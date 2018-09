Praha - Fotbalisté Sparty jako jediní v lize ještě neprohráli a v sobotu budou úspěšnou sérii hájit na Letné proti Liberci. Doma se v devátém kole představí také vedoucí tým nejvyšší soutěže Slavia, kterou v neděli čeká vršovické derby s Bohemians Praha 1905.

"Pořád hlavně vidím, že jsme dvakrát zbytečně ztratili," připomněl v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Sparty Zdeněk Ščasný remízy s Bohemians 1905 a Příbramí, kvůli nimž má Sparta na kontě dvacet bodů a na vedoucí dvojici Slavia, Plzeň ztrácí na třetí příčce jeden bod.

Letenští v minulém kole vyhráli v Ostravě, kde zvládli bojovný duel, proti Liberci však Ščasný čeká odlišný zápas. "Ostrava hraje jednoduchý fotbal, nechci říct bez mezihry, která tam byla, ale hodně agresivní, hrají také dlouhé míče, zatímco Liberec se snaží hrát už od založení útoku fotbal a je hodně nebezpečný," prohlásil.

"Proti Ostravě jsme hráli týmově, zodpovědně, s velkým nasazením a očekával bych, že tohle zůstane, ale že k tomu teď přidáme podstatně víc fotbalovosti a kombinace," přidal Ščasný, který už bude moci využít nejlepšího střelce Guélora Kangu, jenž proti Baníku nehrál kvůli karetnímu trestu.

Slavia ve čtvrtek zvládla vstup do základní skupiny Evropské ligy, když si doma poradila s 1:0 s Bordeaux. "Hned po zápase jsem přemýšlel, abychom to zvládli i s Bohemkou. Hráči jsou po takovém zápase rozpumpovaní, když usnou ve tři, ve čtyři, tak je to dobré, a hned v neděli se hraje," řekl trenér Slavie Jindřích Trpišovský.

"Bohemka je na tom skvěle kondičně, hráči jsou hodně běhaví, nepříjemní a samozřejmě budou čekat na každou naši chybu, aby vyrazili do brejku. Když nejste po fitness stránce v topu, tak se těžko do jejich týmu budete dostávat. Bude to úplně něco jiného než zápas s Bordeaux. Bude to těžší zápas, než si spousta lidí myslí," dodal.

"Pohárový zápas Slavie je určitě pro nás papírovou výhodou. Už ze zkušeností mé kariéry ve Spartě vím, že je těžké přepnout z mezinárodní soutěže na domácí. Když přijede Bordeaux, k tomu plný stadion a světoví hráči, je těžké za tři dny přepnout na ligu, když přijede Bohemka," dodal kouč "Klokanů" Martin Hašek.

V dalších zápasech proti sobě nastoupí poslední Dukla s předposlední Olomoucí, Slovácko se pokusí v Mladé Boleslavi ukončit sérii tří porážek za sebou, Karviná se doma utká s Příbramí a Opava v Brně přivítá Teplice. Deváté kolo pak v pondělí uzavře souboj pohárových účastníků Jablonce s obhájcem titulu Plzní.

