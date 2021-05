Fotbalisté Sparty porazili po obratu Plzeň 3:1, z penalty rozhodl Hancko

Praha - Fotbalisté Sparty v dohrávce 23. kola první ligy zvítězili po obratu nad Plzní 3:1. Hosté, na jejichž lavičce si po nedělním odvolání trenéra Adriana Guľy odbyl obnovenou premiéru Michal Bílek, se ujali vedení v 11. minutě zásluhou stopera Jakuba Brabce. Domácí však ve druhém poločase odpověděli třemi trefami. V 61. minutě vyrovnal Adam Hložek a čtyři minuty před koncem základní hrací doby otočil stav Dávid Hancko z penalty. Pojistku přidal ve třetí minutě nastavení střídající Adam Karabec.

Pražané, které poprvé proti Plzni vedl její někdejší kouč Pavel Vrba, neprohráli šest kol po sobě a posunuli se na druhé místo o skóre před Jablonec. V nejvyšší soutěži zdolali Viktorii po pěti porážkách za sebou. Plzeň čeká na výhru tři kola.

Zápas se v původním březnovém termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Plzně. Na straně Sparty chyběl podruhé za sebou v zápasové nominaci záložník Plavšič, který v klubu po vypršení smlouvy nebude pokračovat.

Staronový trenér Viktorie Bílek, který v minulosti ve Spartě působil jako hráč i kouč, vsadil na rozestavení 3-5-2. Poprvé od ledna a po dlouhodobém zranění nastoupil v základní sestavě na pozici stopera Hejda, na hrotu útoku pak Ondrášek s Mihálikem. Kromě dlouhodobě zraněného Buchy chyběli Viktorii také Limberský, Kopic nebo s 12 góly nejlepší ligový kanonýr týmu Beauguel.

Úvodní šanci měla v deváté minutě Sparta. Hanousek, který na kraji obrany nahradil zraněného Polidara, však vystřelil zpoza vápna vedle. Naopak Plzeň se o dvě minuty později z první příležitosti prosadila. Po rohu se míč dostal k Brabcovi, který napoprvé nastřelil Ondráška, na druhý pokus ale kapitán hostů a sparťanský odchovanec už tentokrát hradbu hráčů včetně brankáře Nity prostřelil.

Letenské inkasovaný gól paradoxně nakopl a okamžitě se hnali za vyrovnáním, jejich snaha však navzdory výraznému držení míče a několika šancím vyšla v prvním poločase naprázdno. Na Wiesnerův centr si naskočil Hložek, jenže gólman Staněk jeho hlavičku vytáhl. Mimo tři tyče zamířili ve vápně Sáček a Juliš.

Rovněž po změně stran začali domácí náporem a odměnou jim byl v 61. minutě gól na 1:1. Wiesner přihrál Hložkovi, který si ve vzduchu zády otočený brance při otočce zpracoval míč a překonal Staňka. Osmnáctiletý ofenzivní univerzál se zapsal mezi střelce ve čtvrtém kole po sobě.

S Karabcovou přízemní střelou si plzeňský gólman poradil. Další střídající sparťan Souček se zase snažil z úhlu využít Staňkova podklouznutí, ale neuspěl.

V 83. minutě Havel ve vápně fauloval Karabce, rozhodčí Pechanec se po přerušení hry šel podívat na opakované záběry, na jejichž základě nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil slovenský stoper Hancko.

Západočeši se nevzdali a málem vyrovnali, Hejdovu střelu z šestnáctky ale Nita vyrazil na roh. Uklidnění přinesl Spartě v utkaní hraném ve skvělé atmosféře Karabec, jemuž do samostatného úniku předložil míč Wiesner.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Zápas byl z mého pohledu hodně emotivní. S Plzní to jsou pro mě zápasy jako s Baníkem. Jsou to zápasy, které jsou pro mě trošku víc a je to dobře. Jsem rád, že jsem Plzeň porazil. Plzeň tady odehrála velice dobré utkání. V prvním poločase jsme ve finální fázi nebyli tak důslední a přesní jako ve druhém, což výsledek ovlivnilo. Plzeň z jediné střely v prvním poločase dala gól. Po standardní situaci byla důraznější než my a využila toho. Ve druhém poločase jsme hráli stejný fotbal jako v prvním, akorát jsme byli odměnění góly a možná větším prostorem, protože jsme Plzeň uběhali a uhráli, to nám potom přineslo vítězství. Měli jsme dneska hodně těžkého soupeře a jsem rád, že jsme to v závěru nakonec zvládli."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Jsem zklamaný z výsledku. V první půli jsme hráli pozorně dozadu, defenzivní činnost byla zodpovědná, dali jsme gól. Pak logicky Sparta trošku přidala, líp držela míč a ve druhé půli jsme se do hry tolik nedostali. První půle byla ještě v pořádku, byť Sparta měla držení míče lepší. Chtěli jsme víc hrát ze zabezpečené obrany, nicméně nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok. Sparta pak dobře kombinovala a do toho nás dostala. Ale věřím, že se zvedneme. Tenhle zápas mi ukázal, že mužstvo pracuje dobře."

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1 (0:1)

Branky: 61. Hložek, 86. Hancko z pen., 90.+3 Karabec - 11. Brabec. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Hock - Franěk (video). ŽK: Mihálik, Brabec, Káčer (všichni Plzeň). Diváci: omezený počet.

Sparta: Nita - Wiesner, Čelůstka, Hancko, Hanousek (76. Souček) - Karlsson (60. Karabec), Pavelka, Sáček, Dočkal, Hložek - Juliš (90.+1 Minčev). Trenér: Vrba.

Plzeň: Staněk - Kaša, Hejda, Brabec - Havel, Káčer (71. Hořava), Čermák (72. Šulc), Kalvach, Falta - Mihálik (84. Kayamba), Ondrášek. Trenér: Bílek.