Praha - Fotbalisté Sparty porazili v dohrávce 27. kola nejvyšší soutěže Zlín 2:0 a pojistili si třetí místo v tabulce. O sedmou výhru Letenských z osmi jarních zápasů se ve druhém poločase postarali Adam Hložek a Benjamin Tetteh. Zlín po třetí porážce za sebou zůstal devátý.

Oproti poslednímu ligovému duelu v Mladé Boleslavi nechal sparťanský trenér Ščasný na lavičce Frýdka s Tettehem, kteří by v případě další žluté karty nemohli zasáhnout do nedělního derby se Slavií. Tetteh ale do hry nakonec v 62. minutě naskočil. Místo nich nastoupili v základní sestavě teenageři Hložek s Drchalem. Ve čtvrtém soutěžním utkání za sebou se Letenští museli obejít bez zraněného Dočkala.

Hostující kouč Pivarník v porovnání s minulým zápasem s Olomoucí provedl čtyři změny. Od začátku si vysloužili důvěru Gajič, Čanturišvili, Hnaníček a Železník.

Sparta poprvé zahrozila už ve druhé minutě. Sáček těsně před vápnem vybojoval přímý volný kop a následně se k němu sám postavil, jenže brankovou konstrukci minul. V 18. minutě vypálil Sáček ze šestnáctky, ale zlínský gólman Rakovan jeho pokus zastavil.

V 36. minutě vyzkoušel hostující Bartošák přízemní střelou pozornost brankáře Nity, jenž vyrazil míč na roh. Na druhé straně vzal na sebe roli zakončovatele Hložek, ale zamířil vedle.

Ve druhém poločase pokračovala hra v podobném duchu. Sparťané se tlačili dopředu, vážnější šanci si ale nevypracovali. V 66. minutě se Zlín dostal do přečíslení, které Bartošák zakončil střelou do Nity. Vzápětí domácí udeřili. Karlsson zvládl souboj jeden na jednoho a našel ve vápně volného Hložka, jenž si zpracoval balon a překonal Rakovana.

O chvilku později vypálil zlínský záložník Hlinka nad. V 70. minutě po standardní situaci hostů přešli sparťané do přečíslení, po faulu na Plavšiče nechal rozhodčí domácím výhodu a Kanga přihrávkou uvolnil Tetteha, který prostřelil vyběhnutého Rakovana mezi nohy.

Sparta oplatila "Ševcům" podzimní prohru 0:1 a doma s nimi neprohrála podesáté za sebou. Zlín ve třetím utkání v řadě neskóroval.

Sparta Praha - Fastav Zlín 2:0 (0:0)

Branky: 67. Hložek, 70. Tetteh. Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Novák - Franěk (video). ŽK: Kanga - Čanturišvili, Hnaníček. Diváci: 9325.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Kanga, Hašek (57. Plavšič), Karlsson (89. Čivič) - Drchal (62. Tetteh). Trenér: Ščasný.

Zlín: Rakovan - Matejov (80. Džafič), Buchta, Gajič, Bartošák - Čanturišvili, Jiráček, Hnaníček (89. Jakubov), Hlinka, Holík - Železník (72. Vyhnal). Trenér: Pivarník.

1. Slavia 27 22 2 3 69:20 68 2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61 3. Sparta 27 16 5 6 47:23 53 4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45 5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42 6. Mladá Boleslav 27 10 8 9 46:40 38 7. Olomouc 27 11 4 12 33:39 37 8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36 9. Zlín 27 11 3 13 31:35 36 10. Teplice 27 10 5 12 31:38 35 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians Praha 1905 27 6 9 12 25:35 27 15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20 16. Dukla 27 5 4 18 22:54 19