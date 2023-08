Fotbalisté Sparty by v případném play off o LM hráli s Rakówem či Limassolem

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Sparty se v případě postupu z 3. předkola Ligy mistrů přes FC Kodaň utkají v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem duelu Raków Čenstochová - Aris Limassol. Dvojzápas by český šampion začal 22., nebo 23. srpna na hřišti soupeře, odvetu by sehrál o týden později doma. Rozhodl o tom los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Raków před rokem vyřadila Slavia v závěrečném předkole Evropské konferenční ligy.

Sparťané vstoupí do kvalifikace v úterý úvodním zápasem 3. předkola na stadionu FC Kodaň a na cestě do skupiny potřebují přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané proti Kodani neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Sparťané mají jako jediní z českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupinu v Konferenční lize.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 22. a 23. srpna, odvety 29. a 30. srpna): Mistrovská část: Raków Čenstochová/Aris Limassol - FC Kodaň/Sparta Praha, Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern, Antverpy - AEK Atény/Dinamo Záhřeb, Klaksvík (Faer. ostr.)/Molde (Nor.) - Olimpija Lublaň/Galatasaray Istanbul. Nemistrovská část: Glasgow Rangers/Servette Ženeva - PSV Eindhoven/Sturm Štýrský Hradec, Braga/Bačka Topola (Srb.) - Panathinaikos Atény/Marseille.