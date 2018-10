Praha - Fotbalisté Sparty v dohrávce 12. kola fotbalové ligy porazili 4:1 Mladou Boleslav a po dvou porážkách za sebou bodovali. Dvěma góly se na výhře domácích podílel Benjamin Tetteh, po jedné brance přidali Matěj Pulkrab a Guélor Kanga. Za hosty v závěru zmírnil debakl Lukáš Hůlka. Letenští jsou díky vítězství třetí v tabulce se ztrátou dvou bodů na druhou Plzeň a čtyř na vedoucí Slavii.

Sparťané oproti poslednímu ligovému utkání nastoupili se čtyřmi změnami v sestavě. Na levý kraj obrany se postavil Čivič, stopera Kayu nahradil Costa a vrátil se i záložník Stanciu, který si odpykal distanc za vyloučení. A místo potrestaného Šurala v útoku vedle Tetteha nastoupil Pulkrab.

Domácí měli od začátku navrch a dobré šance zahodili Stanciu s Tettehem. V 19. minutě už se ujali vedení. Po rohu se míč odrazil k Pulkrabovi a ten ho napálil do branky. O minutu později už to bylo 2:0. Osamocený Tetteh i s trochou štěstí prostřelil brankáře Šedu.

Ve 37. minutě si pak ghanský útočník naběhl na přízemní centr Chipciua a zamířil přesně k tyči. Tetteh dal sedmou branku v sezoně, čímž si upevnil pozici nejlepšího střelce Sparty. Dva góly v jednom utkání navíc zaznamenal podruhé v sezoně.

Hosté se v první půli k ničemu nedostali, a když už to vypadalo, že po zákroku Radakoviče na nejlepšího ligového Komličenka budou kopat penaltu, rozhodčí ji po poradě s videem odvolal.

Mladoboleslavský trenér Weber do druhého poločas místo Keresteše s Konatém poslal na hřiště Hubínka s Kateřiňákem a hosté mohli snížit. Nejprve se po Kateřiňákově centru dostal k míči Přikryl a trefil břevno, o chvíli později bývalého útočníka Sparty vychytal pohotovým zákrokem Nita.

Domácí zahrozili v 60. minutě dělovkou Pulkraba a chvíli na to přidali čtvrtou branku. Penaltu, kterou rozhodčí po zákroku Takácse na Stanciua nařídil až po konzultaci s videem, proměnil Kanga. Sparta neměla daleko ani k pátému gólu, ale Stanciu v 81. minutě z voleje těsně minul. Poslední slovo nakonec patřilo Mladé Boleslavi, za kterou v 81. minutě zmírnil debakl Hůlka.

Sparta čtyřmi góly rázně ukončila dvouzápasový střelecký půst a v tabulce jí patří třetí místo s náskokem dvou bodů před čtvrtou Ostravou. Mladá Boleslav na Letné ukázala, proč má nejhorší obranu v soutěži, je po třízápasové sérii bez vítězství devátá.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Potřebovali jsme vyhrát a jsem rád, že jsme ukončili sérii dvou zápasů, kde jsme venku ztratili body. Dnes se to povedlo a od první minuty jsme dali Mladé Boleslavi najevo, že hrajeme doma a že chceme vyhrát. Hráli jsme velmi dobře kombinačně, drželi jsme balon a zápas se musel líbit. Sám si nad tím lámu hlavu a i teď po zápase proběhla mezi hráči v kabině debata, proč venku hrajeme jinak než doma. Nejsem schopný odpovědět. Musíme se tomu přiblížit, protože některé zápasy jsme venku odehráli výborně, třeba v Teplicích a v Jablonci. Ale teď v Olomouci to nebylo dobré a výkon se diametrálně lišil. Jestli ale chceme hrát o špici, tak musíme výkony srovnat."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "O našem výkonu ani nemá cenu psát, to by byla škoda řádků... Že jsme se Spartě nevyrovnali ve fotbalovosti, to mě ani nepřekvapilo, protože má dobré hráče. Ale my jsme se jí nevyrovnali ani v důrazu a to mě zaskočilo, protože jsme se na to připravovali. Hořeli jsme v obraně kvůli podstupování soubojů, první i druhý dotek pro nás byl neřešitelný. Druhá půle sice výsledkově vypadá líp, ale nejsem z toho odvázanej, navíc Sparta možná ubrala na plynu. Třeba v Plzni i s Olomoucí jsme prohráli vyšším rozdílem, ale tam to bylo dané tím, že jsme to chtěli zvrátit a v závěru jsme už hráli tak říkajíc dětsky, ale i tak to mělo aspoň hlavu a patu. Dnes se mi hledá pozitivum těžko, protože žádné nebylo. Přiznám se, že nejsem příznivcem videa, ale dneska opravilo dva momenty, které by byly sporné, takže je to v pořádku. U Komličenka to byla taková situace, která se dala i nemusela písknout. Ale co mám informace, tak pokutový kop pro Spartu byl oprávněně opraven a odpískán."

Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 4:1 (3:0)

Branky: 20. a 37. Tetteh, 19. Pulkrab, 64. z pen. Kanga - 84. Hůlka. Rozhodčí: Orel - Blažej, Vlček. ŽK: Čivič, Kanga - Komličenko. Diváci: 9147.

Sparta: Nita - Čivič, Costa, Radakovič, Chipciu (86. Wiesner) - Vatajelu (65. Vukadinovič), Frýdek, Kanga, Stanciu - Tetteh (68. Mebrahtu), Pulkrab. Trenér: Ščasný.

M. Boleslav: Šeda - Keresteš (46. Hubínek), Chaluš, Hůlka, Pauschek - Ladra, Mareš, Takács, Konaté (46. Kateřiňák) - Komličenko (71. Novák), Přikryl. Trenér: Weber.

1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Sparta 12 8 2 2 23:8 26 4. Ostrava 12 7 3 2 19:9 24 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 8. Bohemians Praha 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Mladá Boleslav 12 4 2 6 25:29 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 12 3 3 6 14:20 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 12 3 1 8 11:20 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Dukla 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9