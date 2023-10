Fotbalisté Sparty se budou chtít proti Č. Budějovicím vrátit do čela tabulky

Statistické údaje před nedělními zápasy 12. kola první fotbalové ligy:

Sparta Praha (1.) - Dynamo České Budějovice (12.)

Výkop: neděle 22. října, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Leška - Kocourek (video).

Bilance: 44 28-10-6 93:32.

Poslední zápas: 1:0.

Hlasy před utkáním:

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Těšíme se na první zápas po reprezentační přestávce, zvlášť když hrajeme doma. Budějovice jsou dobrý tým, mají jasnou představu, jak hrát. Budou se nás snažit dostupovat, uvidíme, jak si s tím poradíme. Soustředíme se jen na sebe, tak to děláme vždy. Musíme vyhrát každý zápas, zejména doma."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Těšíme se. Jsme dobře připraveni, naladěni, věřím, že na Spartě dokážeme uspět. Sparta má velkou kvalitu i dobrou formu. Pro nás to může být o to výhodnější v tom, že nemáme co ztratit. Myslím, že Spartu dokážeme i něčím překvapit."

Předpokládané sestavy:

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Laci, Ryneš - Pešek, Birmančevič - Kuchta.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Králik, Trummer - J. Hora, Suchan - Skalák, Čermák, Alli - Adediran.

Absence: Olatunji (trest za ČK), Haraslín (zranění), Birmančevič (nejistý start) - Čoudek, Ondrášek, Zajíc (všichni rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Olatunji - Havel (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Haraslín (7) - J. Hora (3).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z posledních 15 ligových zápasů s Č. Budějovicemi a 5x za sebou s nimi bodovala (bez inkasované branky)

- Sparta prohrála jediný z posledních 21 domácích ligových duelů s Č. Budějovicemi

- Sparta v 11 kolech této sezony spolu se Slavií jako jediná neprohrála (z toho 9 vítězství) a nebodovala v jediném z posledních 33 ligových duelů

- Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 22 zápasů a v této sezoně nejvyšší soutěže tam zvítězila ve všech 5 utkáních

- Sparta má spolu s Plzní s 30 góly nejlepší útok ligy

- Č. Budějovice minule v lize zvítězily po 3 kolech

- Č. Budějovice venku v lize 15x po sobě nezvítězily a v této sezoně tam získaly jediný z dosavadních 10 bodů

- Č. Budějovice mají s 25 inkasovanými góly spolu se Zlínem nejhorší obranu ligy

- Pešek (Sparta) si může připsat 150. ligový start

- asistent trenéra Č. Budějovic Zápotočný hrával za Spartu

FK Teplice (9.) - Baník Ostrava (6.)

Výkop: neděle 22. října, 15:00.

Rozhodčí: Pechanec - Dresler, Dohnálek - Szikszay (video).

Bilance: 53 17-19-17 62:62.

Poslední zápas: 1:2.

Hlasy před utkáním:

Zdenko Frťala (Teplice): "Baník má ambice hrát v první šestce, před reprezentační přestávkou měl navíc dobrou formu. Svědčí o tom to, že řada kvalitních a zkušených hráčů se nevejde do základní sestavy. My se bohužel nedali během reprezentační pauzy zdravotně do pořádku tak, jak jsme si představovali, navíc se zranil Fila. Jestli chceme udělat radost našim fandům, musíme zvolit agresivní přístup, správnou formu hry a dodržovat herní disciplínu."

Pavel Hapal (Ostrava): "Tepličtí mají od příchodu trenéra Frťaly velmi dobrou organizaci hry, hlavně v defenzivě. Doma sebrali body Spartě, Slavii a porazili Plzeň. Nečeká nás nic jednoduchého, protože v domácím prostředí jsou velice silní. Ale my chceme pokračovat v našich zlepšených výkonech. V reprezentační přestávce jsme dobře potrénovali a věřím, že budeme úspěšní i v Teplicích."

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta, Havelka, Jukl, Beránek - Hronek, Trubač - Vachoušek.

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo - Buchta, Rigo, Boula, Ewerton - Kubala - Tanko.

Absence: Mareček (trest za ČK), Dramé (disc. trest), Gning, Fila, Urbanec, Vindheim (všichni zranění), Jásir, Mičevič (oba nejistý start) - Takács, Tetour (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Hora, Mareček - Boula (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Fila, Trubač (oba 2) - Tanko (5).

Zajímavosti:

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 17 výher i porážek a 19 remíz

- Ostrava vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy

- Teplice vyhrály jediný z posledních 6 domácích ligových duelů s Ostravou

- Teplice 3 kola po sobě nezvítězily, minule ale v lize prohrály poprvé po 3 zápasech

- Teplice doma v lize 4x za sebou nevyhrály (z toho 3 remízy) a získaly tam jen 6 z celkových 13 bodů v sezoně

- Ostrava 6 kol po sobě neprohrála

- Ostrava venku v lize minule vyhrála po 6 zápasech, v sezoně tam získala jen 4 z celkových 18 bodů

FK Jablonec (14.) - Bohemians Praha 1905 (8.)

Výkop: neděle 22. října, 18:00.

Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Novák - Radina (video).

Bilance: 41 22-10-9 60:39.

Poslední zápas: 1:4.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Látal (Jablonec): "Vidíme, že mužstvo jde nahoru. Naše hra v posledních zápasech už měla nějaké parametry, do kterých bychom ji chtěli dostat. Věřím, že takto body přijdou. Už hned teď doma s Bohemians."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Vnímám, že jsme ve střední skupině, kam teď patříme. Měli bychom přestat snít o první šestce, naše výkony nejsou konzistentní, jednou je to nahoru, podruhé dolů. Musíme výkony více stabilizovat. Věřím, že po reprezentační pauze budeme kvalitnější, i co se týče střídání. Ukáže se to hned v Jablonci."

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Martinec, Polidar - Hübschman - Čanturišvili, Houska, Kratochvíl, Chramosta - Krulich.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Vondra, Hybš - Dostál, Jánoš, Smrž, Kovařík - Prekop, Matoušek - Puškáč.

Absence: Hurtado (4 ŽK), Černák, Drchal, Náprstek, Pleštil, D. Souček, F. Souček (všichni nejistý start) - Hála, Novák, Petrák, Shejbal (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Beran, Hybš, Matoušek, Prekop (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta, Kratochvíl, Krulich - Kovařík, Matoušek, Puškáč (všichni 2).

Zajímavosti:

- Bohemians prohráli jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a Jablonec 2x po sobě porazili (s celkovým skóre 7:1)

- Jablonec doma v lize prohrál jen minulý z posledních 10 zápasů s Bohemians, 3x za sebou je tam ale neporazil

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 13 ligových zápasů

- Jablonec minule doma v lize zvítězil, ale předtím tam 4x po sobě nevyhrál

- Jablonec je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Bohemians prohráli jediné z posledních 4 kol, ale zvítězili v jediném z minulých 5 ligových utkání

- Bohemians venku v lize 3x po sobě prohráli

- D. Souček (Jablonec) čeká na 50. ligový start