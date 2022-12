Fotbalisté Španělska vyzvou v úterním osmifinále jedno z překvapení MS Maroko

Dauhá - Fotbalisté Španělska vyzvou v úterním osmifinále mistrovství světa Maroko. Zatímco světoví šampioni z roku 2010 po působivém vstupu do turnaje v Kataru v dalších dvou zápasech nepřesvědčili, africký celek překvapivě ovládl skupinu F před obhájci stříbra a bronzu Chorvaty a Belgičany. Utkání má výkop v 16:00 SEČ.

Španělští semifinalisté loňského Eura si v prvním utkání výhrou 7:0 nad Kostarikou připsali svůj nejvyšší triumf v historii MS. Poté remizovali 1:1 s Německem, které nakonec dál nepostoupilo, a podlehli 1:2 Japonsku, jemuž přenechali prvenství ve skupině E.

"Nemusíme změnit moc věcí, musíme se ale vyvarovat kolapsu jako proti Japonsku," citovaly agentury španělského obránce či záložníka Rodriho. V závěrečném vystoupení ve skupině Španělé inkasovali v rozmezí 48. až 51. minuty dvakrát. "Probrali jsme si to a poučili se z toho," podotkl hráč Manchesteru City.

Trenér Valíd Radžradžuí se Maroka ujal až na konci srpna a v šesti zápasech s ním neprohrál, jeho svěřenci navíc dostali jediný gól. Na MS nejprve remizovali s Chorvatskem bez branek, následně zdolali Belgii 2:0 a Kanadu 2:1. "Maroko skončilo první ve velmi těžké skupině. Jsou v úžasné formě. V Kataru je podporuje spousta fanoušků," prohlásil španělský kouč Luis Enrique.

Maroko se při šesté účasti na světovém šampionátu probojovalo mezi nejlepších 16 zemí podruhé, předtím to dokázalo v roce 1986. "Náš tým je více než tým, jsme rodina. Naše generace je tu od toho, aby přepsala historii," prohlásil marocký bek či záložník Ašraf Hakimí, který se narodil v Madridu. "Musíme kopírovat evropský styl a do hry vnést i vlastní hodnoty. Pokud to dovedeme, vyhrajeme," konstatoval sedmačtyřicetiletý Radžradžuí.

Španělsko se s Marokem utkalo třikrát. V play off o MS 1962 zvítězil evropský celek 1:0 a 3:2. Naposledy se soupeři potkali ve skupině světového šampionátu 2018 v Rusku, kde se rozešli smírně 2:2. Vítěz se v sobotním čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Portugalsko - Švýcarsko.

Statistické údaje před úterními zápasy osmifinále mistrovství světa ve fotbale: Maroko - Španělsko Výkop: úterý 6. prosince, 16:00 (Dauhá, Education City). Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfá - Vigliano (video, všichni Arg.). Umístění v žebříčku FIFA: 22. - 7. Bilance celková: 3 0-1-2 4:6. Bilance na MS: 1 0-1-0 2:2. Předpokládané sestavy: Maroko: Bunú - Hakimí, Adžuird, Saís, Mazráví - Únahí, Amrabat, Sabirí - Zijach, Nasjrí, Búfál. Španělsko: Simón - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Ferran Torres, Morata, Olmo. Absence z aktuální nominace: nikdo - Azpilicueta, Raya (oba nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Zijach (19) - Morata (30). Nejlepší střelci na turnaji: Abuchlál, Nasjrí, Saís, Zijach (všichni 1) - Morata (3). Zajímavosti: - Španělsko v dosavadních 3 vzájemných utkáních neprohrálo, ve skupině minulého MS s Marokem remizovalo 2:2 - Maroko ve skupině po úvodní remíze 0:0 s Chorvatskem porazilo Belgii 2:0 a Kanadu 2:1 - Španělsko začalo turnaj výhrou 7:0 nad Kostarikou (svou rekordní na MS), pak remizovalo s Německem 1:1 a podlehlo Japonsku 1:2 - Maroko hraje osmifinále MS podruhé v historii, v roce 1986 vypadlo po porážce 0:1 se Západním Německem - Španělsko naposledy postoupilo do čtvrtfinále MS v roce 2010, kdy získalo jediné zlato v historii - Španělsko na MS vyhrálo v jediném z posledních 5 utkání - Maroko v posledních 8 zápasech neprohrálo a inkasovalo během toho jen 2 góly - Španělsko prohrálo 2 z posledních 14 duelů - Španělsko v září postoupilo do Final Four Ligy národů, ve skupině se utkalo s Českem, s nímž remizovalo venku 2:2 a zvítězilo doma 2:0 - Morata (Španělsko) dal gól v posledních 4 zápasech - ve Španělsku působí Maročané Bunú a Nasjrí (oba FC Sevilla), Azzalzúlí (Pamplona) a Jamík (Valladolid)