Fotbalisté Sparty budou proti Celticu v EL bojovat o naději

Glasgow - Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek v Evropské lize představí na stadionu Celticu Glasgow a pro letenský celek půjde o důležitý zápas. Obě předchozí utkání v základní skupině prohráli a pokud chtějí pomýšlet na postup, nemohou si dovolit další zaváhání. Duel začne ve 21 hodin.

Sparta vstoupila do skupiny, do které se dostala po čtyřech letech, domácí porážkou 1:4 s Lille. Před týdnem výběr trenéra Václava Kotala po nevýrazném výkonu prohrál 0:3 na San Siru s AC Milán a po dvou kolech je s nejhorší bilancí z celé soutěže v tabulce poslední.

Celtic má na kontě jeden bod. V úvodním kole podlehl 1:3 AC Milán a poté neudržel dvoubrankové vedení v Lille a remizoval 2:2. "Jsme napjatí. Víme, že ty první dva zápasy nebyly dobré. Chceme udržet šanci na postup, takže na Celtic jedeme pro body," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi obránce Michal Sáček.

"Bude to jednoznačně klíčové utkání," přidal záložník Ladislav Krejčí mladší, který se vrací do sestavy po jednozápasovém trestu za červenou kartu z utkání s Lille. "Všichni si uvědomujeme, že jestli chceme bojovat o nějakou šanci, tak musíme nejlíp vyhrát," uvedl.

K dispozici už trenérovi Kotalovi bude také jedna z opor z minulé sezony stoper Dávid Hancko, který od července kvůli zdravotním problémům nehrál. Pro letenského kouče je to však jediná dobrá zpráva, protože do Skotska neodcestovalo několik dalších hráčů.

Spartě bude chybět brankářská jednička Milan Heča, útočníci Libor Kozák s Martinem Minčevem, obránce Matěj Hanousek a záložník Filip Souček. Hrát nemohou ani dlouhodobě zraněný stoper Lukáš Štetina a talentovaný útočník Adam Hložek.

Do branky by se měl vrátit Florin Nita, který loni v září po dvou letech přišel o místo prvního gólmana. Rumunský reprezentant v tomto ročníku zasáhl jen do pohárového utkání s druholigovým Blanskem. V minulé sezoně rumunský reprezentant odchytal 13 soutěžních zápasů.

Statistické údaje před utkáním fotbalové EL Celtic - Sparta Výkop: čtvrtek 5. listopadu 21:00 (ČT Sport) Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) Bilance (klubová): ČR (Československo) - Skotsko 28 16-4-8 (39:27) 1966/67 PMEZ: Celtic - Dukla Praha 3:1, 0:0 1970/71 PVP: Dukla Praha - Rangers 3:0, 1:2 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 1986/87 UEFA: Hearts - Dukla Praha 3:2, 0:1 1987/88 UEFA: Dundee United - FC Vítkovice 1:2, 1:1 1991/92 LM: Sparta Praha - Rangers 1:0, 1:2 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4 1998/99 UEFA: Sigma Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0 2002/03 UEFA: Viktoria Žižkov - Rangers 2:0, 1:3 2003/04 UEFA: Celtic - Teplice 3:0, 0:1 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Heart of Midlothian 2:0, 0:0 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3 Celtic v Evropě: LM/PMEZ 214 101-36-77 331:252 EL/UEFA 125 53-29-43 183:143 PVP 38 21-4-13 75:37 Celkem 377 175-69-133 589:432 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 EL/UEFA 114 46-33-35 160:139 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 286 114-68-104 414:367 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Celtic: Bain - Frimpong, Duffy, Ajer, Laxalt - Elyounoussi, McGregor, Ntcham, Brown, Christie - Ajeti Sparta: Nita - Sáček, Čelůstka, Lischka, Ladislav Krejčí II - Vindheim, Dočkal, Pavelka, Ladislav Krejčí I, Karlsson - Juliš Absence: Forrest, Johnston, Jullien - Štetina, Hložek, Kozák, Minčev, Souček, Hanousek, Heča. Zajímavosti: - Sparta se naposledy v základní skupině evropských pohárů představila před čtyřmi lety - Sparta oba dosavadní zápasy ve skupině prohrála (1:4 s Lille a 0:3 s AC Milán) - Celtic ve skupině prohrál 1:3 s AC Milán a v Lille remizoval 2:2, přestože vedl už 2:0 - Sparta od začátku října po přerušení české ligy kvůli kornaviru odehrála jen 2 zápasy - Sparta prohrála posledních 6 pohárových zápasů venku - Sparta vyhrála jen 1 z posledních 11 pohárových zápasů venku (1 remíza, 9 proher) - Celtic prohrál oba poslední domácí zápasy v Evropské lize 1:3 (s AC Milán a s Kodaní) - Čelůstka (Sparta) si v Glasgow zahrál 14. října za reprezentaci v Lize národů, ale už po 20 minutách střídal kvůli zranění - Karlsson (Sparta) v minulosti působil v Kilmarnocku - Vindheim (Sparta) a Elyounoussi (Celtic) si spolu zahráli za norskou reprezentaci do 21 let