Fotbalisté Sparty podlehli v odvetě o LM Kodani na penalty a zahrají si o EL

Praha - Fotbalisté Sparty podlehli v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů FC Kodaň na penalty 2:4, v součtu s úvodní bezbrankovou remízou ze soutěže vypadli a zahrají si závěrečné předkolo Evropské ligy. V normální hrací době skončil zápas 1:1 a po prodloužení 3:3. Pražané se o postup do skupiny Evropské ligy utkají s horším z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb, jistou mají minimálně účast v Evropské konferenční lize.

Hosty poslal do vedení na vyprodané Letné už po 15 vteřinách hry Jordan Larsson, v 80. minutě srovnal Veljko Birmančevič. V prodloužení se prosadili jen střídající hráči. Sparta v něm zásluhou Qazima Laciho a Victora Olatunjiho dvakrát vedla, jenže Viktor Claesson pokaždé odpověděl.

V penaltovém rozstřelu se netrefili domácí kapitán Ladislav Krejčí a Asger Sörensen, naopak Kodaň se nemýlila ani v jednom ze čtyř pokusů. Dánský celek se o postup do hlavní fáze "milionářské" soutěže utká s Rakówem Čenstochová.

Sparta vyřazením přišla minimálně o 8,63 milionu eur (zhruba 208 milionů korun). Pět milionů eur (120,5 milionu korun) by si vydělala postupem do závěrečného předkola LM a dalších 3,63 milionu eur (87,5 milionu korun) za jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. Do ní se však stále může kvalifikovat.

Pražané nastoupili oproti úvodnímu duelu v Kodani s jedinou změnou v sestavě, na pravém kraji zálohy místo Mejdra nastoupil Wiesner. Souboj úřadujících mistrů svých zemí začal pro Spartu šokem, jelikož hosté se po 15 vteřinách hry ujali vedení. Goncalves přenechal Achúriho přihrávku Larssonovi, který se otočil a střelou z hranice vápna pomocí Panákovy teče do protipohybu gólmana Vindahla otevřel skóre.

Domácí mohli odpovědět v sedmé minutě, hlavičku kapitána Krejčího po centru Asgera Sörensena ale brankář Grabara, chytající v masce, vyrazil. V další šanci se ocitl Haraslín, který vystihl špatnou rozehrávku hostů, potáhl si míč středem hřiště a těsně před šestnáctkou vypálil, jenže gólman Kodaně efektním zákrokem vyškrábl míč na roh.

Po téměř půlhodině hry se po rychlé kombinaci Kodaně dostal k balonu ve vápně Goncalves, zamířil však pouze do Vindahlových rukavic. O chvíli později se Haraslín u postranní čáry zbavil spoluhráče ze slovenské reprezentace Vavra a postupoval ze strany sám na branku, Grabara ale Kodaň opět podržel. V závěru úvodního dějství Sadílek z podobné pozice zamířil pouze do hostujícího gólmana.

Zkraje druhé půle Vindahl podržel Spartu, když reflexivně vyrazil střelu Larssona, který se vložil do Jelertovy střílené přihrávky. V 53. minutě se prodral do zakončení sparťan Birmančevič, Grabara ale opět vyrazil balon na rohový kop.

V 56. minutě si Krejčí naskočil na Birmančevičův centr z rohu a pomocí odrazu od tyče vyrovnal. Do hry však vstoupil videorozhodčí a sudí Gözübüyük gól Sparty odvolal kvůli Krejčího faulu na Elyounoussiho.

Neuznaná branka s domácími evidentně zamávala a otupila jejich tlak. V 76. minutě útočník Pražanů Olatunji v souboji dvou střídajících hráčů obral o míč Boilesena, jenže při snaze o kličku Grabarovi selhal.

O čtyři minuty později se Sparta dočkala srovnání. Birmančevič pronikl z levé strany až před branku a prostřelil kodaňskou obranu včetně Grabary. V dresu Letenských zaznamenal druhou soutěžní trefu. Domácí krátce poté v elektrizující atmosféře před 18.109 diváky sahali po obratu, jenže Grabara vyškrábl Krejčího hlavičku na roh.

Prodloužení začalo opatrně, ve 105. minutě ale Laci krásnou ranou do horního růžku branky otočil skóre. Obhájce dánského titulu ale stihl odpovědět ještě v nastavení úvodního prodloužení, když sparťan Sörensen neuhlídal Claessona. Poté u střídačky Pražanů přistála světlice a hlavní rozhodčí zápas na chvíli přerušil.

