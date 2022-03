Fotbalisté Slovácka zvítězili v Teplicích 1:0 a dotáhli se na čtvrtou Ostravu

Teplice - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 24. kole první ligy v Teplicích 1:0 a v tabulce se bodově dotáhli na čtvrtou Ostravu. Jedinou branku vstřelil v 55. minutě Rigino Cicilia. Mužstvo z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži venku vyhrálo po pěti zápasech. Teplice po čtyřech duelech utrpěly první porážku v jarní části ligy a v neúplné tabulce jsou čtrnácté.

Domácí nastoupili do utkání bez jednoho z nejlepších střelců Fortelného, který chyběl kvůli osmi žlutým kartám. Jiný autor čtyř branek Mareš se vrátil do základní sestavy na úkor Sejka. Slovácko postrádalo zraněné Kadlece s Kohútem, do branky se vrátil Nguyen.

Slovácko začalo aktivněji a v 10. minutě se po odraženém rohovém kopu dostal do nadějné pozice Ljovin, jeho střelu však obránci tečovali na roh. Mimo letěl i Havlíkův přímý kop o čtvrt hodiny později.

Hosté měli největší šanci v první půli po půl hodině hry, kdy po Petrželově přiťuknutí běžel v 35. minutě sám na branku Jurečka. Jeden z nejlepších střelců ligy ale třináctý gól v této ligové sezoně nepřidal, jeho křížnou střelu vykopl Grigar na roh. Devětatřicetiletý brankář Teplic zneškodnil v nastaveném čase i Reinberkovu tvrdou ránu z úhlu.

Slovácko bylo i po přestávce nebezpečnější. Ve 48. minutě si naskočil na rohový kop Sadílek, míč však po jeho hlavičce letěl těsně mimo. Teplice vyslaly první pokus na branku až v 53. minutě, Nguyen si ale se střelou Hyčky poradil.

O dvě minuty později se hosté dočkali. Na Petrželův centr levé strany si naskočil Cicilia a prudkou hlavičkou přes bránícího Shejbala poslal hosty do vedení. Nizozemský útočník zaznamenal svou čtvrtou branku v této sezoně. Slovácko vzápětí dopravilo míč do brány Grigara i podruhé, ale rozhodčí po konzultaci s videem Jurečkovu trefu neuznali pro ofsajd.

Teplický trenér Jarošík reagoval po hodině hry na nepříznivý vývoj dvojnásobným střídáním a jeden z nových mužů na hřišti Knapík mohl vzápětí srovnat. Po přímém kopu Trubače však těsně nedoskočil. Blízko gólu byl čtvrt hodiny před koncem také hlavičkující Kučera, ale ani on nemířil z nadějné pozice přesně.

Když v nastaveném čase přestřelil bránu z přímého kopu také Sejk, prohrály Teplice v lize se Slováckem počtvrté za sebou.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 55. Cicilia. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Berka (video). ŽK: Tijani, Jukl - Sadílek. Diváci: 2173 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Shejbal (77. Ledecký) - Hyčka (65. Prošek), Mareček (65. Knapík), Trubač, Jukl, Vondrášek - Mareš (55. Sejk), Žák. Trenér: Jarošík.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Daníček, Holzer (80. Tomič) - Ljovin, Havlík - Petržela (70. Kalabiška), Sadílek, Jurečka - Cicilia (84. Vecheta). Trenér: Svědík.