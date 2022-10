Fotbalisté Sparty porazili poslední Pardubice 5:2 a v neúplné tabulce jsou druzí

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 12. kole první ligy poslední Pardubice 5:2 a v neúplné tabulce se posunuli na druhé místo o bod před pražského rivala Slavii, která má duel k dobru a s níž se příští neděli utkají v Edenu. Letenští v nejvyšší soutěži nenašli přemožitele v 11 utkáních za sebou a v posledních třech naplno bodovali. Východočeši prohráli osmé z posledních devíti kol a ztrácejí tři body na předposlední Zlín.

Domácí poslal do vedení v osmé minutě Asger Sörensen, o chvíli později srovnal Dominik Janošek. Ještě v prvním poločase se za domácí trefil Jan Kuchta. Po hodině hry zvýšil Lukáš Sadílek, následně skórovali jen střídající hráči. Za hosty snížil Vojtěch Sychra, jenže během necelých dvou minut udeřili sparťané Martin Minčev a Tomáš Wiesner. Sparta nepodlehla Pardubicím ani v pátém ligovém utkání, z toho počtvrté zvítězila.

Pražanům kvůli svalovým potížím chyběl kapitán Ladislav Krejčí mladší. V šesté minutě sparťanský záložník Jankto vystřelil zpoza vápna do boční sítě. Za necelé dvě minuty se už domácí radovali po dánské spolupráci. Höjer odcentroval do šestnáctky a Sörensen hlavičkou a třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže otevřel skóre. Krajní bek Höjer si sedmou asistencí upevnil pozici v čele nejlepších nahrávačů v aktuálním ligovém ročníku.

Na konci 14. minuty Východočeši srovnali. Zahradníček našel ve vápně Janoška, ten se opřel do míče a nechytatelnou ranou do horního růžku Kovářovy branky zaznamenal první trefu v ligové sezoně. Čtyřiadvacetiletý záložník se v nejvyšší soutěži prosadil premiérově od května 2019.

Po 24 minutách zraněného Jankta nahradil Karabec. Právě on krátce po příchodu na hřiště průnikovou přihrávkou poslal míč Haraslínovi, který ještě našel lépe postaveného Kuchtu. Český reprezentant zakončil do prázdné branky a mezi střelce se zapsal ve třetím kole po sobě.

V 35. minutě pardubický záložník Hlavatý nastřelil z dálky břevno, Kuchta zase z bezprostřední blízkosti hlavičkoval do gólmana Markoviče.

Svěřenci trenéra Priskeho navýšili náskok po hodině hry po Sadílkově přesně umístěné střele k tyči před šestnáctkou. Domácí záložník skóroval podruhé v ligovém ročníku.

Markovičovi se poté vůbec nepovedla rozehrávka a Kuchtův pohotový lob z otočky zastavilo břevno. Vzápětí ex-slávistický útočník běžel sám na branku, jenže přestřelil.

Za chvilku promarněných šancí litoval, jelikož Sychra po necelé minutě na hřišti povedenou ranou z voleje ke vzdálenější tyči snížil. V ligovém ročníku si připsal druhý zásah. Pardubice jakožto tým s nejhorším útokem v lize vstřelily teprve osmou branku.

V rozmezí 72. až 73. minuty se ale domácí radovali dvakrát. Nejprve Minčev hlavou zužitkoval Sadílkův centr a následně bulharský útočník naservíroval před branku balon na zakončujícího Wiesnera. Oba příchozí sparťané z lavičky vstřelili první gól v sezoně nejvyšší soutěže. Sparta se za poslední dvě kola prosadila devětkrát, naopak Východočeši mají s 33 inkasovanými góly nejslabší obranu v lize.

Markovič pak vytáhl Kuchtovu hlavičku na roh a na druhé straně střídající Lima po úniku těsně minul. Pardubice venku v lize prohrály i šestý duel v sezoně, jako jediné tam nebodovaly a jsou tam nejhorším mužstvem soutěže.

Hlasy po utkání 12. kola první fotbalové ligy Sparta Praha - FK Pardubice (5:2):

Brian Priske (trenér Sparty): "Musíme být spokojení s výhrou a tím, že jsme doma dali pěti gólů. Je to třetí výhra za sebou po pěti remízách v řadě, takže z dalšího vítězství musíme mít radost stejně jako z toho, že jsme vstřelili krásné góly. Samozřejmě jsme zklamaní z práce v obraně. Pardubicím jsme poskytli spoustu šancí. V tomto aspektu musíme být kritičtější. Zároveň ale musím ocenit svého trenérského protějška (Kováče) a jeho hráče. Odehráli hodně dobré utkání. Zůstali věrni svému stylu hry a hráli tak, jak chtěli. Hodně nám to ztížili, v ofenzivě hráli pěkně a vytvořili si dobré šance. Patří jim velké uznání. Na rozdíl od jiných soupeřů tady se nám nepřizpůsobili a drželi se svého stylu."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Dostali jsme pět gólů, což je velmi špatné. Celou dobu jsme se připravovali na standardní situace, že nemůžeme dělat fauly kolem vápna. Myslím, že jsme jich udělali nějakých osm, za mě úplně jednoznačně zbytečných. Z toho jsme dostali první gól. Pak jsme se vrátili do zápasu. Za stavu 1:1 podle mě přišel zlomový okamžik, kdy byl Kostka sám před bránou a bohužel nedal. Za dvě tři minuty jsme dostali gól, špatně jsme odkopli míč zezadu a Sparta to vyřešila tak, jak to měla vyřešit. V tom finále je rozdíl. Ve druhé půli jsme věděli, že musíme zůstat co nejdéle ve stavu 2:1, abychom měli šanci tady vůbec něco udělat. Jakžtakž se to vyplnilo. Nebyli jsme přesní, nedrželi jsme tolik míč jako první poločas, bylo míň kvality na míči. Opticky nás Sparta zatlačila. Potom jsme dostali zbytečný třetí gól. Vyšlo nám střídání a za minutu dal Sychrič (Sychra) krásný gól na 3:2. Následoval stejný příběh dnešního zápasu, nesmyslný faul, 4:2 a bylo po zápase. Góly byly zbytečné. Kluci odehráli dobrý zápas, ale na to se nehraje. Příští týden nás čeká další válka, tam už nemůžeme takové věci dělat. Půjde o holý život, máme doma Brno."

12. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Pardubice 5:2 (2:1)

Branky: 8. Sörensen, 26. Kuchta, 60. Sadílek, 72. Minčev, 73. Wiesner - 14. Janošek, 66. Sychra. Rozhodčí: D. Černý - Caletka, Antoníček - Klíma (video). ŽK: Pavelka, Karabec - Hlavatý. Diváci: 11.671.

Sestavy:

Sparta: Kovář - Wiesner (83. Fortelný), Vitík, Sörensen (46. Zelený), Höjer - Pavelka, Sadílek - Jankto (24. Karabec), Daněk (67. Mejdr), Haraslín (67. Minčev) - Kuchta. Trenér: Priske.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Janošek (76. Vacek), Icha - Zahradníček (66. Sychra), Hlavatý (85. Tischler), Helešic (66. Rosa) - P. Černý (66. Lima). Trenér: Kováč.