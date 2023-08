Fotbalisté Sparty rozehrají v Kodani kvalifikaci Ligy mistrů

Kodaň - Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V souboji dvou úřadujících šampionů svých zemí se ve 3. předkole představí na hřišti FC Kodaň. Dvojzápas bude pikantní pro dánského trenéra Pražanů Briana Priskeho, jenž v Kodani dělal asistenta a v sezoně 2016/17 vyhrál s týmem titul i domácí pohár. Utkání má výkop ve 20:00 SELČ, odveta je na programu o týden později v Praze.

Mužstva se v pohárech dosud utkala jen ve skupinové fázi Evropské ligy v sezoně 2009/10, kdy kodaňský tým doma vyhrál 1:0 a na Letné dokonce 3:0. Sparta na hřištích dánských soupeřů nezvítězila v pohárech čtyřikrát po sobě a nevstřelila při tom gól, z toho třikrát hrála 0:0. Na druhé straně celek z dánské metropole v pohárech ve vyřazovacích dvojzápasech s českými soupeři ve všech třech případech vypadl.

Pražané postoupili v evropských pohárech do skupinové fáze naposledy v ročníku 2021/22, v uplynulé sezoně vypadli hned ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s norským Vikingem Stavanger. "S Kodaní to budou úplně jiná utkání. Už jen to, že budeme hrát na Parkenu, je něco naprosto nesrovnatelného. Máme dobrý základ už z minulé sezony, což je asi tím největším rozdílem oproti dvojzápasu s Vikingem," řekl Priske na tiskové konferenci po sobotní ligové výhře 5:2 nad Pardubicemi.

Jeho asistentem ve Spartě je krajan Lars Friis, v kádru úřadujících českých mistrů jsou i tři dánští hráči: brankář Peter Vindahl Jensen a obránci Casper Höjer a Asger Sörensen.

Letenští se naposledy probojovali do základní skupiny v "milionářské" soutěži v sezoně 2005/06, naopak FC Kodaň si hlavní fázi zahrál v minulém ročníku. Ve skupině s pozdějším vítězem LM Manchesterem City, Dortmundem a budoucím vítězem EL Sevillou v šesti zápasech nevyhrál a skončil poslední, doma ale ve všech duelech remizoval.

Sparta od posledního postupu do skupiny LM vypadla v kvalifikaci soutěže osmkrát po sobě, naposledy si ji zahrála před dvěma lety. Od sezony 2012/13 nevyhrála venku v předkolech pohárů 15 utkání v řadě.

Pražané zvítězili v této sezoně ve všech třech ligových utkáních, Kodaň uspěla dokonce ve všech pěti soutěžních zápasech, v nichž nastřílela 17 branek.

Zatímco Letenští do kvalifikace LM vstupují, Kodaň má za sebou 2. předkolo, v němž přešla přes islandský Breidablik po výhrách 2:0 venku a 6:3 doma. "O krok jsme se přiblížili našemu cíli zahrát si skupinu Ligy mistrů. Proti Spartě nás čekají dva vyrovnané zápasy," uvedl trenér dánského týmu Jacob Neestrup.

Jeho svěřenci se na souboj s Pražany naladili sobotní ligovou výhrou 4:0 nad Randers. "Předvedli jsme opravdu pěkný výkon, přesně tak bychom se rádi prezentovali. Tým je hladový po dalších výhrách, tak by to mělo být. Zároveň jsme hodili za hlavu negativní pocity po špatném začátku odvetného utkání s Breidablikem a třech inkasovaných gólech," prohlásil pětatřicetiletý kodaňský rodák.

Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného předkola LM, kde se utká s lepším z dvojice Raków Čenstochová/Aris Limassol, poražený bude bojovat o skupinu EL buď s AEK Atény, nebo Dinamem Záhřeb. Všechny zmíněné týmy včetně Sparty s Kodaní mají jistotu minimálně účasti ve skupině EKL.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: úterý 8. srpna, 20:00. Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Berthomieu - Brisard (video, všichni Fr.). Bilance (klubová): Dánsko - ČR (Československo) 41 8-14-19 33:67. 1962/63 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:0, 0:5, 1966/67 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:2, 0:4, 1979/80 UEFA: Brno - Esbjerg 6:0, 1:1, 1983/84 UEFA: Ostrava - 1903 Kodaň 5:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Sparta Praha - Lyngby 0:0, 2:1, 1991/92 PVP: Odense - Ostrava 0:2, 1:2, 1995/96 PVP: Hradec Králové - FC Kodaň 5:0, 2:2, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Silkeborg 0:1, 2:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - AB Kodaň 3:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Bröndby Kodaň - Žižkov 1:0, 1:0, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Odense 0:0, 0:0, pen. 4:3, 2009/10 EL: FC Kodaň - Sparta Praha 1:0, 3:0, 2011/12 LM: FC Kodaň - Plzeň 1:3, 1:2, 2015/16 EL: Jablonec - FC Kodaň 0:1, 3:2, 2016/17 EL: Sönderjyske - Sparta Praha 0:0, 2:3, 2017/18 EL: Zlín - FC Kodaň 1:1, 0:3, 2018/19 EL: FC Kodaň - Slavia Praha 0:1, 0:0, 2020/21 EL: Plzeň - Sönderjyske 3:0, 2020/21 LM: Slavia Praha - Midtjylland 0:0, 1:4, 2021/22 EKL: Jablonec - Randers 2:2, 2:2, 2021/22 EL: Bröndby Kodaň - Sparta Praha 0:0, 0:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Kodaň: Grabara - Ankersen, Vavro, Diks, C. Sörensen - Lerager, Clem, Falk - Bardghji, Larsson, Goncalves. Sparta: Vindahl - Vitík, A. Sörensen, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek, Zelený - Birmančevič, Haraslín - Kuchta. Absence: Amoo, Babacar, Chočolava (všichni zranění), Claesson (nejistý start) - Höjer, Olatunji (oba zranění), A. Sörensen (nejistý start). Zajímavosti: - týmy se v pohárech dosud utkaly jen ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10, kdy Kodaň doma vyhrála 1:0 a na Letné 3:0 - česká mužstva prohrála v pohárech s dánskými celky jediné z posledních 9 utkání a 4x za sebou jim nepodlehla (z toho 3 remízy) - Kodaň zvítězila v pohárech s českými soupeři v jediném z posledních 5 zápasů, naposledy v ročníku 2018/19 narazila v EL na jiný pražský celek Slavii - Kodaň vyhrála s českými mužstvy doma v pohárech (včetně Poháru Intertoto) jen 2 ze 7 utkání - Kodaň v pohárech ve vyřazovacích dvojzápasech s českými soupeři ve všech 3 případech vypadla - Sparta od porážky s Kodaní na podzim 2009 nepodlehla v pohárech dánským soupeřům 4x po sobě, naposledy se v ročníku 2021/22 utkala v EL s jiným kodaňským celkem Bröndby - Sparta na hřišti dánských soupeřů nezvítězila v pohárech 4x po sobě a neskórovala při tom (z toho 3 remízy 0:0) - Sparta si základní skupinu PMEZ/LM zahrála 8x, Kodaň 5x - Sparta se naposledy v hlavní fázi LM představila v ročníku 2005/06, Kodaň v minulé sezoně, kdy ve skupině s pozdějším vítězem soutěže Manchesterem City, Dortmundem a budoucím vítězem EL Sevillou v 6 zápasech nevyhrála a skončila poslední - Sparta od posledního postupu do skupiny LM vypadla v kvalifikaci soutěže 8x po sobě - Kodaň v předkolech pohárů neprohrála 10x za sebou (z toho 8 výher) - Kodaň doma v pohárech neprohrála 5x po sobě - Sparta vyhrála v pohárech jediný z posledních 8 zápasů (z toho 6 proher) - Sparta nezvítězila venku v pohárech 8x za sebou (z toho 7 porážek) a ve 14 z posledních 15 zápasů - Sparta od sezony 2012/13 nevyhrála venku v předkolech pohárů 15x v řadě - Kodaň postoupila do 3. předkola přes islandský Breidablik, Sparta do kvalifikace vstupuje a o LM si zahraje po 2 letech - vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného předkola LM, kde se utká s lepším z dvojice Raków Čenstochová/Aris Limassol; poražený bude bojovat o skupinu EL s horším týmem z dvojzápasu AEK Atény/Dinamo Záhřeb - Kodaň vyhrála všech 5 soutěžních utkání v sezoně a nastřílela 17 branek - Sparta zvítězila v sezoně ve všech 3 ligových utkáních - Spartu vede dánský trenér Priske, který v sezoně 2016/17 jako asistent vyhrál s Kodaní titul i domácí pohár - ve Spartě působí dánští hráči Höjer, Sörensen a Vindahl - mužstva jsou úřadujícími mistry svých zemí