Statistické údaje před zápasy 9. kola první fotbalové ligy: Sigma Olomouc (15.) - Dukla Praha (16.) Výkop: sobota 22. září, 15:00. Rozhodčí: Orel - Pospíšil, Arnošt. Bilance: 12 5-4-3 13:13. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Kotouč, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Nešpor. Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra, Doumbia, Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Schranz (Holenda), Djuranovič. Absence: Pilař, Chvátal (oba zranění) - Podaný (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Nešpor, Plšek, Houska (všichni 2) - Schranz (3). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy a pokaždé vstřelila 3 góly - Dukla v samostatné lize vyhrála v Olomouci jediný z 6 zápasů - oba týmy z 8 kol jednou vyhrály a 7x prohrály - Olomouc 6 ligových zápasů po sobě prohrála - Olomouc prohrála všechny 4 domácí zápasy ligové sezony - Olomouc je nejhorším týmem doma, Dukla zase venku - Dukla v minulém kole při debutu trenéra Skuhravého doma porazila Liberec 2:0 a dočkala se prvních bodů v ligové sezoně - Dukla prohrála 10 z posledních 11 ligových utkání - Dukla venku v lize prohrála 5x za sebou, poslední 3 zápasy ani nedala gól - Dukla má s 6 vstřelenými góly nejhorší útok ligy a s 19 inkasovanými góly nejhorší defenzivu společně s M. Boleslaví MFK Karviná (13.) - 1. FK Příbram (6.) Výkop: sobota 22. září, 17:00. Rozhodčí: Marek - Paták, Polák. Bilance: 2 1-0-1 4:4. Poslední zápas: 2:4. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner. Příbram: Švenger - Soldát, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Hlúpik, Fantiš, Antwi - Slepička. Absence: Dreksa, Puchel (oba rekonvalescence) - Boháč (zranění), Holek (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Wágner (3) - Slepička (4). Zajímavosti: - ve 2 vzájemných ligových zápasech vyhrál vždy domácí tým o 2 góly - Karviná z posledních 3 kol 2x vyhrála - Karviná z posledních 8 domácích ligových zápasů jen jednou zvítězila - Karviná v 8 kolech ani jednou neudržela čisté konto - Příbram v minulém kole porazila Olomouc a zvítězila poprvé po 3 kolech, v nichž získala jediný bod - Příbram venku získala jediný z celkových 11 bodů - Příbram ve 3 venkovních zápasech ligové sezony inkasovala 8 branek - Příbram vyhrála jediné z posledních 22 venkovních utkání v lize - trenér Nádvorník a útočník Wágner (oba Karviná) působili v Příbrami FK Mladá Boleslav (10.) - 1. FC Slovácko (12.) Výkop: sobota 22. září, 17:00. Rozhodčí: Lerch - Koval, Melichar. Bilance: 24 13-6-5 37:20. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko. Slovácko: Daněk - Juroška, Daníček, Šimko, Reinberk - Janošek - Kalabiška, Sadílek, Havlík, Petr - Kuchta. Absence: Matějovský, Fabián (oba nejistý start) - Divíšek, Kadlec, Krejčí, Navrátil (všichni zranění), Hofmann (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Konaté (3 ŽK) - Daníček, Petr (oba 3 ŽK) . Nejlepší střelci: Komličenko (8) - Daníček, Hofmann (oba 2). Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 11 vzájemných ligových utkání (z toho 8 výher) - Slovácko vyhrálo v M. Boleslavi v lize jen jednou z 12 zápasů (v roce 2010) a z posledních 7 utkání v nejvyšší soutěži tam získalo jen bod - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 4 kol - M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 12 domácích zápasů v lize - M. Boleslav má s 19 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy spolu s Duklou - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 4 kolech 6 branek - Slovácko prohrálo poslední 3 kola při skóre 2:9 - Slovácko venku vyhrálo jediné z posledních 10 ligových utkání a 4 z posledních 5 prohrálo SFC Opava (14.) - FK Teplice (11.) Výkop: sobota 22. září, 17:00 (hraje se v Brně). Rozhodčí: Jílek - Antoníček, Kotalík. Bilance: 14 1-6-7 8:18. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Zavadil, Jursa - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Smola, Puškáč. Teplice: Diviš - Král, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič, Kučera - Vondrášek, Hora, Žitný - Vaněček. Absence: Žídek (rekonvalescence) - Grigar (zranění), Krob (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Krob (3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč, Kuzmanovič (oba 2) - Vaněček (5). Zajímavosti: - utkání se kvůli rekonstrukci trávníku v Opavě hraje v Brně - Opava vyhrála v lize nad Teplicemi jen první ze 14 utkání (v roce 1996) - Opava v lize nedala Teplicím gól 6x za sebou - Teplice se v lize utkají v Opavou poprvé od dubna 2015, kdy doma vyhrály 1:0 - v posledních 3 vzájemných ligových zápasech padl jediný gól - Opava prohrála 3 z posledních 4 kol - Opava vyhrála jediný z posledních 19 ligových zápasů - Opava v minulém kole v premiéře pod koučem Kopeckým prohrála 0:1 v Plzni - Teplice v minulém kole porazily Karvinou a výhry se dočkaly po 5 kolech - Teplice venku v lize 7x za sebou nevyhrály Sparta Praha (3.) - Slovan Liberec (9.) Výkop: sobota 22. září, 19:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Caletka. Bilance: 50 26-10-14 81:52. