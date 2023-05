Fotbalisté Sparty mohou o víkendu získat titul, Zlínu hrozí sestup

Praha - Ve víkendovém třetím kole ligové nadstavby se může rozhodnout o novém fotbalovém mistrovi i přímém sestupujícím. Sparta, která vede tabulku o pět bodů, v sobotní skupině o titul přivítá Bohemians 1905 a druhá Slavia doma nastoupí proti třetí Plzni. V neděli se poslední Zlín představí v Pardubicích a při shodě výsledků může ztratit i teoretickou šanci na záchranu.

Spartě díky lepšímu postavení po základní části stačí k prvnímu titulu po devíti letech v sobotu získat minimálně o bod víc než Slavia, kterou minule v pražském derby udolala 3:2 díky penaltě v nastavení. Letenští jsou v nejvyšší soutěži neporaženi 19 utkání. Bohemians drží čtvrtou příčku.

"Všichni samozřejmě víme, jaká je situace v tabulce. Vše by ale přišlo vniveč, pokud bychom nepokračovali ve své práci," řekl Lars Friis, asistent sparťanského trenéra Briana Priskeho. "V Ďolíčku jsme hráli v únoru. Nakonec jsme tam vyhráli 6:2, ale nerodilo se to lehce. Bude to odlišné utkání, hrajeme doma, což nám dává určitou výhodu. Bude to opět tvrdá bitva. Bohemians nás budou chtít porazit a udělají pro to cokoliv. Musíme hrát chytře a ukázat kvalitu," přidal Dán Friis.

Slavia v Edenu vyhrála 15 z 16 ligových duelů v sezoně a je nejlepším domácím mužstvem. "Čekají nás ještě tři zápasy, musíme udělat devět bodů. To je to jediné, na co se teď musíme soustředit a co s tím můžeme udělat. Nesmíme moc koukat na poslední utkání (se Spartou), to už je pryč. Musíme ze sebe dostat to nejlepší a potvrdit domácí formu," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Neúspěšný obhájce titulu z Plzně už má jisté třetí místo a účast ve druhém předkole Evropské konferenční ligy. Kvůli karetnímu trestu Viktorii bude na Slavii chybět nejlepší týmový střelec Tomáš Chorý. "Plzeň má zápasy, že hraje dobře, má spoustu šancí, nepromění je a soupeř ji pak trestá. Je pořád týmem, který umí velké zápasy. Je silná při standardkách, má dobré hráče, zkušenosti z evropských pohárů. Sice se jim výsledkově nedaří, ale určitě u nás budou chtít uspět," řekl Trpišovský.

Páté Slovácko se v Uherském Hradišti střetne s šestou Olomoucí. Oba celky jsou ve hře o čtvrté pohárové místo, na které domácí ztrácí jeden a Hanáci pět bodů. Slovácko v lize neprohrálo se Sigmou osmkrát po sobě.

Poslednímu Zlínu chybí čtyři body na obě příčky zaručující účast v baráži. Druhou z nich drží předposlední Pardubice. "Ševci" s trenérem Pavlem Vrbou vyhráli jediné z posledních sedmi kol, venku v nejvyšší soutěži nezvítězili ve 30 duelech za sebou.

Brno, které je na první barážové pozici, se představí v Jablonci. Zbrojovka prohrála poslední tři kola bez vstřelené branky. Pokud ale brněnský nováček i Pardubice v neděli zvítězí, tak Zlín ve zbývajících dvou zápasech baráže už bude bez šance na udržení.

Ostravský lídr skupiny o záchranu doma vyzve Teplice. Obě mužstva mají blízko k tomu, aby uhájila prvoligovou příslušnost a vyhnula se baráži, podobně jako Jablonec.

V úvodním finále skupiny o umístění Hradec Králové v domácím azylu v Mladé Boleslavi přivítá Liberec. Východočeši v semifinále vyřadili Boleslav, Slovan si poradil s Českými Budějovicemi.

