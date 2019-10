Fotbalisté Sparty po dvou prohrách v lize zdolali Karvinou 4:0

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 12. kole první ligy Karvinou 4:0 a po dvou prohrách se Slavií a Plzní bez vstřelené branky naplno bodovali. Výhru Letenských zařídil hattrickem útočník Libor Kozák, konečné skóre stanovil Guélor Kanga. Hosté hráli od 61. minuty bez vyloučeného Michala Petráně. Sparta oplatila Karviné domácí ligovou porážku z jara 1:3 a na vedoucí Slavii ztrácí 12 bodů a o tři méně na druhou Plzeň. Oba celky mají k dobru nedělní zápasy.

Sparta, která se musela obejít bez podpory disciplinární komisí zavřeného kotle, si v úvodní desetiminutovce vypracovala dvě šance. Kozák a Lischka se ale mezi tři tyče netrefili. Na druhé straně si v 11. minutě krajní obránce Ndefe naběhl do vápna na dlouhý centr Kouřila, ale trefil pouze vyběhnutého brankáře Heču.

Sparta se prosadila po necelé čtvrthodině hry. Trávník poslal dlouhý centr na Hložka, který z první přihrál do vápna na volného Kozáka a třicetiletý útočník třetí brankou v ligové sezoně poslal Letenské do vedení. To bylo ze strany domácích v prvním poločase vše. Na druhé straně hrozili Slezané z brejků, které však nedotáhli do konce.

Ihned po přestávce zahrozili hosté mnohem výrazněji. Ba Loua z přímého kopu našel v šestnáctce Rundiče, který hlavou těsně minul.

O chvíli později mrzela Karvinou neproměněná šance ještě víc, protože Hašek ve skluzu vysunul za hostující obranu Kozáka, který zakončením na zadní tyč zvýšil na rozdíl dvou branek. Regulérnost branky musel kvůli hraničnímu ofsajdu potvrdit videorozhodčí. Vzápětí pálil před vápnem Kanga, pouze však do Hrdličkovy náruče.

Po téměř hodině hry završil Kozák hattrick. Sedmnáctiletý záložník Hložek se zbavil Smrže i Kouřila a před prázdnou branku předložil míč Kozákovi, jenž měl snadnou práci. Někdejší hráč Lazia Řím či Aston Villy se radoval z druhého hattricku v soutěži. Ten první zaznamenal v dubnu v dresu Liberce pouze z penalt.

Poté Petráň po faulu na Hancka uviděl druhou žlutou kartu a nejlepší karvinský střelec musel předčasně opustit hřiště.

Sparta bez problémů kontrolovala hru a hnala se za další trefou. Její snaha však dlouho troskotala buď na Hrdličkovi, nebo brankové konstrukci. Nejprve Hrdlička vyrazil střelu střídajícího Tetteha, který vymíchal hostující obranu. Následný Trávníkův pokus skončil na břevně. O chvíli později se Hrdlička vyznamenal proti Hložkově střele do protipohybu, kterou vytěsnil na roh. Hložek se nedočkal ani později, když jen zamířil do břevna. Další Tettehův pokus Hrdlička znovu zastavil.

Domácí se dočkali v 85. minutě, kdy Kanga přesnou ranou k tyči z hranice vápna nedal Hrdličkovi šanci. Gabonský záložník sedmým gólem dorovnal v tabulce střelců Rusa Nikolaje Komličenka z Mladé Boleslavi.

Sparta neprohrála v soutěži s Karvinou v šestém ze sedmi utkání. Svěřenci trenéra Václava Jílka vyhráli teprvé druhý z posledních šesti ligových zápasů. Karviná, kterou vede bývalý hráč a kouč Sparty František Straka, prohrála po pěti kolech a venku po čtyřech duelech.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Sparty): "Už zápas v Plzni nebyl z mého pohledu z herního hlediska z naší strany vůbec špatný a také z týmového hlediska. Měl jsem pocit, že tým táhne za jeden provaz a byly tam i signály týmového pojetí. Podpora Davida Lischky, když tam udělal tu chybu. To samé bylo cítit celý týden a dneska jsme to korunovali vítězstvím. Předpoklad, že Karvinou v prvním poločase nějakým způsobem dostaneme pod tlak a budeme si vytvářet více šancí v předfinální a finální fázi, se úplně nenaplnil, ale přesto Libor (Kozák) tu jednu situaci zužitkoval. Hattrick je pro něj velká satisfakce, vidíme, co všechno tomu dává, jakým způsobem se mu v předešlých zápasech nedařilo. Doufám, že to bude ten pravý impulz pro něho i pro tým a že v tom bude pokračovat. Bylo by to zapotřebí."

František Straka (trenér Karviné): "Sparta dneska vyhrála zaslouženě, dala nám lekci z efektivity. Sehráli jsme velice dobrý první poločas. Mrzí mě chyby, které jsme v něm udělali. Kdyby Gigli (Ndefe) tam dal za stavu 0:0 z brejku gól, tak by to možná bylo úplně jiné. Co mě mrzí, jsou začátky poločasů, tam jsme to dvakrát nepohlídali. Vyloučení Petráně ukázalo směr a pak už to byla Sparta, která dominovala."

Sparta Praha - MFK Karviná 4:0 (1:0)

Branky: 14., 51. a 59. Kozák, 85. Kanga. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Koval - Houdek (video). ŽK: Hancko, Kanga, Sáček, Hašek - Rundič, Petráň, Marek Hanousek. ČK: 61. Petráň. Diváci: 7181.

Sparta: Heča - Sáček, Hancko, Lischka, Frýdek - Graiciar (75. Plavšič), Trávník, Kanga, Hašek, Hložek (80. Vindheim) - Kozák (69. Tetteh). Trenér: Jílek.

Karviná: Hrdlička - Ndefe (46, Putyera), Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr (88. Moravec), Smrž, Marek Hanousek, Ba Loua - Petkov (79. Bukata), Petráň. Trenér: Straka.