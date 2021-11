Fotbalisté Sparty prohráli v Evropské lize v Lyonu 0:3

Lyon (Francie) - Fotbalisté pražské Sparty prohráli v utkání 4. kola Evropské ligy na hřišti Lyonu 0:3, po remíze Bröndby Kodaň s Glasgow Rangers 1:1 ale zůstali ve skupině A se čtyřmi body nadále druzí. Francouzský celek rozhodl o čtvrté výhře v soutěži ve druhé půli, kdy se v 61. a 63. minutě prosadil dvakrát alžírský útočník Islám Slimaní. V závěru přidal šestý gól v soutěži také střídající Karl Toko Ekambi.

Lyon zůstává v hlavní fázi EL stoprocentní a zajistil si v předstihu postup do jarní vyřazovací části. Naopak Sparta prohrála po domácím výsledku 3:4 s Olympiquem i podruhé.

Sparťanský trenér Pavel Vrba nemohl v utkání počítat se zraněným Hložkem, v základní chyběl také Dočkal. Od začátku naopak hrál Krejčí mladší. Domácí vstoupili do duelu bez nejlepšího střelce soutěže Ekambiho, na lavičce zůstali i brazilský záložník Paquetá nebo italský obránce Emerson.

Pro Spartu nezačal zápas dobře a už po sedmi minutách musel odstoupit zraněný Čelůstka, jehož nahradil Vindheim. O pár desítek sekund později se dostal do velmi dobré střelecké pozice Shaqiri, ale přestřelil. Sparta zahrozila po přímém kopu v 19. minutě, ale brankáře Lopese hlavička Krejčího mladšího nezaskočila. Po následném protiútoku neuspěl ani Slimaní.

Pražané v další části zápasu soupeře přehrávali a ve 22. minutě se prokličkoval ke střele Haraslín, ale jeho tvrdý pokus letěl nad. O několik minut později musel Lopes vyrazit střelu Peška a neprosadil se ani dobíhající Minčev. Lyon hrozil především z rychlých brejků a po jednom z nich se dostal sám před Nitu domácí Slimaní, v obrovské šanci ale mířil zcela mimo.

V závěru první půle utkání přerušili dva neukáznění fanoušci, kteří vběhli ve žlutočerných kombinézách na hřiště a pořadatelům trvalo pár desítek sekund, než je oba chytili.

Sparta pokračovala i ve druhé půli v bojovném výkonu, ale Lyon postupně převzal tempo hry. Hlavičku Aouara v 57. minutě sice Nita ještě pohotově vyrazil, po hodině hry se ale už domácí dočkali. Za sparťanskou obranu si zaběhl Slimaní, udělal Nitovi kličku a dopravil míč do prázdné brány.

Vedoucí gól domácí uklidnil a vzápětí se prosadili i podruhé. Na centr Caquereta z pravé strany si naskočil opět Slimaní a Nita se proti jeho přesné hlavičce natahoval marně. Alžírský útočník dal první góly v tomto ročníku EL.

Sparta se mohla dostat ještě zpět do hry v 67. minutě, ale Krejčí mladší z bezprostřední blízkosti překopl. Dvaadvacetiletý záložník byl blízko snížení i pět minut před koncem, jenže jeho hlavičku vytáhl Lopes.

V závěru se pak blýskl Nita proti šanci Shaqiriho a na druhé straně neuspěl ani Karabec. Ve druhé minutě nastaveného času ale Lyon přidal třetí branku, vítězství pojistil Ekambi.

Další zápas Evropské ligy sehrají fotbalisté Sparty 25. listopadu na hřišti Glasgow Rangers. Působení v základní skupině A zakončí 9. prosince doma proti Bröndby.

Hlasy po utkání:

Peter Bosz (trenér Lyonu): "Jsem rád, že jsme se kvalifikovali do další části soutěže. Zároveň mě těší, že se v týmu nikdo nezranil a zahráli jsme dobrý zápas. Pokusíme se na to navázat i v dalších zápasech. Nebyl jsem nervózní. Sparta se sice snažila hodně tlačit, ale i my jsme měli hodně příležitostí. Proto jsem byl v klidu."

Islám Slimaní (útočník Lyonu): "Ta první neproměněná šance mě nerozhodila, jak jsem následně potvrdil. Potom se mi podařilo ty góly vstřelit. Nejvíc se mi líbila branka, jak se mi podařilo udělat kličku brankáři. Sice jsem se v předchozích zápasech neprosazoval, ale na to jsem nemyslel. Jsem útočník, snažím se pomáhat spoluhráčům svou hrou a dnes jsem se dočkal dvou gólů. Jsem rád, že jsem Lyonu ukázal, že se mnou může počítat."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Je to možná trochu podobné našemu prvnímu zápasu s Lyonem, kdy jsme s ním také drželi krok, ale přiznejme si, že jeho kvalita je jinde než ta naše. Jsem rád, že jsme se snažili být důstojným soupeřem. Myslím, že jsme měli pasáže, kdy jsme byli vyrovnaným sokem. Nakonec se ale ta kvalita Lyonu prosadila. Jen mě mrzí, že se ten zápas rozhodl ve dvou nebo třech minutách, kdy jsme dostali dvě branky."

Ladislav Krejčí II (záložník Sparty): "Ten zápas mě mrzí. Náš výkon byl po organizační stránce lepší než v tom prvním zápase. Ale bohužel, ten rozdíl je větší a to mě hodně mrzí. Rozhodla skvělá individuální schopnost hráčů Lyonu, která je daleko od nás."