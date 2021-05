Fotbalisté Sparty deklasovali Brno 6:1, Hložek vstřelil čtyři branky

Praha - Fotbalisté Sparty díky čtyřem trefám Adama Hložka rozstříleli v posledním 34. kole první ligy sestupující Brno 6:1. Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži popáté za sebou a sérii neporazitelnosti natáhli na devět duelů. Zbrojovka vedla od páté minuty po gólu Jana Hladíka, mezi devátou až 42. minutou však Letenští nastříleli všech šest branek. Vedle Hložka se prosadil i Matěj Polidar, konečné skóre stanovil po vlastní brance Jan Sedlák.

Osmnáctiletý ofenzivní univerzál Hložek na čtyři zásahy, z nichž první dal z penalty, potřeboval pouze 23 minut. Sparťanský odchovanec se tak díky 15 brankám stal spolu s Kuchtou nejlepším střelcem ligové sezony, přestože na slávistického útočníka před zápasem ztrácel tři trefy. Hložek navíc kvůli zranění vynechal více než čtyři měsíce a odehrál jen 19 duelů, o osm méně než Kuchta.

Oběma týmům už o nic nešlo; Pražané do utkání vstupovali s jistotou druhého místa, naopak Brno se sestupem. Do sparťanské branky se místo Nity postavil Heča, poprvé od začátku dubna si zahrál pravý obránce Vindheim. Do základní jedenáctky Letenských se po krátkém zranění vrátili stoper Čelůstka a Hložek, které trenér české reprezentace Šilhavý jako jediné dva sparťany nominoval na nadcházející mistrovství Evropy.

Začátek se povedl Zbrojovce. Dlouhý výkop gólmana Flodera v páté minutě doskákal před sparťanské vápno, domácí stoper Hancko hlavou přeloboval vyběhnutého Heču a Hladík snadno zakončil do prázdné branky.

Pak ale následovala gólová erupce Hložka, který v rozmezí deváté až 32. minuty vsítil čtyři branky. Nejprve Čermák fauloval ve vápně Sáčka a rozhodčí Machálek odpískal pokutový kop, který Hložek proměnil. O pět minut později kapitán Dočkal našel hlavou zakončujícího Hložka na zadní tyči. Rodák z Ivančic dovršil hattrick v 26. minutě, kdy překonal vyběhnutého Flodera poté, co ho Hancko našel přihrávkou mezi dvěma obránci.

Za další čtyři minuty brankář hostů nedosáhl na Dočkalův centr a míč vyrazil jen před Polidara, který v pádu zvýšil na 4:1. O dvě minuty později Ladislav Krejčí starší počkal, než si Hložek naběhl do šestnáctky, nahrál mu a rodák z Ivančic se zapsal mezi střelce počtvrté.

Čtyři góly během prvního poločasu vstřelil naposledy ještě v československé lize v listopadu 1968 útočník pražské Dukly Stanislav Štrunc. Ten nakonec k vítězství 9:0 nad Pardubicemi přispěl pěti trefami.

Před koncem úvodního dějství si Karlssonovu přihrávku srazil do vlastní sítě Sedlák. Do druhého poločasu Hložka nahradil Juliš, brněnský kouč Dostálek provedl dokonce čtyři změny, ale na výsledku se už nic nezměnilo. Druhá půle už se dohrávala pouze z povinnosti a ani jeden z celků si nevytvořil větší šanci. Sparta doma v lize zvítězila poosmé v řadě.

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 6:1 (6:1)

Branky: 9. z pen., 14., 26. a 32. Hložek, 30. Polidar, 42. vlastní Sedlák - 5. Hladík. Rozhodčí: Machálek - Poživil, Pečenka - Denev (video). ŽK: Vitík - Jambor. Diváci: 2983 (omezený počet).

Sparta: Heča - Vindheim, Čelůstka, Hancko (70. Vitík), Polidar - Karlsson (64. Karabec), Pavelka, Sáček (64. Trávník), Dočkal, Ladislav Krejčí I (82. Minčev) - Hložek (46. Juliš). Trenér: Vrba.

Brno: Floder - Hlavica (46. Endl), Dreksa, Pernica - Štepanovský, Čermák (46. Jambor), Pachlopník (70. Fila), Sedlák (46. Moravec), Reiter (46. Přichystal) - Růsek, Hladík. Trenér: Dostálek.