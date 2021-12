Fotbalisté Sparty porazili Bröndby 2:0 a postoupili do play off EKL

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v závěrečném 6. kole skupiny Evropské ligy kodaňské Bröndby 2:0 a třetím místem si zajistili start v únorovém play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Pražané se ve vyřazovací fázi pohárů představí poprvé od sezony 2016/17, kdy v úvodním kole play off Evropské ligy vypadli s Rostovem.

Letenští rozhodli o výhře nad obhájcem dánského titulu, s nímž v úvodním vzájemném duelu v Kodani remizovali 0:0, na přelomu poločasů. Nejprve se trefil Dávid Hancko a po něm Adam Hložek. Od 57. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného obránce Tomáše Wiesnera, ale za 18 minut skončil duel i pro záložníka hostů Anise Ben Slimaneho.

Soupeř Sparty v Evropské konferenční lize vzejde z pondělního losu. První zápas vyřazovací části soutěže je na programu 17. února, odveta o týden později.

V základní sestavě domácích nastoupil záložník Souček, který kvůli zranění naskočil do utkání poprvé od 25. září. Nahradil indisponovaného Sáčka. Trenér Vrba od začátku postavil i Peška. Křídelní záložník nehrál od listopadového zranění v reprezentačním utkání s Estonskem. Kvůli protikoronavirovým omezením v Česku přišlo na Letnou 976 diváků.

Před výkopem obě mužstva uctila památku zesnulého Larse Högha, který posledních pět let působil v Bröndby jako trenér brankářů. Zemřel ve středu ve věku 62 let.

Pražané šli do zápasu s vědomím, že jim díky dvoubodovému náskoku na dánský celek stačí k uhájení třetího místa i nerozhodný výsledek. Naopak hosté museli zvítězit. "Sparťanskou" skupinu ovládl Lyon, druzí skončili Glasgow Rangers, na něž čeká vyřazovací fáze Evropské ligy.

Zkraje páté minuty domácí gólman Holec kryl Hedlundův přízemní pokus. První šanci Sparty zakončil Haraslín střelou do náruče připraveného Hermansena. Poté se dlouho hrálo bez jakékoli příležitosti, hra obou týmů se vyznačovala zbytečnými ztrátami a nepřesnými přihrávkami.

V závěru úvodního dějství se Spartě naskytl trestný kop zpoza vápna. Hancko zvolil obstřel a přesně umístěnou ranou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Slovenský bek vstřelil vítězný gól i při domácí výhře 1:0 nad Rangers na konci září.

Necelé čtyři minuty po přestávce Letenští zvýšili. S Peškovou střelou si Hermansen ještě poradil, ale k odraženému balonu se dostal Hložek, který se z otočky nemýlil.

Wiesner během deseti minut dostal dvě žluté karty a duel pro něj po necelé hodině skončil. Bröndby přesilovku málem rychle využilo, jenže Hedlund ve vyložené šanci po přihrávce na zadní tyč selhal.

V 75. minutě obdržel druhou žlutou i Ben Slimane a síly na hřišti se srovnaly. Sparta mohla přidat třetí trefu, když Hložek patičkou přihrál Haraslínovi, ten však napálil jen boční síť. V nastavení si hostující stoper Rosted málem dal vlastní branku.

Český tým porazil dánského soupeře v evropských pohárech po čtyřech utkáních. Pražané zvítězili v Evropské lize po třech porážkách. Bröndby ve čtvrtém pohárovém duelu s českými týmy poprvé podlehlo a inkasovalo a ve skupině skončilo poslední bez výhry. Venku v evropských pohárech prohrálo poosmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Mohli jsme být ještě efektivnější, protože jsme si vytvořili minimálně další dvě situace, z nichž jsme mohli dát pojišťovací gól dříve, než jsme ho dali. Odehráli jsme zápas jako doma s Rangers a se Slavií. To znamená, že jsme hráli bezchybně v obraně a čekali jsme na příležitost, která přišla. Dali jsme gól a pak jsme vyztužili obranu a byli důslední. Čekali jsme na brejkové situace. Zápas byl bohužel v určitém časovém úseku ovlivněn vyloučením, po němž jsme hráli v deseti. Soupeř nás zatlačil víc, než jsme chtěli. V momentě, kdy i hosté šli do deseti, jsme zápas kontrolovali. Myslím si, že jsme zaslouženě postoupili do jarní části Evropské konferenční ligy."

Dávid Hancko (obránce Sparty a střelec první branky): "Hrdinou bych se nenazýval. Jsem rád, že se nám podařilo zvítězit v takovém zápase, v němž šlo o všechno, a že na jaře budeme pokračovat v evropských pohárech. Jsem hlavně rád za týmový výkon. Bojovali jsme a nechali jsme tam všechno."

Sparta Praha - Bröndby Kodaň 2:0 (1:0)

Branky: 43. Hancko, 49. Hložek. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin - Bankes (video, všichni Angl.). ŽK: Wiesner, Pulkrab, Souček - Ben Slimane, Riveros, Maxsö, Singh. ČK: 57. Wiesner - 75. Ben Slimane. Diváci: 976 (omezený počet).

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Hancko - Pešek (69. Ladislav Krejčí I), Pavelka, Souček, Hložek, Haraslín (86. Minčev) - Pulkrab (60. Vindheim). Trenér: Vrba.

Bröndby: Hermansen - Heggheim (46. Greve), Maxsö, Rosted - Mensah, Frendrup, Radoševič (61. Cappis), Ben Slimane, Riveros (61. Bruus) - Hedlund (70. Singh), Uhre (80. Kvistgaarden). Trenér: Frederiksen.