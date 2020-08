Fotbalisté Slovanu Bratislava na Faerských ostrovech hrát nebudou

Tórshavn - Dnešní zápas fotbalistů Slovanu Bratislava v 1. předkole Ligy mistrů na Faerských ostrovech proti Klaksvíku byl kvůli koronaviru ve slovenské výpravě zrušen. Uvedla to slovenská veřejnoprávní RTVS. O osudu duelu a případné kontumaci v neprospěch Slovanu musí rozhodnout evropská fotbalová organizace UEFA.

Nákaza covidem-19 byla v pondělí zjištěna u nejmenovaného hráče a funkcionáře. Klub bez nich odcestoval k utkání, protože podle prohlášení Slovanu testy ostatních členů výpravy byly negativní. Utkání bylo přesto přeloženo a odehrát se mělo dnes od 18 hodin SELČ. Podle faerských médií byl ale i v druhé provizorní výpravě odhalen koronavirus.

Tým tak musel do karantény nebo se vrátit domů. Reálně kvůli tomu hrozí, že Klaskvík bez boje postoupí do druhého předkola. Generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík si na klubovém webu postěžoval, že domácí dělali všechno pro to, aby se nehrálo.