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský, Ševčík, Potočný, Pešek - Mashike Sukisa. Absence: Zahustel, Kadlec, Ben Chaim (všichni zranění) - Knejzlík, Mara (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Potočný (3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (4) - Pázler, Potočný (oba 2). Zajímavosti: - Sparta v posledních 5 vzájemných ligových zápasech neprohrála - Sparta vyhrála doma v lize nad Libercem 6x za sebou a v posledních 4 zápasech s ním na Letné neinkasovala - Sparta jako jediný tým v ligové sezoně neprohrála (6 výher, 2 remízy) - Sparta v lize neprohrála 12x po sobě - Sparta doma v lize 14 zápasů za sebou neprohrála (11 výher, 3 remízy) - Sparta má se 4 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy spolu se Slavií a Ostravou - Liberec vyhrál jediné z posledních 7 kol - Liberec v posledních 2 kolech neskóroval - Liberec je se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Štetina (Sparta) může odehrát 150. utkání v české lize, Mikula (Liberec) si může připsat 100. start Slavia Praha (1.) - Bohemians Praha 1905 (7.) Výkop: neděle 23. září, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Ratajová. Bilance: 32 17-10-5 48:28. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Tecl. Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter, Bederka, Martin Hašek ml., Záviška - F. Hašek - Hilál. Absence: Škoda, Olayinka, Jugas, Hromada, Deli, Mešanovič (všichni rekonvalescence), Van Buren, Sýkora (oba zranění), Coufal (nejistý start) - Vondra, Mašek, Švec (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Ngadeu (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Matoušek (4) - Hilál (2). Zajímavosti: - Slavia v lize s Bohemians 7x za sebou neprohrála (z toho 5 remíz) - Bohemians z 16 ligových utkání na Slavii vyhráli jen to první v roce 1993, ve 3 z posledních 4 zápasů tam ale uhráli remízu - Slavia prohrála jediné z posledních 9 ligových utkání a poslední 3 vyhrála - Slavia má s 21 góly nejlepší útok ligy a se 4 inkasovanými brankami také nejlepší obranu spolu se Spartou a Ostravou - Slavia dnes hraje úvodní zápas skupiny Evropské ligy s Bordeaux - Slavia už 12 ligových zápasů po sobě neremizovala - Bohemians vyhráli jediné z posledních 5 kol - Bohemians na hřištích soupeřů získali 7 z celkových 11 bodů a v posledních 3 venkovních zápasech v lize neprohráli (2 výhry, remíza) - obránce Bohemians Dostál, který působil ve Slavii, slaví v den utkání 29. narozeniny - Šmíd (Bohemians) může odehrát 150. ligový zápas FK Jablonec (8.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pondělí 24. září, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Franěk - Blažej, Flimmel. Bilance: 40 13-10-17 47:54. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář, Kovařík - Krmenčík. Absence: nikdo - Procházka (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Doležal (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Doležal (4) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Jabloncem 4x za sebou - Jablonec vyhrál jediné z posledních 18 vzájemných ligových utkání - Jablonec doma v lize neporazil Plzeň od květnu 2009 9x za sebou - Jablonec prohrál poslední 2 kola bez vstřelené branky - Plzeň vyhrála 7 z 8 ligových kol - Jablonec dnes hraje úvodní zápas skupiny Evropské ligy v Rennes, Plzeň ve středu vstoupila do skupiny Ligy mistrů domácí remízou 2:2 s CSKA Moskva - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Plzeň - Doležal (Jablonec) čeká na 50. ligový gól - Pernica, Kopic, Kovařík, Petržela, Hejda (všichni Plzeň) působili v Jablonci 1. Slavia 8 7 0 1 21:4 21 2. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21 3. Sparta 8 6 2 0 15:4 20 4. Zlín 8 6 1 1 15:5 19 5. Ostrava 8 5 1 2 12:4 16 6. Příbram 8 3 2 3 13:14 11 7. Bohemians Praha 1905 8 3 2 3 10:11 11 8. Jablonec 8 3 1 4 11:10 10 9. Liberec 8 2 4 2 8:8 10 10. Mladá Boleslav 8 3 1 4 17:19 10 11. Teplice 8 2 3 3 11:15 9 12. Slovácko 8 3 0 5 10:15 9 13. Karviná 8 2 0 6 10:18 6 14. Opava 8 1 1 6 7:18 4 15. Olomouc 8 1 0 7 8:18 3 16. Dukla 8 1 0 7 6:19 3