Fotbalisté Sparty rozstříleli Bohemians 5:1, Pulkrab dal hattrick za 27 minut

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v 18. kole první ligy v pražském derby Bohemians 1905 vysoko 5:1. Domácí rozhodli už v úvodním dějství, kdy mezi 15. až 42. minutou třikrát skóroval Matěj Pulkrab. Ještě v prvním poločase se trefil David Pavelka a po změně stran Dávid Hancko, v nastavení snížil Roman Květ. Letenští vyhráli v lize potřetí za sebou a z třetí pozice v tabulce nadále ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii. "Klokani" prohráli potřetí z posledních čtyř kol a jsou dvanáctí.

Sparta šla do souboje s městským rivalem po čtvrteční domácí výhře 2:0 nad kodaňským Bröndby v Evropské lize a postupu do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. Trenér Letenských Vrba zařadil v ligovém zápase do základní sestavy poprvé od 7. listopadu kapitána Dočkala.

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně. Peškovu střelu zastavil brankář Le Giang, který si poté poradil s Haraslínovým pokusem, následná dorážka křídelního záložníka skončila nad. Sparťané neskórovali ani po akci slovenských reprezentantů, Hanckovu ránu po Haraslínově přihrávce zblokoval hostující kapitán Jindřišek.

Po čtvrt hodině hry se už domácí radovali. Hancko si naběhl na Wiesnerův centr na zadní tyč a předložil míč před branku na nikým nehlídaného Pulkraba. Poté pálil Wiesner nad břevno. Hosté se ocitli blízko srovnání v 31. minutě, Nový však po Köstlově centru hlavičkoval do břevna.

Závěrečná pětiminutovka první půle patřila Spartě. Nejprve Pulkrab z rychlého brejku prostřelil vyběhnutého Le Gianga a o 95 sekund později po další Hložkově přihrávce přízemní ranou dokonal první hattrick v ligové kariéře. Bývalý útočník Bohemians 1905, který skóroval ve třetím kole po sobě, rozšířil počet branek v této sezoně nejvyšší soutěže na sedm.

Za dalších zhruba 70 sekund Pavelka skákavou střelou z vápna k tyči nedal Le Giangovi šanci. Sparťanský záložník třetím gólem v probíhajícím ligovém ročníku stylově oslavil 150. start v nejvyšší soutěži.

Krátce po přestávce snížil Chramosta, kvůli ofsajdu však jeho trefa neplatila. V 53. minutě se z šestnáctky nemýlil Hancko a čtvrtou brankou v této ligové sezoně si dal dárek k pondělním 24. narozeninám. Třetí asistenci v utkání si připsal Hložek. "Klokani" mají s 42 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy. V úvodu nastavení zmírnil debakl hostů premiérovou trefou v ročníku nejvyšší soutěže Květ.

Sparta pod Vrbou doma v lize v 18 duelech ještě neprohrála a v 17 z nich zvítězila. V této sezoně nejvyšší soutěže tam získala 28 z celkových 42 bodů. Bohemians prohráli venku v lize pošesté za sebou a v posledních dvou duelech tam obdrželi 11 branek.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "V prvním poločase jsme dominovali a zápas jsme rozhodli. Třemi góly v první půli nám k výsledku pomohl Pulky (Pulkrab). Oceňuju spolupráci našich hráčů s ním. Situace, které mu vytvořili, byly někdy trošku složitější a někdy hodně jednoduché. Pulky byl tam, kde měl být. Ve druhém poločase jsme mohli být klidnější na míči. Možná mohlo být ještě více gólových příležitostí."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Neměli jsme dobrý vstup. Sparta nás přitlačila a rezultovalo z toho vedení 1:0. Pak jsme trošku přehodili rozestavení a vrátili se do hry. Okolo 30. minuty byl výkon docela slušný. Potom přišlo pětiminutové zatmění, a to rozhodlo o výsledku dnešního zápasu. Řekl bych, že úplně degradovalo náš výkon. Druhá půle se pak víceméně dohrávala. Narážíme na to, že v konfrontaci se špičkovými týmy jako Plzeň a Slavia děláme hrozně moc chyb a nedokážeme na soupeře vyvinout dostatečný tlak. Díky kvalitě hráčů jsou toho týmy schopné využít, a proto jsou ty příděly tak vysoké."

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 5:1 (4:0)

Branky: 15., 40. a 42. Pulkrab, 44. Pavelka, 53. Hancko - 90.+1 Květ. Rozhodčí: Orel - Hájek, Kříž - Adámková (video). ŽK: Köstl (Bohemians). Diváci: 1000 (omezený počet).

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II (59. Vitík), Hancko - Pešek (59. Ladislav Krejčí I), Pavelka (71. Souček), Dočkal, Hložek (71. Karabec), Haraslín - Pulkrab (81. Minčev). Trenér: Vrba.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Jindřišek, Vondra - Dostál (66. Fulnek), Květ, Nový, Kovařík (46. Novák) - Hronek (46. Bartek) - Puškáč (71. Koubek), Chramosta (81. Necid). Trenér: Klusáček.