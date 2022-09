Fotbalisté Sparty remizovali třetí kolo po sobě, doma se Zlínem hráli 0:0

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali doma v sedmém kole první ligy se Zlínem bez branek. Pražané neprohráli v nejvyšší soutěži pošesté za sebou, ale v posledních třech zápasech uhráli nerozhodný výsledek a v neúplné tabulce jsou třetí. "Ševci" bodovali v lize počtvrté v řadě a patří jim 12. místo.

Po pětizápasovém disciplinárním trestu za šlápnutí na hlavu libereckého brankáře Vliegena se rovnou do základní sestavy Sparty vrátil reprezentační útočník Kuchta.

Nezáživné úvodní dějství nenabídlo téměř nic. V 31. minutě Kuchtovu ránu z vápna zblokoval Kolář na roh, v nastaveném čase pak brankář hostů Rakovan zastavil Sörensenovu hlavičku, jež se otřela o Kuchtu.

Krátce po změně stran Čvančara ve slibné pozici vyslal na Rakovana slabou střelu a Kuchtovo zakončení zastavil útočník Jawo. "Ševci" poprvé zahrozili až v 55. minutě. Jawo nahrál do strany Fillovi a ten napálil břevno.

Velkou příležitost nevyužili i Letenští. Čvančara našel centrem Kuchtu, jenže vyběhnutý Rakovan vytěsnil míč těsně mimo branku. V nastavení šel sám na sparťanského brankáře Holce střídající Silný, ale neuspěl.

Sparta nepodlehla Zlínu v lize poosmé za sebou, nenavázala ale na poslední čtyři triumfy. Pražané doma v nejvyšší soutěži nezvítězili v pěti z posledních šesti utkání. "Ševci" venku v lize od loňského srpna nevyhráli 18 duelů po sobě.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Nevidím problémy, ale výzvy. Jsme tým, který se trápí s vytvářením šancí a střílením gólů proti velmi defenzivně laděným týmům, s nimiž hrajeme od začátku sezony. Soupeři zaparkují autobus, kvůli čemuž si těžce vypracováváme příležitosti a dáváme góly. Musíme se chopit výzvy, zlepšit se a hrát lépe v ofenzivě. Je evidentní, že v utkáních dominujeme, ale z té dominance si nevytvoříme dostatek šance. První poločas proti Zlínu mě zklamal. V ofenzivě jsme byli příliš pomalí, neměli jsme dostatečné tempo, nevytvořili si dost příležitostí. Zlín taky mohl skórovat a mohl si odvést tři body."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Od nás samozřejmě bojovné utkání, taktiku jsme splnili. Jsem rád, že si odvážíme bod, protože za to, jak to kluci odpracovali a jak plnili úkoly, jsme si to určitě zasloužili. Sparta do obou poločasů vstoupila velmi aktivně a hrozila po centrovaných míčích. Na to jsme byli připravení, standardní situace jsme taky ubránili. Čekali jsme na vypíchnuté míče ve středu hřiště a brejkové situace, které se nakonec objevily. Bohužel jsme je nevyřešili gólově, abychom byli šťastnější a přetavili to ve tři body na naší stranu. Remíza je zasloužená. Bod bereme s pokorou."

Sparta Praha - Trinity Zlín 0:0

Rozhodčí: Berka - Hájek, Vlček - Szikszay (video). ŽK: Sörensen, Čvančara - Hrubý, Janetzký, Silný. Diváci: 12.354.

Sparta: Holec - Mejdr (65. Wiesner), Sörensen, Zelený (46. Panák), Höjer - Daněk, Pavelka, Sadílek (46. Fortelný), Jankto (65. Juliš) - Čvančara, Kuchta (76. Karabec). Trenér: Priske.

Zlín: Rakovan - Reiter, Simerský, Kolář, Procházka, Bartošák (58. Silný) - Fillo (71. Dramé), Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Jawo (90. Hloušek). Trenér: Jelínek.