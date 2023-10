Fotbalisté Sparty i v oslabení vyhráli v Hradci, dvakrát se trefil Karabec

Hradec Králové - Fotbalisté Sparty v 11. kole první ligy zvítězili 3:1 v Hradci Králové a v čele tabulky mají pětibodový náskok na Slavii, která hraje od 18:00 v Liberci. Skóre otevřel v 15. minutě Adam Karabec, jenž přidal o o více než čtvrt hodiny později druhý zásah. To už hráli Pražané bez vyloučeného Victora Olatunjiho, který dostal v 19. minutě druhou žlutou kartu. V 64. minutě snížil Václav Pilař, v 71. minutě ale přidal Jan Kuchta třetí gól obhájců titulu.

Sparta udržela neporazitelnost v ligovém ročníku a na hřišti Hradce uspěla pošesté za sebou. Letenští získali venku ze šesti zápasů 14 bodů, což je nejlepší bilance v soutěži. "Votroci" ve čtvrtém soutěžním duelu pod vedením trenéra Václava Kotala poprvé prohráli a dnešního soupeře neporazili v lize podvanácté v řadě. V neúplné tabulce patří Východočechům desátá příčka.

Sparťanský trenér Brian Priske udělal oproti čtvrtečnímu duelu Evropské ligy na hřišti Betisu Sevilla (1:2) šest změn v zahajovací jedenáctce. Po trestu za červenou kartu a absenci v minulém kole se vrátil do sestavy kapitán Letenských Ladislav Krejčí. Kotal, který za Spartu v minulosti hrál i ji trénoval, nasadil stejnou základní sestavu jako před týdnem v derby proti Pardubicím (1:1).

Priske musel brzy sáhnout do sestavy znovu, zraněného nejlepšího střelce soutěže Haraslína nahradil Kuchta. A právě reprezentační útočník se o pár vteřin později podílel na úvodní brance. Karabec rozjel po pravé straně akci, míč se k němu přes Olatunjiho s Kuchtou vrátil a český reprezentant do 21 let sám před Bajzou nezaváhal.

V 19. minutě Olatunji atakoval ve výskoku Ševčíka, za což od sudího Hocka uviděl druhou žlutou kartu. Sparta inkasovala už čtvrtou červenou kartu v ligové sezoně, což je spolu s Mladou Boleslaví nejvíc ze všech týmů.

Domácí následně zvýšili aktivitu, skóroval ale opět favorit. Zelený ve skluzu ještě nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče, o chvíli později ale Preciado kolmicí našel na hranici vápna Karabce, jenž se po elegantním zpracování opět trefil přesně k bližší tyči. Dvacetiletý záložník dal třetí ligový gól v ročníku a poprvé v nejvyšší soutěži zaznamenal dvě branky v jednom utkání.

Po změně stran favorit dlouho kontroloval náskok, v 64. minutě se však vyprodané hlediště královéhradeckého stadionu dočkalo snížení. Po rohu se míč odrazil ve skrumáži až k Pilařovi, jenž ho zblízka protlačil přes Vindahla do sítě. Zkušený záložník dal druhý ligový gól v sezoně.

Radost domácích trvala pouhých sedm minut. Sparťan Krejčí z vlastní poloviny dlouhým pasem vyslal do brejku Kuchtu, který podobně jako před rokem za reprezentaci v Lize národů proti Španělsku přeloboval brankáře a zapsal pátou branku v ligovém ročníku. Zároveň navázal na vítěznou trefu z minulého kola proti Plzni (2:1).

S 30 góly nejlepší ofenziva soutěže mohla o 10 minut později přidat pojistku, Kuchta ale po kličce brankáři Bajzovi z úhlu prováhal správný okamžik k zakončení. Na druhé straně Kučera donutil Vindahla táhlou střelou k efektnímu zákroku.

"Votroci" si v závěru vypracovali tlak, kontaktní branku se jim ale vstřelit nepodařilo. Sparta prodloužila venkovní sérii neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na 17 utkání, naposledy tam prohrála loni v říjnu na Slavii (0:4).

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Kotal (Hradec Králové): "Věděli jsme, že přijede kvalitní mužstvo, Sparta je v dobré pohodě. Po prvním gólu a po vyloučení jsme měli utkání odehrát mnohem lépe a efektivněji. O poločase jsme si řekli, jakým způsobem hrát, ale nedokázali jsme to přenést na hřiště. Po snížení jsem věřil, že bychom mohli dostat Spartu pod tlak, ale třetí branka všechno rozhodla. Máme na čem pracovat, hráči mají špatné návyky. Náš největší problém je kombinace, důvěra ve vlastní schopnosti. Věřím, že na tom zapracujeme během reprezentační pauzy."

Brian Priske (Sparta): "Naprosto zasloužené vítězství, i v oslabení jsme byli lepším týmem. Jsem velmi spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Červenou kartu Olatunjiho ani nechci komentovat, podle mě to rozhodčí neposoudil správně. Brzy po vyloučení jsme změnili rozestavení, což nám v dalším průběhu hodně pomohlo, záměr nám vyšel. Dnes jsme si poradili i bez Birmančeviče, brzy se zranil Haraslín. Máme široký kádr, i další hráči dnes ukázali, jak jsou pro tým důležití."

FC Hradec Králové - Sparta Praha 1:3 (0:2)

Branky: 64. Pilař - 15. a 34. Karabec, 71. Kuchta. Rozhodčí: Hocek - Kříž, Machač - Starý (video). ŽK: Wiesner, Friis (asistent trenéra). ČK: 19. Olatunji (všichni Sparta). Diváci: 9300 (vyprodáno).

Hradec: Bajza - Klíma, Ševčík, Čihák, Horák - Kodeš (70. Kučera), Dancák (46. Hais) - Harazim (46. Rada), Ladislav Krejčí I (83. Šašinka), Pilař - Vašulín. Trenér: Kotal.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Preciado (67. Wiesner), Sadílek (84. Laci), Kairinen, Zelený - Karabec (67. Pešek), Haraslín (15. Kuchta, 84. Sejk) - Olatunji. Trenér: Priske.