Domácí si vzali vedení zpátky zkraje druhého prodloužení po akci střídajících hráčů. Minčev po Peškově centru hlavičkoval do tyče, ale Olatunji se z dorážky navzdory potížím prosadil. Stejně jako Laci vstřelil první soutěžní gól za Spartu. Hosté ale na vyrovnání opět nečekali dlouho, Claesson si naběhl na centr Christiana Sörensena a hlavičkou ve 112. minutě nedal Vindahlovi šanci.

V penaltovém rozstřelu šel jako první na řadu tradiční sparťanský exekutor Krejčí, jenže trefil břevno. Za domácí se prosadili Laci a Kairinen, ale Asger Sörensen zamířil pouze do Grabary. Rozhodující okamžiky utkání nicméně řada fanoušků kvůli výpadkům signálu O2TV v televizi neviděla.

Sparta nezdolala v pohárech Kodaň ani ve čtvrtém utkání a od posledního postupu do skupiny Ligy mistrů v sezoně 2005/06 vypadla v kvalifikaci soutěže podeváté za sebou. V předkolech pohárů skončila v šesti z posledních sedmi případů.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Je jasné, že jsme zklamaní a smutní z výsledku. Ale musíme být pyšní na to, jak jsme zápas odehráli, jak jsme se vyrovnali s různými situacemi během utkání. Penaltový rozstřel je vždy 50 na 50, dnes se nám bohužel v penaltách nepodařilo vyhrát. Tým ukázal mentalitu, jsem velmi pyšný na kluky, jak se po inkasovaném gólu v 16. sekundě vrátili do zápasu. Od nějaké páté minuty jsme naprosto dominovali. Vytvořili jsme si řadu šancí, dali jsme tři góly. Při několika zákrocích nás podržel brankář. Byl to velký zápas a byli jsme velmi blízko k postupu."

Jacob Neestrup (trenér Kodaně): "Je třeba si udělat celkový obrázek z obou zápasů. My jsme byli trochu lepší v Kodani, dnes byl domácí tým lepší než my. O tom, který tým postoupil dál, rozhodovaly opravdu malé detaily. Soupeř může být pyšný na to, co dnes předvedl, ale stejně tak mohu pyšný já na náš tým. Během minulé sezony jsme ztráceli v dánské lize deset bodů a získali jsme titul. Dnes jsme dvakrát prohrávali v prodloužení a hlavní důvod, proč jsme nakonec postoupili, vidím v tom, že jsme pokaždé dokázali zareagovat a vyrovnat."

Ladislav Krejčí (kapitán Sparty): "Je to velké zklamání, máte životní cíle, které chcete během kariéry stihnout. Bůhví, kdy se nám to poštěstí příště. Ale jsem pyšný na celý tým, na celý realizační tým, jakou cestu s námi ušli. Ukázali jsme naši sílu a týmovost, že jsme dokázali zaprvé vyrovnat a pak jsme dokonce v zápase dvakrát vedli. Bohužel se nám nepodařilo ubránit standardky. Ale jsem na kluky hrdý. I když je to kvalifikace o Ligu mistrů, nikdo se z toho nepodělal. Penalty už jsou vabank. Dnes jsem bohužel týmu nepomohl. To ke sportu patří, jsou dobré chvíle a špatné chvíle."

Sparta Praha - FC Kodaň 3:3 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 2:4

Branky: 80. Birmančevič, 105. Laci, 107. Olatunji - 105.+3 a 112. Claesson, 1. Larsson. Penalty proměnili: Laci, Kairinen - Diks, Claesson, Boilesen, Bardghji. Neproměnili: Krejčí, A. Sörensen (oba Sparta). Rozhodčí: Gözübüyük - Zeinstra, Balder - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Wiesner, Birmančevič, A. Sörensen, Friis (asistent trenéra) - Falk, Elyounoussi, Achúri. ČK: 88. Friis. Diváci: 18.019. První zápas: 0:0, postoupila Kodaň.

Sparta: Vindahl - A. Sörensen, Panák (46. Vitík), Krejčí - Wiesner (77. Mejdr), Kairinen, Sadílek (89. Laci), Zelený - Birmančevič (94. Pešek), Haraslín (72. Olatunji) - Kuchta (94. Minčev). Trenér: Priske.

Kodaň: Grabara - Jelert, Vavro (55. Boilesen), Diks, C. Sörensen - Elyounoussi (108. Bardghji), Goncalves (85. Clem), Falk (108. Óskarsson), Lerager, Achúri - Larsson (74. Claesson). Trenér: Neestrup.