Fotbalisté Sparty převzali poprvé od roku 2016 Klíč od Prahy

Praha - Fotbalisté Sparty dnes na Staroměstské radnici převzali od primátora Zdeňka Hřiba Klíč od Prahy za vítězství v ligovém derby nad Slavií 1:0 na začátku října. Letenští porazili svého městského rivala a obhájce titulu po 14 soutěžních zápasech poprvé od března 2016. Spartu v Brožíkově sále reprezentovali generální ředitel František Čupr, místopředseda představenstva Dušan Svoboda, trenér Pavel Vrba a hráči Bořek Dočkal, Filip Panák a Michal Sáček.

"Je to hezká tradice, která se zavedla. Patří to k tomu. Je to zpestření. Je to příjemný bonus sem dojít a symbolicky převzít klíč a cítit se momentálně jako vládci města," řekl novinářům kapitán Dočkal.

"Je to spíš taková zajímavost, co se týče Prahy. Jsou tady dvě mužstva, která o klíč bojují dvakrát do roka. Podařilo se nám po dlouhé době porazit Slavii. Ani jsem nevěděl, po jak dlouhé době se nám to povedlo. Je to pro nás závazek, aby to už nikdy nebylo tak dlouho a abychom nastartovali trošku jinou sérii," uvedl sedmapadesátiletý Vrba, který Slavii v roli sparťanského kouče porazil poprvé ve třetím soutěžním duelu.

Sparta po výhře 1:0 zároveň ukončila ligovou neporazitelnost Slavie, která trvala 54 utkání, a dostala se před ní na druhé místo. Na vedoucí Plzeň ztrácí čtyři body. Slávisté mají k dobru odložený zápas s Olomoucí.

"Vyhrát derby po dlouhé době byla úleva. Není to jen o předávání klíče. Je to o tom, jak nám to pomůže psychicky do dalších zápasů, jak nám to pomohlo v tabulce. Vzali jsme body našemu největšímu konkurentovi v lize. Z různých úhlů pohledu to pro nás bylo velice důležité utkání. Jsme rádi, že se to po letech konečně povedlo," prohlásil třiatřicetiletý Dočkal.

Letenští podle něj výhru nad odvěkým soupeřem oslavili "decentně". "Mohli jsme si to dovolit, protože jsme od trenéra dostali volno. Užili jsme si to, proběhlo to rozumně a v mezích. Bylo to fajn. Když se takový zápas povede, patří k tomu, že si to užijeme a společně to oslavíme," konstatoval slávistický odchovanec.

Naopak Vrba se vydal do rodného Přerova. "Odpočinul jsem si tam. S hráči jsem si nedal nic. Jel jsem na Moravu. S manželkou jsem si dal dobré víno. Tomu se nebráním. Potřeboval jsem si oddechnout, bylo to hodně náročné. Teď to máme trošku klidnější. Čeká nás těžká série zápasů v lize a v Evropské lize. Chceme být co nejlépe připravení na to, abychom pokračovali ve výsledcích, které teď máme," poznamenal bývalý trenér Plzně nebo české reprezentace.