Statistické údaje před 3. kolem nadstavbové části fotbalové ligy: Skupina o titul: Sparta Praha (v tabulce 1.) - Bohemians Praha 1905 (4.) Výkop: sobota 20. května, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Volf - Orel (video). Bilance: 42 27-11-4 79:29. Poslední zápas: 6:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Sörensen, Panák, Ladislav Krejčí II - Mejdr, Kairinen, Sadílek, Zelený - Karabec, Haraslín - Kuchta. Bohemians: Valeš - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Matoušek, Hála - Puškáč. Absence: Jankto (rozhodnutí klubu), Čvančara, Pešek (oba zranění) - Drchal (dohoda klubů), Petrák, Shejbal (oba zranění), Čermák (rekonvalescence), Jedlička (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Minčev, Pavelka (oba 7 ŽK), Daněk, Haraslín, Kairinen, Kuchta, Mejdr, Vitík, Vydra - Hůlka, Valeš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta (13) - Drchal, Matoušek, Puškáč (všichni 6). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 31 vzájemných ligových zápasů - Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 18 duelů s Bohemians, ve 2 z minulých 3 zápasů je tam ale neporazila - Sparta jako jediná zvítězila v obou utkáních nadstavbové skupiny o titul a od říjnového debaklu 0:4 na Slavii 19 kol po sobě neprohrála - Sparta doma v lize 15x po sobě neprohrála - Sparta v tomto kole získá titul, pokud uhraje více bodů než Slavia - Bohemians vyhráli jediné z posledních 5 kol - Bohemians venku v lize 3x po sobě prohráli a inkasovali při tom 13 branek, v sezoně tam ale získali 26 z celkových 49 bodů - Panák (Sparta) si může připsat 100. ligový start 1. FC Slovácko (5.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: sobota 20. května, 15:00. Rozhodčí: Hocek - Vlček, Slavíček - Adámková (video). Bilance: 38 13-13-12 43:38. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Sinjavskij - Mihálik. Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Ventúra, Breite - Zorvan, Pospíšil, Navrátil - Chytil. Absence: Doski, Kohút (oba zranění), Reinberk (nejistý start) - Přichystal, Růsek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Kalabiška (7 ŽK), Havlík, Kadlec, Kim-Sung pin, Sinjavskij, Vecheta - Beneš, Matoušek, Sláma, Ventúra, Vraštil, Zmrzlý, Zorvan, Zifčák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (4) - Chytil (12). Zajímavosti: - Slovácko v lize s Olomoucí 8x za sebou neprohrálo a v posledních 7 zápasech inkasovalo jediný gól - Slovácko doma v lize s Olomoucí 9x za sebou neprohrálo a v posledních 4 zápasech neinkasovalo - Slovácko v obou zápasech nadstavby remizovalo a prohrálo jediné z posledních 6 kol - Slovácko prohrálo jediné z posledních 10 domácích ligových utkání - Olomouc minule zvítězila v Plzni a vyhrála po 4 kolech - Olomouc venku v lize prohrála jediný z posledních 8 zápasů a získala tam 24 z celkových 44 bodů v sezoně - trenér Slovácka Svědík hrával za Olomouc - Macík (Olomouc) dnes slaví 30. narozeniny Slavia Praha (2.) - Viktoria Plzeň (3.) Výkop: sobota 20. května, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Hurych - Petřík (video). Bilance: 55 27-14-14 79:52. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Holeš, Ogbu, D. Jurásek - Douděra, Oscar, Zafeiris, Lingr, Schranz - Van Buren, Jurečka. Plzeň: Staněk - Řezník, Hejda, Jemelka, Holík - Kalvach, Bucha - Kopic, Vydra, Mosquera - Durosinmi. Absence: Masopust (zranění), Ewerton, Hronek, Olayinka (všichni nejistý start) - Chorý (4 ŽK), Havel, Pernica, Pilař (všichni zranění), Sýkora (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Douděra, Masopust, Ogbu, David Pech, Zafeiris - Havel, Kliment, Květ, Ndiaye, Sýkora (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Van Buren (14) - Chorý (13). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových zápasů, minule (v březnu) ale porazila Plzeň v nejvyšší soutěži poprvé po 3 zápasech - Slavia doma v lize s Plzní od dubna 2014 12x za sebou neprohrála (z toho 10 vítězství) - Slavia minule utrpěla porážku 2:3 na Spartě a prohrála po 9 kolech - Slavia doma v lize vyhrála 15 z 16 utkání této sezony a s 46 body z celkových 69 je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia má s 89 góly nejlepší útok ligy a s 28 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu - Plzeň v lize 4x po sobě nezvítězila a vyhrála pouze 2 z posledních 11 utkání - Plzeň venku v lize 5x po sobě nezvítězila (z toho 4 porážky) Skupina o umístění - finále - 1. zápas: FC Hradec Králové (po základní části 8.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: neděle 21. května, 15:00. Rozhodčí: Volek - Podaný, Bureš - Všetečka (video). Bilance: 32 6-8-18 27:51. