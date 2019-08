Fotbalisté Sparty prohráli v přestřelce s Mladou Boleslaví 3:4

Mladá Boleslav - Fotbalisté Sparty prohráli v pátém kole první ligy v Mladé Boleslavi 3:4. Hattrickem se o druhou prohru Letenských v nové ligové sezoně zasloužil Muris Mešanovič. Bosenský útočník se nejprve trefil z penalty, hosté srovnali zásluhou Dávida Hancka, ale Mešanovič do konce úvodní půle vrátil Středočechům vedení. Vyrovnání Pražanů zařídil Benjamin Tetteh, Mešanovič však minutu po něm dokonal hattrick. Sparta odpověděla po trefě Libora Kozáka. Tři body v dramatickém souboji dvou účastníků třetího předkola Evropské ligy domácím zařídil ve třetí minutě nastavení Lukáš Budínský.

Mladá Boleslav nastoupila bez nejlepšího střelce minulé sezony Komličenka, který se neobjevil ani na střídačce. Kvůli zranění ho mužstvo šetří na čtvrteční domácí odvetu Evropské ligy proti FCSB. Na druhé straně se v základní jedenáctce Pražanů poprvé objevil bek Hancko, který přišel na hostování z Fiorentiny.

Mladá Boleslav sehrála první ligový duel po dvou týdnech, jelikož utkání v Teplicích bylo odloženo kvůli problémům s odletem z Kazachstánu, kde Středočeši sehráli druhé předkolo Evropské ligy s Šymkentem.

Ve čtvrté minutě Kangovu rozehrávku vystihl Matějovský a domácí šli do brejku, který Mešanovič vyřešil přízemní střelou vedle. V 15. minutě sparťanský obránce Štetina rozehrál přímo na Fulneka, který se vřítil do vápna. Štetina ve snaze zastavit ho se ve skluzu dotkl rukou míče. Hra pokračovala, ale po jejím přerušení si rozhodčí Franěk prohlédl situaci na videu a následně ukázal na značku pokutového kopu. Penaltu s přehledem proměnil Mešanovič.

Kozák poté loktem trefil do hlavy Pudila, který utrpěl tržnou ránu a zbytek zápasu dohrál s obvazem. V 29. minutě Sparta srovnala. Karlsson z rohu našel na bližší tyči Hancka, který zády otočený k brance usměrnil míč hlavou na vzdálenější tyč. Jednadvacetiletý slovenský zadák se trefil při ligové premiéře. Ve 34. minutě Karlsson z hranice šestnáctky vypálil do boční sítě.

Středočeši si vzali vedení zpátky v 38. minutě. Hubínek na vlastní polovině vypíchl před dotírajícím Kangou balon, kterého se ujal Bucha. Domácí záložník ho poslal na pravou stranu volnému Matějovskému, jenž přihrávkou po zemi našel zakončujícího Mešanoviče.

Po hodině hry přihrál Kanga do vápna na Kozáka, který si zpracoval míč, jenže z nadějné pozice ho vysoko překopl. O chvilku později sparťanský trenér Jílek poslal na hřiště Tetteha namísto Kangy, který se předtím trefil ve čtyřech soutěžních duelech po sobě.

V 71. minutě vystřelil Bucha před vápnem vedle. Za tři minuty se ukázalo, že Jílek měl při střídání šťastnou ruku. Na Trávníkův rohový kop si naskočil Tetteh a vyrovnal.

Radost Letenských měla jepičí život. Už o minutu později Bucha přihrál do vápna na Mešanoviče, který střelou k tyči završil hattrick.

V 79. minutě se Franěk musel poradit s videem, jelikož Matějovský při snaze odkopnout ve vápně míč zdánlivě trefil Štetinu. Hlavní sudí však neshledal zákrok jako penaltový.

Sparťané srovnali v 86. minutě, když si na centr Štetiny naběhl Kozák a prvním ligovým gólem za Spartu srovnal. Ve druhé minutě nastavení přišel na hřiště Budínský, který o minut později rozhodl o triumfu Středočechů. Mladá Boleslav porazila v lize Spartu podruhé za sebou. Jílkovi svěřenci po remíze 2:2 v Českých Budějovicích nevyhráli ani druhý venkovní souboj v ligové sezoně a ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Máme opačné pocity s trenérem Sparty. Na naše poměry jsme viděli skvělou podívanou, s vývojem, dotahováním Sparty, s naším odskakováním. Musím říct, že takové představení jsem už dlouho neviděl a nevím, jestli jsem ho jako trenér zažil. Stavím ho v lize na první místo. Jsem rád, že jsme to utkání zvládli. Šli jsme šťastně do vedení ve chvíli, kdy Sparta byla lepší, fotbalovější. Přišla tam ruka v pokutovém území. Sparta vyrovnala. Paradoxně musím říct, že od 35. minuty jsme se opět dostali do tempa, nabrali jsme dech a šli jsme do vedení. O poločase jsme si k tomu něco řekli. Ve chvíli, kdybychom hráli pasivně, by nás Sparta zmáčkla, zválcovala, proto jsem rád, že v přechodu, ziscích, presinku jsme byli dostatečně agresivní, dokázali jsme tam získat balony a po tom vyrovnání jsme se vždycky z nějaké takové situace dokázali prosadit a šli jsme do vedení. V závěru musím upřímně říct, že jsem se smiřoval s remízou, brali bychom ji. Sparta hrála opravdu dobře, ale přišla fantastická čtvrtá branka. Štěstí dneska stálo při nás. To nic nemění na tom, že pro Mladou Boleslav to bylo nádherné představení. Nejenom pro Boleslav."

Václav Jílek (trenér Sparty): "Sehrálo se tady velmi kvalitní ligové utkání, nadstandardní na naše poměry, a ve výborné kulise, k čemuž přispěl i soupeř. Pokud se mám podívat na výsledek, tak ta utkání jsou si strašně podobná. Nějakým způsobem jakoby hrajeme, řekl bych, že jsme svým způsobem i nebezpeční v průběhu 90 minut, vytvoříme si poměrně dost brankových příležitostí a děláme triviální, naivní chyby v defenzivě, takže soupeři stačí z pěti střel dát čtyři góly. Taktická nevyspělost, nebo špatné taktické rozhodování dneska určitě hrálo svoji roli. Je to strašně složité z pozice trenéra tohle hodnotit. Z mého pohledu jsou to individuální, triviální chyby, a pokud je neodstraníme, nemůžeme být úspěšní, protože pokud budeme dostávat takhle jednoduché branky, body brát nebudeme."

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 4:3 (2:1)

Branky: 17. z pen., 38. a 75. Mešanovič, 90.+4 Budínský - 29. Hancko, 74. Tetteh, 86. Kozák. Rozhodčí: Franěk - Nádvorník, Vlasjuk - Berka (video). ŽK: Mešanovič - Hašek. Diváci: 5000 (vyprodáno).

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek (83. Ladra), Hubínek, Matějovský (90.+2 Budínský), Bucha - Wágner (63. Jakub Klíma), Mešanovič. Trenér: Weber.

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hancko - Krejčí - Karlsson (46. Hašek), Trávník, Kanga (61. Tetteh), Plavšič - Kozák. Trenér: Jílek.