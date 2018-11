Praha - Posledními čtvrtfinalisty MOL Cupu se stali fotbalisté Sparty. Dnešní osmifinále v Opavě po bezbrankových devadesáti minutách i prodloužení vyhráli 4:3 v penaltovém rozstřelu. Pražané v dalším kole doplnili Olomouc, Ostravu, Karvinou, Liberec, Teplice, Bohemians Praha 1905 a obhájce trofeje Slavii.

Sparta nastoupila prakticky v ligové sestavě, do branky se pouze postavil Heča a do základu se vrátil Kanga, který poslední dva zápasy nejvyšší soutěže vynechal kvůli karetnímu trestu. Už v prvním poločase ale musel trenér Ščasný udělat vynucenou změnu. Ve 20. minutě odstoupil zraněný Tetteh a nahradil ho Mebrahtu.

Opavský kouč Kopecký dal naopak šanci hráčům širšího kádru a na lavičce zůstali například kapitán Kuzmanovič, Zavadil nebo Kayamba. "Nemám hráčům co vytknout. Nechci říct, že mě výkon překvapil, protože kluci poctivě trénují a měli by dostat víc šancí. Chytli šanci za pačesy a ukázali, že patří do kádru," řekl Kopecký v rozhovoru pro Českou televizi.

Tettehovo střídání útočnou hru Sparty poznamenalo, ale postupně začali hosté kontrolovat hru. Do šance se však dostal jen Stanciu, jehož střela skončila těsně vedle. Největší příležitost prvního poločasu však patřila v úplném závěru domácím. Na zadní tyči se k míči dostal osamocený Svozil, ale jeho volej skvěle vyrazil Heča.

Sparta po přestávce ještě zvýšila aktivitu, ale dlouho byla jediným výsledkem tyč Stanciua z úvodu poločasu. Opavští zahrozili až v 61. minutě hry, kdy tvrdou Juřenovu střelu vyrazil Heča na roh. Minutu před koncem normální hrací doby mohl rozhodnout Pulkrab, ale jeho hlavičku do prázdné branky vykopl z čáry obránce Žídek.

"Nezačali jsme optimálně, ale od šedesáté minuty jsme dominovali a kontrolovali zápas, akorát jsme nedali góly," řekl Ščasný. "Tetteh je ve velmi dobré formě, ale i bez něj jsme si vypracovali dost příležitostí a měli jsme rozhodnout dřív," přidal letenský kouč.

V prodloužení měla stále navrch Sparta, ale největší šanci měli domácí. Ve 108. minutě se na hranici vápna dostal k míči Jursa a jeho střela skončila na břevně. V samotném závěru nastavení ještě z nebezpečné pozice vystřelil hostující Chipciu, ale brankář Fendrich vyrazil.

Duel zamířil do penaltového rozstřelu, ve kterém uspěla Sparta. V šesté sérii ji poslal do vedení Frýdek a na jeho úspěšný pokus nedokázal zareagovat Schaffartzik, který přestřelil. Letenští se ve čtvrtfinále domácího poháru představí poprvé od roku 2016.

Osmifinále fotbalového poháru MOL Cupu:

SFC Opava - Sparta Praha 0:0, na penalty 3:4.

Penalty proměnili: Simerský, Kayamba, Smola - Kanga, Pulkrab, Mebrahtu, Frýdek. Neproměnili: Kuzmanovič, Jursa, Schaffartzik - Stanciu, Chipciu. Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Hrabina, Kayamba, Janetzký - Frýdek, Wiesner, Mebrahtu.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Jurečka (79. Kayamba), Schaffartzik, Janetzký, Řezníček (77. Jursa), Zapalač (113. Kuzmanovič) - Juřena (97. Smola). Trenér: Kopecký.

Sparta: Heča - Wiesner (79. Pulkrab), Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Kanga, Stanciu, Frýdek, Plavšič (112. Hložek) - Tetteh (20. Mebrahtu). Trenér: Ščasný.