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Leibl - Gabriel, Kodeš, Rada, Novotný - Kubala, Koubek - Vašulín. Liberec: Bačkovský - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Fukala, Červ, Valenta, Frýdek, Mikula - Olatunji, Rondič. Absence: Smrž (4 ŽK), Čihák, Dvořák, Pudhorocký, Ševčík - Gebre Selassie, Mészáros, Višinský (všichni zranění) Disciplinární ohrožení: Harazim, Klíma (oba 7 ŽK), Reichl (3 ŽK) - Červ, Frýdek (oba 7 ŽK), Ndefe, Preisler, Rabušic (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vašulín (7) - Olatunji (6). Zajímavosti: - Hradec v semifinále skupiny o umístění vyřadil M. Boleslav, Liberec postoupil přes Č. Budějovice - Liberec se představil ve skupině o umístění i vloni - Hradec v lize Liberec 12x za sebou neporazil a poslední 3 vzájemné zápasy v nejvyšší soutěži prohrál - Hradec doma v lize Liberec 6x po sobě neporazil - Hradec v odvetě porazil M. Boleslav 2:0 a v lize zvítězil po 4 zápasech - Hradec čeká poslední ligový zápas v domácím azylu v M. Boleslavi, v létě by se měl přesunout na svůj nový stadion - Liberec v odvetě semifinále rozdrtil Č. Budějovice 4:0 a v lize zvítězil po 2 porážkách - Liberec vyhrál jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů (v 29. kole nad Hradcem) - Čech (Hradec) může odehrát 50. ligový zápas - vítěz skupiny o umístění získá milion korun a v příští sezoně domácího poháru bude nasazen do 3. kola Skupina o záchranu: Baník Ostrava (11.) - FK Teplice (12.) Výkop: neděle 21. května, 15:00. Rozhodčí: Petřík - Mokrusch, Pečenka - Berka (video). Bilance: 52 16-19-17 60:61. Poslední zápas: 5:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Letáček - Sanneh, Bitri, Pojezný, Fleišman - Cadu, Miškovič, Kaloč, Buchta, Plavšič - Tijani. Teplice: Mucha - Chaloupek, Mičevič, Hybš - Hyčka, Jukl, Trubač, Kučera, Urbanec - Žák, Fila. Absence: Šehič (8 ŽK), Boula, Klíma, Laštůvka, Lischka, Šín (všichni zranění), Takács, Tetour (oba rekonvalescence) - Gning (8 ŽK), Hora, Mareček (oba 4 ŽK), Dramé, Knapík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Almási, Frydrych, Laštůvka, Plavšič, Pojezný, Sanneh - Dramé, Grigar, Hyčka, Chaloupek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tijani (9) - Gning (8). Zajímavosti: - v posledních 4 vzájemných ligových zápasech pokaždé vyhrál hostující tým, Ostrava v únoru zvítězila v Teplicích 5:0 - Ostrava vyhrála jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů s Teplicemi a 4x za sebou nezvítězila (z toho 3 porážky) - Ostrava 3 kola po sobě neprohrála (z toho 2 vítězství) - Ostrava prohrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů - Teplice v lize 5x za sebou neprohrály a jako jediné ve skupině o záchranu zvítězily v obou zápasech - Teplice venku v lize 3x po sobě neprohrály, v sezoně tam ale získaly jen 11 z celkových 38 bodů - Teplice mají s 64 inkasovanými góly nejhorší obranu v soutěži FK Jablonec (13.) - Zbrojovka Brno (14.) Výkop: neděle 21. května, 15:00. Rozhodčí: Radina - Machač, Matoušek - Starý (video). Bilance: 50 26-6-18 69:50. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Hübschman, Považanec, Polidar - Jovovič, Chramosta - Sejk. Brno: Berkovec - Koželuh, Štěrba, Endl, Granečný - Texl, Falta - Hladík, Ševčík, Alli - Řezníček. Absence: Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský (všichni zranění) - Souček (disc. trest), Pachlopník, Šural (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Houska (7 ŽK), Heidenreich, Král, Krob - Alli, Berkovec, Řezníček, Ševčík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (15) - Řezníček (19). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál 5 z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a Brno v nejvyšší soutěži 3x po sobě porazil - Jablonec vyhrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů s Brnem - Jablonec v obou zápasech nadstavby remizoval 1:1 a v lize 8x za sebou nezvítězil - Jablonec doma v lize 7x za sebou neprohrál a v posledních 4 duelech tam remizoval (z toho 3x 1:1) - Brno v lize 3x po sobě prohrálo (bez vstřelené branky) a zvítězilo v jediném z posledních 12 kol - Brno venku v lize 10x za sebou nezvítězilo a v posledních 4 zápasech tam prohrálo - trenér Jablonce Horejš dnes slaví 46. narozeniny, v minulosti krátce hrával za Brno FK Pardubice (15.) - Trinity Zlín (16.) Výkop: neděle 21. května, 15:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Zelinka (video). Bilance: 7 2-3-2 9:8. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal - Sychra, Hlavatý, Janošek, Pikul - Černý. Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák - Didiba, Hrubý - Vukadinovič, Slončík, Fantiš - Kozák. Absence: Mareš, Solil - Čanturišvili, Hlinka (všichni zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu), Procházka (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hlavatý (7 ŽK), Černý, Hranáč, Janošek, Kostka, Nita (všichni 3 ŽK) - Cedidla, Procházka (oba 7 ŽK), Bartošák, Fantiš, Hlinka, Janetzký, Kolář, Rakovan, Vukadinovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Janošek (8) - Kozák (5). Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 2 výher i porážek a 3 remíz - Pardubice minule v lize porazily Zlín po 4 utkáních - Pardubice doma se Zlínem v dosavadních 4 ligových zápasech neprohrály, 3 z nich ale skončily remízou - Pardubice minule v lize zvítězily po 2 porážkách - Pardubice doma v lize 2x za sebou zvítězily, prohrály tam jediný z posledních 6 zápasů a v ročníku tam získaly 20 z celkových 31 bodů - Pardubice mají s 31 brankami nejhorší útok ligy - Zlín minule v lize prohrál poprvé po 3 zápasech, ale zvítězil v jediném z posledních 7 kol - Zlín venku v lize od předloňského srpna 30x za sebou nezvítězil a se 7 z celkových 27 bodů v sezoně je tam nejhorším týmem soutěže - Zlín je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy