Fotbalisté Sparty porazili gólem Hložka v nastavení Boleslav a jsou opět druzí

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 12. kole první ligy Mladou Boleslav 1:0. Utkání rozhodl ve třetí minutě nastavení Adam Hložek. Pražané čtyři kola po sobě vyhráli a vrátili se na druhé místo tabulky. Na vedoucí Plzeň ztrácejí čtyři body. Naopak Středočeši v nejvyšší soutěži prohráli po dvou vítězstvích a jsou devátí.

"Dnes jsme měli štěstí. Nita nás ve dvou situacích zachránil i ve spolupráci s obránci. Mladá Boleslav měla za stavu 0:0 minimálně dvě situace, po kterých mohl být výsledek úplně opačný. Byla na nás velice dobře připravená, měla na to celý týden," řekl na tiskové konferenci trenér Sparty Pavel Vrba, jenž stejně jako jeho mladoboleslavský protějšek Karel Jarolím v minulosti vedl českou reprezentaci.

Navzdory řadě šancí obou týmů v úvodním dějství gól nepadl. Ve třetí minutě sparťanský brankář Nita vyrazil Hlavatého střelu z úhlu, na druhé straně z podobné pozice těsně minul Wiesner. Hostující gólman Šeda poté zastavil Hložkovu přízemní ránu a Haraslín pro změnu pálil nad. Ve 25. minutě mladoboleslavský stoper Suchý zastoupil Šedu a zabránil Minčevovi v gólu.

Velkou šanci měli i hosté, jenže Ewertonův dalekonosný pokus skončil na břevně. Brazilský ofenzivní univerzál o chvíli později zamířil zpoza vápna mimo tři tyče. Prudkou ránu domácího křídelníka Peška vytáhl na roh Šeda, který napravil předchozí chybnou rozehrávku.

"Počítali jsme s tím, že když se nám podaří první poločas uhrát bez inkasované branky, tak se nám ve druhém otevřou možnosti. To se potvrdilo, protože jsme měli minimálně tři situace. Aspoň jednu branku jsme vstřelit měli, utkání jsme mohli rozhodnout," uvedl Jarolím.

Do té doby největší příležitost na změnu skóre se čtyři minuty po pauze naskytla hostům. Nita nejprve vyrazil Škodovu hlavičku a s pomocí Panáka si poradil i s dorážkou Suchého z malého vápna. "Marek měl s dorážkou naložit jinak," podotkl Jarolím. Škoda následně hlavou nevyzrál na domácího brankáře ani napodruhé.

Po necelých 70 minutách hry se zranil stoper Pražanů Čelůstka a nahradil ho Štetina. V 72. minutě domácí kapitán Dočkal v souboji o míč došlápl Hlavatému ostře na lýtko. Sudí Julínek se po konzultaci s videorozhodčím Fraňkem šel podívat na opakované záběry a Dočkalovi za zákrok udělil pouze žlutou kartu. "Co mám zprávy, Dočkal mohl dostat rovnou červenou," prohlásil Jarolím.

Závěr utkání nabídl drama. V 85. minutě střídající Fila po přistrčení balonu do vápna trefil tyč. Vzápětí hostující Šeda konečky prstů vytěsnil hlavičku dalšího nově příchozího hráče Pulkraba a poté zase na opačné straně těsně minul střídající Skalák.

Ve třetí minutě nastavení Letenští rozhodli. Pulkrabova hlavička skončila na tyči, ale Hložek pohotově dorazil. Devatenáctiletý český reprezentant zaznamenal čtvrtý gól v ligové sezoně a první po šesti zápasech.

"Je to báječný pocit rozhodnout v poslední minutě. Gól přišel ve správný čas," řekl Hložek v rozhovoru pro klubovou televizi. "V posledních minutách se přiklonilo štěstí na naši stranu. Ve finální fázi jsme byli dostatečně důrazní a zápas jsme rozhodli," doplnil Vrba.

Sparta zvítězila ve čtvrtém vzájemném duelu v nejvyšší soutěži za sebou. Pražané, kteří ve čtvrtek podlehli doma v Evropské lize Lyonu 3:4, pod Vrbou neprohráli ani v 15. domácím ligovém duelu a připsali si v něm 14. výhru.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Dnes jsme měli štěstí. Nita nás ve dvou situacích zachránil i ve spolupráci s obránci. Mladá Boleslav měla za stavu 0:0 minimálně dvě situace, po kterých mohl být výsledek úplně opačný. Byla na nás velice dobře připravená, měla na to celý týden. Je pravda, že jsme si s tím měli poradit trošku líp. Chci vyzdvihnout výkon Mladé Boleslavi, která tu hrála velice dobře, byla trpělivá. V závěru měla šance na vítězství. Měli jsme štěstí, že se nám podařila střídání, příchozí hráči nám pomohli. V posledních minutách se přiklonilo štěstí na naší stranu. Ve finální fázi jsme byli dostatečně důrazní a zápas jsme rozhodli."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Sparta za sebou měla těžké čtvrteční utkání s Lyonem. Počítali jsme s tím, že když se nám podaří první poločas uhrát bez inkasované branky, tak se nám ve druhém otevřou možnosti. To se potvrdilo, protože jsme měli minimálně tři situace. Aspoň jednu branku jsme vstřelit měli, utkání jsme mohli rozhodnout. Bohužel v samotném závěru se projevila naše nezkušenost. Měli jsme balon v držení, ale snadno jsme ho soupeři odevzdali. Vyvrcholilo to tím, že jsme po našem odkopu od branky inkasovali, nechali jsme to dost otevřené. Spartě jsme to touto situací usnadnili."