v nejvyšší soutěži. Všechny čtyři trefy zaznamenal ve venkovních duelech.

Po půlhodině hry Wiesner přihrál Lacimu, ten obešel Hanuše, z úhlu však napálil jen boční síť. V 35. minutě si Minčev naběhl za hostující obranu na Laciho přihrávku a překonal domácího brankáře. Bulharský hráč si připsal první trefu v ligovém ročníku.

Za další čtyři minuty Kairinen zakroucenou střelou zpoza šestnáctky nedal Hanušovi šanci. Finský středopolař se zapsal mezi střelce v české lize poprvé od února. V nastavení úvodního dějství Laci naservíroval míč do vápna na hlavu Wiesnera a sparťanský bek či záložník se prosadil ve druhém kole po sobě. Pražané ve druhém ligovém duelu za sebou dali pět branek a se 13 góly mají nejlepší útok v lize.

Severočeši odehráli svůj nejhorší poločas v historii samostatné nejvyšší soutěže. Naopak Sparta v první půli v lize od rozdělení federace zvítězila o pět branek počtvrté (z toho třikrát poměrem 5:0), naposledy se jí to povedlo předloni v květnu proti Brnu, kdy už v úvodním dějství padly všechny góly při její výhře 6:1. Podle CS Fotbal Letenští v prvním poločase skórovali venku pěkrát v ligovém utkání naposledy v červnu 1948 v Žilině.

Hned po změně stran málem Pražané skórovali pošesté, Pešek ale zamířil z vápna vedle. Po hodině hry snížil střelou z dálky k tyči Drchal, který v červenci přestoupil do Jablonce ze Sparty. V ligové sezoně skóroval poprvé.

Hosté se nadále tlačili do zakončení, větší příležitost si už ale nevypracovali. Pražané venku v lize od loňské říjnové porážky 0:4 na Slavii neprohráli už 13 utkání po sobě.

Hlasy trenérů po utkání:

Radoslav Látal (Jablonec): "Těžko se mi mluví. Byl to poločas hrůzy, to jsme viděli všichni. Určitě to ovlivnily první dvě branky, které jsme dostali ze standardních situací. Už před nimi ale Sparta měla dvě pološance, z nichž zahrozila. Ve druhém poločase jsme to chtěli alespoň důstojně odehrát. Dali jsme aspoň jeden gól a bylo to podstatně lepší. I když Sparta slevila, couvala a nechodila tolik do presinku. Aspoň druhou půli jsme odehráli důstojně po zpackaném prvním poločase."

Brian Priske (Sparta): "Mám velkou radost z výsledku a předvedené hry. Když uděláte tolik změn, počítáte s možností, že to možná bude v utkání trochu drhnout. Základní sestavu ale musím hodně pochválit. Kluci odehráli úžasné utkání, hráli jednoduše a drželi se herního plánu. Víme, že jsou velmi kvalitní a dnes to ukázali."

FK Jablonec - Sparta Praha 1:5 (0:5)

Branky: 60. Drchal - 12. a 26. Vitík, 35. Minčev, 39. Kairinen, 45.+1 Wiesner. Rozhodčí: Batík - Hájek, Paták - Radina (video). ŽK: Martinec, Alégué, Černák - Sejk, Sadílek. Diváci: 5684.

Jablonec: Hanuš - Tekijaški, Martinec, Hurtado - Nykrín (46. Čanturišvili), Považanec (46. Hübschman), Houska (81. Jovovič), Kratochvíl, Pleštil (69. Černák) - Drchal, Chramosta (46. Alégué). Trenér: Látal.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen (61. Vydra), Gomez - Wiesner, Laci, Kairinen (46. Pavelka), Ryneš - Pešek (68. Karabec), Minčev (68. Olatunji) - Sejk (80. Sadílek). Trenér: Priske.